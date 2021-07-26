Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки

Узнать больше о стиле №1 в 20 веке и собрать коллекцию выразительных особняков

5
1 отзыв
В столице много престижных районов, но не все были такими изначально — в отличие от Поварской и прилегающей территории.

В народе её зовут «аристократической» улицей, здесь впервые пышно расцвела архитектура модерна, а переулки таят образцовые экземпляры стиля.

Мы прогуляемся по маршруту, поговорим о чертах русского ар-нуво и научимся считывать его с фасадов зданий.
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки

Что вас ожидает

Эстетика модерна в Москве: всё о стиле

На встрече я расскажу о строительстве зданий «под ключ» для московских богачей, о владельцах самых элегантных построек на нашем пути — некоторые фамилии вам наверняка известны. Вы узнаете, какое имя могла носить Поварская и как ей удалось сохранить репутацию одной из самых престижных улиц в городе. Конечно, я наглядно объясню, в чём особенности модерна, перечислю его именитых представителей и посоветую, куда отправиться за концентрацией особняков в этом стиле.

Плавные линии фасадов

Отведённые 1, 5 часа мы проведём на небольшом, но архитектурно насыщенном клочке земли. Сначала побродим вокруг Поварской — по Скатертному, Хлебному и Мерзляковскому переулкам. Затем отправимся исследовать главную героиню прогулки. Вы полюбуетесь работой Михаила Врубеля и разгадаете мистический декор одного дома, что претендовал на роль особняка булгаковской Маргариты. Пополните вашу подборку лучшими представителями стиля и научитесь безошибочно отличать модерн от его собратьев.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Olga
Olga
Я влюбилась в Москву будучи совсем юной, когда приехала поступать в МГУ. С тех пор вся моя жизнь связана с этим динамичным городом, где, как ни странно, есть множество тихих укромных уголков вне времени. Путешествия по миру побудили меня взглянуть на Москву с новой стороны: столица насыщена достопримечательностями, а история мест переплетена самым невероятным образом с людскими судьбами. Желание показать, насколько прекрасна и интересна Москва, привело меня в профессию экскурсовода. На прогулках мои гости открывают для себя город заново и затем смотрят на него уже другими глазами.
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1 реальный отзыв

Д
26 июля 2021
Было интересно и познавательно.

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