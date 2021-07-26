Что вас ожидает

Эстетика модерна в Москве: всё о стиле

На встрече я расскажу о строительстве зданий «под ключ» для московских богачей, о владельцах самых элегантных построек на нашем пути — некоторые фамилии вам наверняка известны. Вы узнаете, какое имя могла носить Поварская и как ей удалось сохранить репутацию одной из самых престижных улиц в городе. Конечно, я наглядно объясню, в чём особенности модерна, перечислю его именитых представителей и посоветую, куда отправиться за концентрацией особняков в этом стиле.

Плавные линии фасадов

Отведённые 1, 5 часа мы проведём на небольшом, но архитектурно насыщенном клочке земли. Сначала побродим вокруг Поварской — по Скатертному, Хлебному и Мерзляковскому переулкам. Затем отправимся исследовать главную героиню прогулки. Вы полюбуетесь работой Михаила Врубеля и разгадаете мистический декор одного дома, что претендовал на роль особняка булгаковской Маргариты. Пополните вашу подборку лучшими представителями стиля и научитесь безошибочно отличать модерн от его собратьев.