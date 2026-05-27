7 отзывов оставили туристы

Если Кремль — сердце столицы, Мясницкая улица — её душа. Она воплотила в себе четыре эпохи, вобрав особенности каждой.
На пешеходной экскурсии мы поговорим о владельцах доходных домов, судьбах талантливых архитекторов, изысканном фарфоре и событиях, которые помнит старинная улочка Москвы.
На пешеходной экскурсии мы поговорим о владельцах доходных домов, судьбах талантливых архитекторов, изысканном фарфоре и событиях, которые помнит старинная улочка Москвы.
Описание экскурсии
Трудно найти в Москве столь же великолепный и целостный памятник истории и искусства, как улица Мясницкая, называвшаяся в своё время и Евпловской, и Фроловской, и Первомайской, и улицей Кирова — всё это она, знакомая каждому москвичу.
Мы начнём наш путь с Лубянской площади — узнаем происхождение и историю названия. Увидим доходные дома начала 20-го века, городские усадьбы Чертковых, Милютиных и другие. Заглянем в переулки и дворы, рассмотрим бывшие и сохранившиеся католические храмы и школы. Обо всём этом и многом другом будут мои истории.
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
- Экскурсия может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мороз, гололёд и т. д.)
- Если компания больше четырёх человек, то оплата за каждого следующего участника — 1000 ₽. Продолжительность экскурсии не меняется
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 5135 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я родилась и выросла в Москве. У меня 2 образования, финансовое и гуманитарное, всю жизнь работала в бизнесе, а в 2019 году получила лицензию гида и с тех пор провожу экскурсии по Москве. Это работа мечты для меня, надеюсь встретить вас на своих экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 127 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина, прекрасный гид, эрудированный, с чувством здравой иронии и прекрасной подачей материала. Два часа, для нашей весьма возрастной компании, по маршруту пролетели незаметно.
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Н
Спасибо большое Ирине за такую экскурсию. Всё понравилось, было позновательно
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Л
Исключительно талантливый рассказчик, общение с которым приносит огромное удовольствие. Готова отвечать на широкий круг вопросов. Настоятельно рекомендую.
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О
Великолепная экскурсия! Ирина нас покорила своими знаниями и тем, как живо и интересно преподнесла информацию.
Она знает ответ на любой вопрос. Ощущение, что она жила рядом в те моменты, когда происходили
Она знает ответ на любой вопрос. Ощущение, что она жила рядом в те моменты, когда происходили
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Т
Замечательная экскурсия! Ирина обладает огромным объёмом информации по тематике экскурсии, который мастерски излагает в максимально оптимальной и структурированной форме. Отдельно отмечу прекрасное чувство юмора. Узнали много нового, большое вам спасибо!
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Е
С детьми-подростками и мамой сходили на экскурсию. Все понравилось. Экскурсовод Ирина интересный и информативный собеседник. Смогла заинтересовать три поколения слушателей. На Мясницкой бывала часто, но нас провели неожиданным маршрутом, который вызвал удивление и показал Москву с новой стороны. И туристам и жителям Москвы рекомендую эту экскурсию. Не пожалеете.
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