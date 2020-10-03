7 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой

Прогуляться по самой московской улочке, знакомясь с архитектурными стилями и историей страны

5
7 отзывов
Irina
Irina – Гид из Москвы
Если Кремль — сердце столицы ⭐️, Мясницкая улица — ее душа.

Она воплотила в себе четыре эпохи, вобрав особенности каждой.

Мы поговорим о владельцах доходных домов, талантливых архитекторах, изысканном фарфоре и событиях, которые помнит старинная улочка.
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой

Что вас ожидает

Секреты особняков
Трудно найти в Москве столь же великолепный и целостный памятник истории 📖 и искусства, как улица Мясницкая. Фроловская, Евпловская, Первомайская, Кирова — все это она, знакомая каждому жителю и отражающая непрерывное развитие города с 17 века до 21. Мы начнем путь по «Царской дороге» от Лубянской площади: рассмотрим дом Кузнецова, который по-прежнему является магазином фарфора, дворец крупнейшего просветителя своего времени Черткова, доходные дома, построенные гениальным Шехтелем, городские усадьбы Солдатенкова и Барышникова. Я расскажу, как на Мясницкой появилось чайное здание в псевдокитайском стиле, покажу детали дома Юшкова, отсылающие нас к масонской символике, и поделюсь удивительными историями о событиях и героях прошлых столетий.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Лубянка»
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой
«Царская дорога» — 400 лет Мясницкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Irina
Irina
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я аккредитованный гид, живу в Москве всю жизнь и очень люблю показывать этот замечательный город его гостям. Я придерживаюсь мнения, что знание прошлого помогает понять сегодняшний день и, возможно, представить будущее. Приходите, будет интересно!
Напишите мне

7 отзывов оставили туристы

Галина
3 октября 2020
Прекрасная прогулка, увлекательный рассказ, рекомендую!
27 сентября 2020
Замечательная экскурсия, очень много фактов истории. Гид Ирина великолепно знает тему, дает много информации, знает и любит свой город, а это очень необходимо для такой экскурсии! Хороший русский язык и приятное общение! Хотим пройтись с Ириной по новому маршруту! Спасибо огромное!
4 сентября 2020
Могу смело рекомендовать эту экскурсию - узнаете много интерсных и забавных фактов о самой улице и тех, кто там в свое время жил. С удовольствием погрузились с мир архитектуры и исторических фактов, и все это в бодром темпе и с хорошим чувством юмора. Хочу поблагодарить Ирину за прекрасный вечер для нашей небольшой компании - было очень уютно и познавательно, именно то, что мы и хотели!
3 сентября 2020
Были сегодня на экскурсии по Мясницкой улице с гидом Ириной. Казалось бы, столько раз исхожено по этой улице, но какой она оказалась интересной, загадочной, неповторимой, со своими изюминками, и неожиданностями, которые нам приоткрыла Ирина. И все это было, так живо, ярко, на прекрасном языке! Иногда пишешь отзыв, заставляешь себя высказаться силком, но здесь не тот случай. Только люди с такой харизмой могут увлечь за собой, слушать будешь не отрываясь, и не замечая времени! Спасибо Ирина, и до встречи!
3 августа 2020
Получила именно то, о чем мечтала. Пройтись по Мясницкой, рассмотреть каждый прекрасный фасад с профессиональным гидом. Ирина очень интересно рассказывает. Я была с детьми, они были вовлечены, задавили вопросы, а это доказательство мастерства гида. Ирина хорошо чувствовала наш настрой. Где нужно, углублялась и рассказывала подробнее, о том, что не вызывало наш интерес - в двух словах. Спасибо за экскурсию!
31 июля 2020
Огромное спасибо Гиду за отличную экскурсию. Ирина очень любит свой родной город и делится этим чувством с нами. Мы обязательно воспользуемся ее услугами ещё раз, чтобы получить очередную порцию положительных эмоций и, конечно, знаний о Москве. Спасибо.
25 июля 2020
Мы в восторге, нам очень понравилось все сегодня, и экскурсия, и экскурсовод)! Москвичам о Москве, очень познавательно!) Спасибо!)

Irina проводит ещё 2 экскурсии

Лабиринт улиц и переулков Китай-города
2 500
2 часа
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
31 отзыв
Исследовать старейший район Москвы и прикоснуться к судьбам его жителей
Знакомьтесь, Москва!
2 500
2 часа
Знакомьтесь, Москва!
15 отзывов
Красная площадь, Никольская улица и Лубянка на экскурсии с профессиональным гидом

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
513 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов