7 отзывов оставили туристы

Были сегодня на экскурсии по Мясницкой улице с гидом Ириной. Казалось бы, столько раз исхожено по этой улице, но какой она оказалась интересной, загадочной, неповторимой, со своими изюминками, и неожиданностями, которые нам приоткрыла Ирина. И все это было, так живо, ярко, на прекрасном языке! Иногда пишешь отзыв, заставляешь себя высказаться силком, но здесь не тот случай. Только люди с такой харизмой могут увлечь за собой, слушать будешь не отрываясь, и не замечая времени! Спасибо Ирина, и до встречи!