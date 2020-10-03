7 отзывов оставили туристы

Секреты особняков Трудно найти в Москве столь же великолепный и целостный памятник истории 📖 и искусства, как улица Мясницкая. Фроловская, Евпловская, Первомайская, Кирова — все это она, знакомая каждому жителю и отражающая непрерывное развитие города с 17 века до 21. Мы начнем путь по «Царской дороге» от Лубянской площади: рассмотрим дом Кузнецова, который по-прежнему является магазином фарфора, дворец крупнейшего просветителя своего времени Черткова, доходные дома, построенные гениальным Шехтелем, городские усадьбы Солдатенкова и Барышникова. Я расскажу, как на Мясницкой появилось чайное здание в псевдокитайском стиле, покажу детали дома Юшкова, отсылающие нас к масонской символике, и поделюсь удивительными историями о событиях и героях прошлых столетий.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Лубянка»
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я аккредитованный гид, живу в Москве всю жизнь и очень люблю показывать этот замечательный город его гостям. Я придерживаюсь мнения, что знание прошлого помогает понять сегодняшний день и, возможно, представить будущее. Приходите, будет интересно!
Замечательная экскурсия, очень много фактов истории. Гид Ирина великолепно знает тему, дает много информации, знает и любит свой город, а это очень необходимо для такой экскурсии! Хороший русский язык и приятное общение! Хотим пройтись с Ириной по новому маршруту! Спасибо огромное!
Татьяна
4 сентября 2020
Могу смело рекомендовать эту экскурсию - узнаете много интерсных и забавных фактов о самой улице и тех, кто там в свое время жил. С удовольствием погрузились с мир архитектуры и исторических фактов, и все это в бодром темпе и с хорошим чувством юмора. Хочу поблагодарить Ирину за прекрасный вечер для нашей небольшой компании - было очень уютно и познавательно, именно то, что мы и хотели!
Галина
3 сентября 2020
Были сегодня на экскурсии по Мясницкой улице с гидом Ириной. Казалось бы, столько раз исхожено по этой улице, но какой она оказалась интересной, загадочной, неповторимой, со своими изюминками, и неожиданностями, которые нам приоткрыла Ирина. И все это было, так живо, ярко, на прекрасном языке! Иногда пишешь отзыв, заставляешь себя высказаться силком, но здесь не тот случай. Только люди с такой харизмой могут увлечь за собой, слушать будешь не отрываясь, и не замечая времени! Спасибо Ирина, и до встречи!
Светлана
3 августа 2020
Получила именно то, о чем мечтала. Пройтись по Мясницкой, рассмотреть каждый прекрасный фасад с профессиональным гидом. Ирина очень интересно рассказывает. Я была с детьми, они были вовлечены, задавили вопросы, а это доказательство мастерства гида. Ирина хорошо чувствовала наш настрой. Где нужно, углублялась и рассказывала подробнее, о том, что не вызывало наш интерес - в двух словах. Спасибо за экскурсию!
Анна
31 июля 2020
Огромное спасибо Гиду за отличную экскурсию. Ирина очень любит свой родной город и делится этим чувством с нами. Мы обязательно воспользуемся ее услугами ещё раз, чтобы получить очередную порцию положительных эмоций и, конечно, знаний о Москве. Спасибо.
Анна
25 июля 2020
Мы в восторге, нам очень понравилось все сегодня, и экскурсия, и экскурсовод)! Москвичам о Москве, очень познавательно!) Спасибо!)