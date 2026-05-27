7 отзывов оставили туристы

Если Кремль — сердце столицы, Мясницкая улица — её душа. Она воплотила в себе четыре эпохи, вобрав особенности каждой. На пешеходной экскурсии мы поговорим о владельцах доходных домов, судьбах талантливых архитекторов, изысканном фарфоре и событиях, которые помнит старинная улочка Москвы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Трудно найти в Москве столь же великолепный и целостный памятник истории и искусства, как улица Мясницкая, называвшаяся в своё время и Евпловской, и Фроловской, и Первомайской, и улицей Кирова — всё это она, знакомая каждому москвичу.

Мы начнём наш путь с Лубянской площади — узнаем происхождение и историю названия. Увидим доходные дома начала 20-го века, городские усадьбы Чертковых, Милютиных и другие. Заглянем в переулки и дворы, рассмотрим бывшие и сохранившиеся католические храмы и школы. Обо всём этом и многом другом будут мои истории.

Организационные детали