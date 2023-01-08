Отель-дворец, «манифест модерна», «Вавилонская башня» — так называли москвичи «Метрополь». Он и сегодня удивляет богатым убранством и необычной атмосферой. Я расскажу, с чего начинался первый в России гранд-отель. Подскажу, как изучить шедевры великих художников, не посещая музей. Помогу воссоздать исторические события и литературные сюжеты с участием «Метрополя».

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Описание

Что вас ожидает

Там, где оживает история

В переводе с греческого «Метрополь» означает «главный в городе». Вот я и решила сделать легендарную гостиницу главным героем экскурсии. Отель, призванный составить конкуренцию Большому театру, стал для москвичей окном в новый мир — и до сих пор олицетворяет роскошь дизайна и архитектуры.

Рассматривая здание со всех сторон, вы узнаете невероятные подробности его строительства. Удивитесь неожиданным инженерным решениям и шикарному декору. Поймете, что история «Метрополя» — это целая жизнь, со своими тайнами, счастливыми и драматичными историями.

Вокруг дома-легенды

Начнём прогулку на Театральной площади, где поговорим об истории строительства «Метрополя» и секретах его возведения — об огне и болоте, радужных люстрах и световых дворах. Расскажу, где найти купол-сундучок и самоварную комнату.

Со стороны Театрального проезда полюбуемся прекрасной «Принцессой Грёзой». Вспомним гениального Михаила Врубеля и попробуем разгадать смысл фризов-ожерелий.

Свернув на Никольскую улицу, мы рассмотрим здания вдоль одной из древнейших дорог Китай-города, и, выйдя снова к нашему главному герою, замкнем мистический круг. Под занавес встречи обратимся к Михаилу Булгакову и ангелу «Метрополя» — Савве Ивановичу Мамонтову.

Организационные детали