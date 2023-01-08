Мозаика «Метрополя»

Изучить историю и искусство Серебряного века по фасаду фешенебельного отеля

Отель-дворец, «манифест модерна», «Вавилонская башня» — так называли москвичи «Метрополь». Он и сегодня удивляет богатым убранством и необычной атмосферой. Я расскажу, с чего начинался первый в России гранд-отель. Подскажу, как изучить шедевры великих художников, не посещая музей. Помогу воссоздать исторические события и литературные сюжеты с участием «Метрополя».
Мозаика «Метрополя»
Мозаика «Метрополя»
Мозаика «Метрополя»
Мозаика «Метрополя»
Мозаика «Метрополя»
Мозаика «Метрополя»
Мозаика «Метрополя»
Мозаика «Метрополя»
Мозаика «Метрополя»
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Описание

Что вас ожидает

Там, где оживает история

В переводе с греческого «Метрополь» означает «главный в городе». Вот я и решила сделать легендарную гостиницу главным героем экскурсии. Отель, призванный составить конкуренцию Большому театру, стал для москвичей окном в новый мир — и до сих пор олицетворяет роскошь дизайна и архитектуры.

Рассматривая здание со всех сторон, вы узнаете невероятные подробности его строительства. Удивитесь неожиданным инженерным решениям и шикарному декору. Поймете, что история «Метрополя» — это целая жизнь, со своими тайнами, счастливыми и драматичными историями.

Вокруг дома-легенды

  • Начнём прогулку на Театральной площади, где поговорим об истории строительства «Метрополя» и секретах его возведения — об огне и болоте, радужных люстрах и световых дворах. Расскажу, где найти купол-сундучок и самоварную комнату.
  • Со стороны Театрального проезда полюбуемся прекрасной «Принцессой Грёзой». Вспомним гениального Михаила Врубеля и попробуем разгадать смысл фризов-ожерелий.
  • Свернув на Никольскую улицу, мы рассмотрим здания вдоль одной из древнейших дорог Китай-города, и, выйдя снова к нашему главному герою, замкнем мистический круг. Под занавес встречи обратимся к Михаилу Булгакову и ангелу «Метрополя» — Савве Ивановичу Мамонтову.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
  • Посещение здания гостиницы не предусмотрено: в самом «Метрополе» очень многое утрачено, поэтому основной акцент будет на экстерьере. Чтобы вы смогли представить обстановку отеля, я подготовила обширный иллюстративный материал.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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