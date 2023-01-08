В переводе с греческого «Метрополь» означает «главный в городе». Вот я и решила сделать легендарную гостиницу главным героем экскурсии. Отель, призванный составить конкуренцию Большому театру, стал для москвичей окном в новый мир — и до сих пор олицетворяет роскошь дизайна и архитектуры.
Рассматривая здание со всех сторон, вы узнаете невероятные подробности его строительства. Удивитесь неожиданным инженерным решениям и шикарному декору. Поймете, что история «Метрополя» — это целая жизнь, со своими тайнами, счастливыми и драматичными историями.