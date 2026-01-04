читать дальше уменьшить из собственного опыта! Нам показали первые 2 этажа без жилых номеров - ресепшн, лобби бар, ресторан Александровский, Мы побывали в ресторане Московский и банкетном зале Кострома, увидели галерею гостей отеля, посмотрели исторические фото отеля. С 3 этажа начались номера - мы посетили 2 номера с антикварной мебелью. Виды из окон на Красную площадь, Охотный ряд и отель Москва - это просто фантастика.

У меня есть опыт посещения экскурсий по отелям Петербурга и Москвы. Эта экскурсия очень понравилась. Интересующимся историей и любителям интерьеров очень рекомендую! .

Замечательная, интересная, насыщенная экскурсия по отелю Националь с Галиной. Галина - не просто экскурсовод, она проработала в этом отеле несколько лет, поэтому знает все не по книжкам и статьям, а