Винтажные камины, бронзовые канделябры, майоликовые зеркала, золочёные лампы, инкрустированные слоновой костью столы — всё это вы увидите в номерах и залах одного из самых знаменитых отелей Москвы. Экскурсию по нему для вас проведёт бывший сотрудник «Националя» Галина. Она проработала здесь более 10 лет и знает все местные секреты!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите артефакты дореволюционной гостиницы: оригинальные чугунные батареи, оконные ручки витражей и даже стеклоблоки для слежки за постояльцами. Пройдёте по «парящим в воздухе» ажурным мраморным ступенькам, заглянете в исторические номера и роскошные залы. В ресторанах полюбуетесь панорамными видами на Кремль и посмотрите меню, выполненное Васнецовым. А также узнаете:

Как был устроен «Националь» 1903 года и что сегодня удивляет его гостей

Как классовое неравенство изменило планировку отеля

Как с «Националем» связаны Ленин, Майя Плисецкая, Римский-Корсаков и Мережковский

Как при реставрации восстанавливали обои «под накат»

Как была украдена и найдена ваза «Наполеон и Жозефина»

После экскурсии вы сможете попробовать берлинское печенье по секретному рецепту гостиницы, за которым приезжали из всех уголков страны.

Организационные детали