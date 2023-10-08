Зайти в исторические номера, осмотреть парадные залы и услышать о знаменитых постояльцах
Винтажные камины, бронзовые канделябры, майоликовые зеркала, золочёные лампы, инкрустированные слоновой костью столы — всё это вы увидите в номерах и залах одного из самых знаменитых отелей Москвы. Экскурсию по нему для вас проведёт бывший сотрудник «Националя» Галина. Она проработала здесь более 10 лет и знает все местные секреты!
Ближайшие даты:
8
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите артефакты дореволюционной гостиницы: оригинальные чугунные батареи, оконные ручки витражей и даже стеклоблоки для слежки за постояльцами. Пройдёте по «парящим в воздухе» ажурным мраморным ступенькам, заглянете в исторические номера и роскошные залы. В ресторанах полюбуетесь панорамными видами на Кремль и посмотрите меню, выполненное Васнецовым. А также узнаете:
- Как был устроен «Националь» 1903 года и что сегодня удивляет его гостей
- Как классовое неравенство изменило планировку отеля
- Как с «Националем» связаны Ленин, Майя Плисецкая, Римский-Корсаков и Мережковский
- Как при реставрации восстанавливали обои «под накат»
- Как была украдена и найдена ваза «Наполеон и Жозефина»
После экскурсии вы сможете попробовать берлинское печенье по секретному рецепту гостиницы, за которым приезжали из всех уголков страны.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид Галина
- Детям на экскурсии тоже очень интересно. Рекомендуемый возраст 7+.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Охотный ряд
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 333 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах — но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.
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