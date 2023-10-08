Тайны старинного отеля «Националь»

Зайти в исторические номера, осмотреть парадные залы и услышать о знаменитых постояльцах

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Винтажные камины, бронзовые канделябры, майоликовые зеркала, золочёные лампы, инкрустированные слоновой костью столы — всё это вы увидите в номерах и залах одного из самых знаменитых отелей Москвы. Экскурсию по нему для вас проведёт бывший сотрудник «Националя» Галина. Она проработала здесь более 10 лет и знает все местные секреты!
Тайны старинного отеля «Националь»
Тайны старинного отеля «Националь»
Тайны старинного отеля «Националь»
Тайны старинного отеля «Националь»
Тайны старинного отеля «Националь»
Тайны старинного отеля «Националь»
Тайны старинного отеля «Националь»
Тайны старинного отеля «Националь»
Ближайшие даты:
8
окт
15
окт
16
окт
30
окт
31
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите артефакты дореволюционной гостиницы: оригинальные чугунные батареи, оконные ручки витражей и даже стеклоблоки для слежки за постояльцами. Пройдёте по «парящим в воздухе» ажурным мраморным ступенькам, заглянете в исторические номера и роскошные залы. В ресторанах полюбуетесь панорамными видами на Кремль и посмотрите меню, выполненное Васнецовым. А также узнаете:

  • Как был устроен «Националь» 1903 года и что сегодня удивляет его гостей
  • Как классовое неравенство изменило планировку отеля
  • Как с «Националем» связаны Ленин, Майя Плисецкая, Римский-Корсаков и Мережковский
  • Как при реставрации восстанавливали обои «под накат»
  • Как была украдена и найдена ваза «Наполеон и Жозефина»

После экскурсии вы сможете попробовать берлинское печенье по секретному рецепту гостиницы, за которым приезжали из всех уголков страны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид Галина
  • Детям на экскурсии тоже очень интересно. Рекомендуемый возраст 7+.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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