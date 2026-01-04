Винтажные камины, бронзовые канделябры, майоликовые зеркала, золочёные лампы, инкрустированные слоновой костью столы — всё это вы увидите в номерах и залах одного из самых знаменитых отелей Москвы. Экскурсию по нему для вас проведёт бывший сотрудник «Националя» Галина. Она проработала здесь более 10 лет и знает все местные секреты!
Описание экскурсии
Вы увидите артефакты дореволюционной гостиницы: оригинальные чугунные батареи, оконные ручки витражей и даже стеклоблоки для слежки за постояльцами. Пройдёте по «парящим в воздухе» ажурным мраморным ступенькам, заглянете в исторические номера и роскошные залы. В ресторанах полюбуетесь панорамными видами на Кремль и посмотрите меню, выполненное Васнецовым. А также узнаете:
- Как был устроен «Националь» 1903 года и что сегодня удивляет его гостей
- Как классовое неравенство изменило планировку отеля
- Как с «Националем» связаны Ленин, Майя Плисецкая, Римский-Корсаков и Мережковский
- Как при реставрации восстанавливали обои «под накат»
- Как была украдена и найдена ваза «Наполеон и Жозефина»
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид Галина
- Детям на экскурсии тоже очень интересно. Рекомендуемый возраст 7+.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 5798 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая экскурсия, как я рада, что попала на неё. Каждый уголок гостиницы дышит историей: антикварная мебель, роскошные интерьеры, виды на Кремль… Замечательный,влюбленный в свою профессию и в эту гостиницу гид рассказывала так увлекательно, что два часа пролетели как одно мгновение. Ощущение, будто побывала в другом времени! Однозначно рекомендую всем, кто хочет увидеть Москву с новой стороны.
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Замечательная экскурсия!
Хотите прикоснуться к частичке истории нашей страны, узнать интересные факты, приходите в Националь.
Увлекательно, познавательно. Гид, Галина, со знанием дела и с любовью провела нас по Националю. Два часа протелели незаметно. Побольше таких экскурсий.
Хотите прикоснуться к частичке истории нашей страны, узнать интересные факты, приходите в Националь.
Увлекательно, познавательно. Гид, Галина, со знанием дела и с любовью провела нас по Националю. Два часа протелели незаметно. Побольше таких экскурсий.
+1
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Узеали много интересных событий отеля. Подростку 12 лет понравилось тоже. Было интересно увидеть и услышать.
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А
Замечательная, интересная, насыщенная экскурсия по отелю Националь с Галиной. Галина - не просто экскурсовод, она проработала в этом отеле несколько лет, поэтому знает все не по книжкам и статьям, а
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Н
Спасибо, интересно познакомиться с историей отеля и все понравилось
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Д
Возможно лишь как искушенному любителю экскурсий показалось мало информации, а может и правда про отель рассказать больше и нечего
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