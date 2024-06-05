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тех, к которым мы все привыкли на классических экскурсиях! Это не рассказчик, а артист жанра "мимики и жеста" . Задумка интересная, необычная) Иногда не хватало именно живой речи и повествования… Это было похоже на приятную прогулку, по главным достопримечательностям нашей прекрасной Москвы с аудио лекцией в наушниках. Отличная организация и чётко просчитанное время от одной точки локации до другой! И самое главное - само аудио очень хорошо и грамотно написано! Текст и музыкальное сопровождение- поразило своей продуманностью и красотой. И порой затрагивало тонкие струны нашей души. Красивый,гармоничный и душевный финал у экскурсии. Было необычно! Однозначно порекомендую всем!