1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мозаика «Метрополя»
Изучить историю и искусство Серебряного века по фасаду фешенебельного отеля
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
2 600₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200₽ за человека
Групповая
2 часа
О Москве легко и с душой
Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии
Начало: в районе м. Лубянка
1 050₽ за человека
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Секреты купеческой Москвы»
Узнать историю столичных зданий, улиц, фамилий и династий
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
14 июня в 10:00
15 июня в 16:00
100008 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия с чаепитием в «Национале»: русский модерн в стиле ретроотелей
Ощутить дух богемной Москвы Серебряного века
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 14 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
- ННадежда20 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!
- ЕЕкатерина2 мая 2024Знакомство с Москвой. Один день с гидомОчень понравилась экскурсия с Татьяной! Это была неспешная дружеская прогулка по центру. Пять часов пролетели незаметно, было очень увлекательно. Заходили
- ННаталья21 апреля 2024Экскурсия Москва Гиляровского прошла успешно. Интересный маршрут по улочкам старой Москвы, эмоциональный рассказ Дмитрия погружали в атмосферу того времени. Захотелось продолжения и, конечно, снова перечитать книги Гиляровского. Дмитрий, спасибо большое!!!
- ММаксим26 февраля 2024Спасибо огромное Дмитрию за экскурсию! Все очень понравилось! Интересно, профессионально, вкусно, необычно!!! Благодаря этой экскурсии и лично Дмитрию побывали в ресторанах,
- ССергей8 января 2024Все отлично, спасибо!
- ИИрина15 августа 2023Наша экскурсия из групповой превратилась в индивидуальную, и прошла она, действительно, легко и с душой) Спасибо, Алексей, за чудесный вечер, проведенный в центре Москвы!
- ЮЮлия7 августа 2023Добрый день! Хочу выразить благодарность Алексею за очень интересный рассказ, чувствуется что он очень любит и знает город. С уважением, Юлия
- ООльга10 июля 2023Мы чудесно провели время на этой экскурсии, Алексей замечательно и интересно рассказывал о тех местах Москвы, мимо которых мы ходили
- ААлександра17 мая 2023Всем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсовод тут совершенно отличается от
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Метрополь»
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