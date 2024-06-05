Экскурсии в Метрополь

Найдено 7 экскурсий в категории «Метрополь» в Москве, цены от 1 050 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Москва Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Мозаика «Метрополя»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мозаика «Метрополя»
Изучить историю и искусство Серебряного века по фасаду фешенебельного отеля
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
2 600 за всё до 7 чел.
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
8 отзывов
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200 за человека
О Москве легко и с душой
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
18 отзывов
О Москве легко и с душой
Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии
Начало: в районе м. Лубянка
1 050 за человека
Квест-экскурсия «Секреты купеческой Москвы»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Секреты купеческой Москвы»
Узнать историю столичных зданий, улиц, фамилий и династий
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
14 июня в 10:00
15 июня в 16:00
100008 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия с чаепитием в «Национале»: русский модерн в стиле ретроотелей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия с чаепитием в «Национале»: русский модерн в стиле ретроотелей
Ощутить дух богемной Москвы Серебряного века
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 14 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
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    где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥

  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
    Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!
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    Маршрут по ходу перестраивался под наши предпочтения, Дмитрий очень много знает как про историю различных ресторанов, так и про саму еду. Посоветовал много интересных мест, в которых мы не были. На пути также заходили в разные рестораны, и вся еда понравилась! Спасибо

  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Знакомство с Москвой. Один день с гидом
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной! Это была неспешная дружеская прогулка по центру. Пять часов пролетели незаметно, было очень увлекательно. Заходили
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    в ГУМ, отдыхали. Татьяна порекомендовала вкусное кафе для легкого обеда. Завершили экскурсию на Патриаршем мосту, с которого открылась прекрасная панорама Кремля. Остались незабываемые впечатления. Однозначно рекомендую эту прогулку всем, кто хочет познакомиться с Москвой поближе.

  • Н
    Наталья
    21 апреля 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия Москва Гиляровского прошла успешно. Интересный маршрут по улочкам старой Москвы, эмоциональный рассказ Дмитрия погружали в атмосферу того времени. Захотелось продолжения и, конечно, снова перечитать книги Гиляровского. Дмитрий, спасибо большое!!!
  • М
    Максим
    26 февраля 2024
    Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
    Спасибо огромное Дмитрию за экскурсию! Все очень понравилось! Интересно, профессионально, вкусно, необычно!!! Благодаря этой экскурсии и лично Дмитрию побывали в ресторанах,
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    в которых сами бы никогда не оказались! Привычные места Москвы открылись для нас с интересной исторической точки зрения. После окончания экскурсии, мы продолжили прогулку по Москве общаясь с Дмитрием по телефону, он нам советовал какие места посетит еще, на что обратить внимание! Огромное спасибо Дмитрию! Желаем дальнейших успехов. Обязательно будем рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!

  • С
    Сергей
    8 января 2024
    Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
    Все отлично, спасибо!
  • И
    Ирина
    15 августа 2023
    О Москве легко и с душой
    Наша экскурсия из групповой превратилась в индивидуальную, и прошла она, действительно, легко и с душой) Спасибо, Алексей, за чудесный вечер, проведенный в центре Москвы!
  • Ю
    Юлия
    7 августа 2023
    О Москве легко и с душой
    Добрый день! Хочу выразить благодарность Алексею за очень интересный рассказ, чувствуется что он очень любит и знает город. С уважением, Юлия
  • О
    Ольга
    10 июля 2023
    О Москве легко и с душой
    Мы чудесно провели время на этой экскурсии, Алексей замечательно и интересно рассказывал о тех местах Москвы, мимо которых мы ходили
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    много лет и не обращали внимание. Очень познавательно! Единственное, что мы были с сыном 8 лет, для которого все-таки это не совсем подходящий по возрасту и тематике формат, возможно для деток чуть постарше будет полезно, а взрослым очень рекомендую!

  • А
    Александра
    17 мая 2023
    Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
    Всем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсовод тут совершенно отличается от
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    тех, к которым мы все привыкли на классических экскурсиях! Это не рассказчик, а артист жанра "мимики и жеста" . Задумка интересная, необычная) Иногда не хватало именно живой речи и повествования… Это было похоже на приятную прогулку, по главным достопримечательностям нашей прекрасной Москвы с аудио лекцией в наушниках. Отличная организация и чётко просчитанное время от одной точки локации до другой! И самое главное - само аудио очень хорошо и грамотно написано! Текст и музыкальное сопровождение- поразило своей продуманностью и красотой. И порой затрагивало тонкие струны нашей души. Красивый,гармоничный и душевный финал у экскурсии. Было необычно! Однозначно порекомендую всем!

    Всем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсоводВсем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсоводВсем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Метрополь»

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  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Метрополь" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 050 до 14 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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