во вторник и четверг в 16:00, в субботу в 12:00, 15:00 и 18:00, в воскресенье в 16:30

Москва-Сити: небоскребы и современное искусство

Погулять по деловому району и узнать, что скрывается за амбициозными стеклянными фасадами

5
22 отзыва
Москва-Сити — островок из стекла и бетона, не похожий на другие кварталы столицы.

Вы услышите, какие рекорды Мира и Европы были установлены при его создании, что мешало и помогало строительству.

Посетите все доступные башни, спуститесь в подземные пространства и расшифруете арт-объекты современных мастеров.
Москва-Сити: небоскребы и современное искусство
Москва-Сити: небоскребы и современное искусство
Москва-Сити: небоскребы и современное искусство
Москва-Сити: небоскребы и современное искусство
Москва-Сити: небоскребы и современное искусство
Москва-Сити: небоскребы и современное искусство
Москва-Сити: небоскребы и современное искусство
Москва-Сити: небоскребы и современное искусство
Москва-Сити: небоскребы и современное искусство

Что вас ожидает

Москва-Сити: прошлое, настоящее и будущее

Мы заглянем во все доступные для посещения башни: Империю, Федерацию и Башню на набережной. Оценим подземное пространство Блэк Ярд, мост Багратион и грандиозный IQ-квартал. А также поговорим о проектах, которые только готовятся к реализации. Кроме того, я раскрою, у какого из небоскребов самый большой по площади холодногнутый фасад в мире, сколько людей-пауков покоряли Сити, кто и где исполнял «танцы по вертикали».

Современные инсталляции, картины и скульптуры

Москва-Сити — это не только деловое пространство, но и постоянно обновляющаяся выставка современного искусства. Я покажу «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, «Облепиху» Бартенева, капсулу Безвременья и картины группы Ресайкл. Расскажу о прародителе кинетической архитектуры, инсталляциях команды Электробутик, хайлайнерах и их рекордах. В завершение поделюсь полезными советами: что еще посмотреть и где вкусно поесть в этом необычном районе.

В конце экскурсии каждого участника ждет маленький презент и сладкий розыгрыш.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с радиогидами, что позволяет соблюдать социальную дистанцию в группе
  • На улице мы проводим не более 10-15 минут, поэтому экскурсия комфортна даже зимой
  • Экскурсия не предполагает подъем на смотровую площадку
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании) в удобный вам и гиду день. Стоимость — 3000 руб. за 1-4 человека или 700 рублей с человека, если вас больше (максимум — 30 человек)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Выставочная
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 16:00, в субботу в 12:00, 15:00 и 18:00, в воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник и четверг в 16:00, в субботу в 12:00, 15:00 и 18:00, в воскресенье в 16:30

Юлия
Юлия
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я коренная москвичка и аккредитованный гид. Много лет посвятила банковскому делу, потом ушла в «свободное плавание». Сейчас с удовольствием делюсь интересными историями, фактами, легендами о родном городе с его жителями и гостями.
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22 настоящих отзыва от туристов

Г
24 окт 2021
Юлия из тех экскурсоводов, кого ещё долго вспоминаешь и находишься под впечатлением от рассказанного.
Мы все (от 11 лет до 40) довольны и получили гораздо больше, чем ожидали.
С удовольствием, буду рекомендовать Юлию и вернусь сама.
Спасибо!
Н
24 окт 2021
Отличная экскурсия! Понравилась всей семье. Юлия внимательный экскурсовод, доступно, интересно рассказывала, 2, 5 часа пробежали незаметно. Ребенок 10 лет также был увлечен и оценил, как отлично)
л
18 окт 2021
Экскурсия замечательная. Москва-Сити открылось совершенно с неожиданной стороны, достойной восхищения и гордости. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Москву современную, устремленную вперед. А Юлия прямо-таки заразила нас своим восторгом и влюбленностью в это место. В общем, один сплошной позитив!
Е
18 окт 2021
Здравствуйте. Были семьей (5 человек) на индивидуальной экскурсии Москва-сити и современное искусство с гидом Юлией. Все понравилось, очень интересно. Юлия позитивный, эрудированный гид. Узнали много нового, историю начала Москва-Сити, зашли внутрь некоторых небоскребов, приобщились к современному искусству, даже получили подарки. Цена за экскурсию порадовала. Спасибо.
Екатерина
15 окт 2021
Экскурсия и гид просто феноменальны! Рекомендую всем. Вы увидите Моска Сити изнутри. Это не просто совокупность небоскрёбов, это целый мир со своей историей, энергетикой и историями…
Класс! Мы в восторге! Спасибо Юлии!
Е
13 окт 2021
Если хотите узнать о том, что скрывается за пафосным стеклом и металлом особая атмосфера, а выставленные арт объекты внутри небоскрёбов несут свой особый смысл то вам к Юлии. Она выстраивать так программу экскурсии, что время протекает на одном дыхании. ЭКСКУРСИЯ очень познавательная, хочется вернуться снова за новыми впечатлениями.
М
3 окт 2021
Экскурсия заинтересовала даже детей старшего школьного возраста, которых вообще по жизни сложно удивить. Интересно, доступно, понятно.
И
30 сен 2021
Экскурсия познавательная, интересная. 2, 5 часа пролетели незаметно. Узнали много информации об архитекторах, художниках современного искусства. Видно, что Юлия очень любит свою профессию, тщательно подготовилась и проработала маршрут экскурсии. Всем рекомендуем.
И
27 сен 2021
Очень интересно, не тривиально! Не просто сухие цифры и факты, а постоянный диалог с экскурсантами. Юлия - очень доброжелательный, позитивно настроенный и интересующийся человек. Видно, что ей очень нравится ее работа и свою любовь к городу она передаёт и нам. Спасибо!
Е
20 сен 2021
Вечер 15 сентября мы решили провести на необычной экскурсии по Москва-Сити. И совсем не пожалели! Юлия - прекрасный экскурсовод, который легко подает информацию. Ее любовь в Москва-Сити передается с первых минут. Особое впечатление оставили объекты современного искусства: Юлия очень подробно рассказывает о каждом и хочется заглянуть в интернет поискать дополнительную информацию об их создателях. 3 часа легкого общения и интересных фактов! Приятное послевкусие и желание поделиться со всеми новыми сведениями! Обязательно будем рекомендовать данную экскурсию, а скорее даже экскурсовода! Юлии успехов и удачи!
А
19 сен 2021
Большое спасибо году Юлии за такую познавательную, интересную экскурсию!
Мы в полном восторге!
Спасибо горомное!
О
13 сен 2021
Юлия отличный гид! Провела замечательную экскурсию, очень увлекательно, узнали много нового и интересного! Определенно рекомендую! Юлия, спасибо!
О
6 сен 2021
Спасибо большое за экскурсию, очень понравилась! И детям очень понравились подаренные сувенирчики)
Т
6 сен 2021
Были на экскурсии с двумя мальчишками 10-ти лет. Посещение Москва-Сити выбрали они, нам было важно, чтобы им понравилось. Все время экскурсии были увлечены рассказом гида, много интересного узнали и увидели. Остались самые лучшие впечатления. Порадовало, что экскурсия была индивидуальная, только мы. Юлия отлично чувствовала настроение ребят. Призы в конце экскурсии были очень приятным сюрпризом. Остались очень довольны! Огромное спасибо!
Д
4 сен 2021
Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Юлей! Спасибо!
Ещё 7 отзывов

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