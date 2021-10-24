во вторник и четверг в 16:00, в субботу в 12:00, 15:00 и 18:00, в воскресенье в 16:30

Что вас ожидает

Москва-Сити: прошлое, настоящее и будущее

Мы заглянем во все доступные для посещения башни: Империю, Федерацию и Башню на набережной. Оценим подземное пространство Блэк Ярд, мост Багратион и грандиозный IQ-квартал. А также поговорим о проектах, которые только готовятся к реализации. Кроме того, я раскрою, у какого из небоскребов самый большой по площади холодногнутый фасад в мире, сколько людей-пауков покоряли Сити, кто и где исполнял «танцы по вертикали».

Современные инсталляции, картины и скульптуры

Москва-Сити — это не только деловое пространство, но и постоянно обновляющаяся выставка современного искусства. Я покажу «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, «Облепиху» Бартенева, капсулу Безвременья и картины группы Ресайкл. Расскажу о прародителе кинетической архитектуры, инсталляциях команды Электробутик, хайлайнерах и их рекордах. В завершение поделюсь полезными советами: что еще посмотреть и где вкусно поесть в этом необычном районе.

В конце экскурсии каждого участника ждет маленький презент и сладкий розыгрыш.

Организационные детали