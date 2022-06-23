Прогулка-знакомство с гостиничным люксом вокруг Кремля

Как самые старинные и фешенебельные гостиницы Москвы держались последние 100 лет

За последнее столетие гостиницы-столпы в центре Москвы пережили захватывающие исторические перипетии.

А сколько интересных сюжетов хранят их стены! Стены, которые мы, пробегая мимо, можем даже не заметить.

Как историк и специалист в сфере туризма, я расскажу о прошлом и настоящем самых роскошных гостиниц в центре столицы, а как искусствовед — научу читать их фасады.
Прогулка-знакомство с гостиничным люксом вокруг Кремля
Прогулка-знакомство с гостиничным люксом вокруг Кремля
Прогулка-знакомство с гостиничным люксом вокруг Кремля
Прогулка-знакомство с гостиничным люксом вокруг Кремля
Прогулка-знакомство с гостиничным люксом вокруг Кремля
Прогулка-знакомство с гостиничным люксом вокруг Кремля
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Наследие столицы

Так получилось, что самом центре столицы сконцентрировались 6 изысканных гостиниц, по которым мы можем проследить развитие истории страны с начала 20 века и до наших дней. Они хранят в себе воспоминания о выдающихся личностях и событиях, перевернувших жизнь города. На своей авторской экскурсии я познакомлю вас с лучшими гостиницами столицы, которые по совместительству архитектурно украшают облик Москвы. Расскажу об их внутреннем устройстве и историях, которые они хранят.

Разворачивающиеся сюжеты

Маршрут пролегает от Манежной площади и до Лубянской и длится 2 часа. За это время вы:

  • Познакомитесь со старейшими гостиницами Москвы и современными лидерами гостиничного бизнеса
  • Проследите, как исторические процессы влияли на сферу гостеприимства в 20 веке и как продолжают менять её до сих пор
  • Узнаете о традициях мировых брендов гостиничного дела
  • Увидите, где разворачивался роман Сергея Есенина и Айседоры Дункан
  • Поймете, какие двери открывают только Золотые Ключи
  • И выясните, почему Наполеона поставили в угол в Зале Людовика 16

Организационные детали

Это пешая экскурсия. Чтобы погода не испортила вам настроение, желательно взять с собой и зонт, и солнечные очки.
Дополнительных расходов не потребуется.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Манежной Площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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