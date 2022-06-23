За последнее столетие гостиницы-столпы в центре Москвы пережили захватывающие исторические перипетии. А сколько интересных сюжетов хранят их стены! Стены, которые мы, пробегая мимо, можем даже не заметить. Как историк и специалист в сфере туризма, я расскажу о прошлом и настоящем самых роскошных гостиниц в центре столицы, а как искусствовед — научу читать их фасады.

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Что вас ожидает

Наследие столицы

Так получилось, что самом центре столицы сконцентрировались 6 изысканных гостиниц, по которым мы можем проследить развитие истории страны с начала 20 века и до наших дней. Они хранят в себе воспоминания о выдающихся личностях и событиях, перевернувших жизнь города. На своей авторской экскурсии я познакомлю вас с лучшими гостиницами столицы, которые по совместительству архитектурно украшают облик Москвы. Расскажу об их внутреннем устройстве и историях, которые они хранят.

Разворачивающиеся сюжеты

Маршрут пролегает от Манежной площади и до Лубянской и длится 2 часа. За это время вы:

Познакомитесь со старейшими гостиницами Москвы и современными лидерами гостиничного бизнеса

Проследите, как исторические процессы влияли на сферу гостеприимства в 20 веке и как продолжают менять её до сих пор

Узнаете о традициях мировых брендов гостиничного дела

Увидите, где разворачивался роман Сергея Есенина и Айседоры Дункан

Поймете, какие двери открывают только Золотые Ключи

И выясните, почему Наполеона поставили в угол в Зале Людовика 16

Организационные детали

Это пешая экскурсия. Чтобы погода не испортила вам настроение, желательно взять с собой и зонт, и солнечные очки.

Дополнительных расходов не потребуется.