За последние сто лет гостиницы в центре Москвы стали свидетелями множества исторических событий. Экскурсия по шести знаковым отелям столицы позволит узнать об их прошлом и настоящем. Историк и искусствовед расскажет

о знаменитых гостях и событиях, связанных с этими местами. Вы увидите, где разворачивались знаменитые романы и какие традиции сохраняются до сих пор. Это уникальная возможность прикоснуться к истории через архитектуру и атмосферу знаменитых гостиниц

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наследие столицы

Так получилось, что самом центре столицы сконцентрировались 6 изысканных гостиниц, по которым мы можем проследить развитие истории страны с начала 20 века и до наших дней. Они хранят в себе воспоминания о выдающихся личностях и событиях, перевернувших жизнь города. На своей авторской экскурсии я познакомлю вас с лучшими гостиницами столицы, которые по совместительству архитектурно украшают облик Москвы. Расскажу об их внутреннем устройстве и историях, которые они хранят.

Разворачивающиеся сюжеты

Маршрут пролегает от Манежной площади и до Лубянской и длится 2 часа. За это время вы:

Познакомитесь со старейшими гостиницами Москвы и современными лидерами гостиничного бизнеса

Проследите, как исторические процессы влияли на сферу гостеприимства в 20 веке и как продолжают менять её до сих пор

Узнаете о традициях мировых брендов гостиничного дела

Увидите, где разворачивался роман Сергея Есенина и Айседоры Дункан

Поймете, какие двери открывают только Золотые Ключи

И выясните, почему Наполеона поставили в угол в Зале Людовика 16

Организационные детали

Это пешая экскурсия. Чтобы погода не испортила вам настроение, желательно взять с собой и зонт, и солнечные очки.

Дополнительных расходов не потребуется.