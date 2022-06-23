Так получилось, что самом центре столицы сконцентрировались 6 изысканных гостиниц, по которым мы можем проследить развитие истории страны с начала 20 века и до наших дней. Они хранят в себе воспоминания о выдающихся личностях и событиях, перевернувших жизнь города. На своей авторской экскурсии я познакомлю вас с лучшими гостиницами столицы, которые по совместительству архитектурно украшают облик Москвы. Расскажу об их внутреннем устройстве и историях, которые они хранят.
Маршрут пролегает от Манежной площади и до Лубянской и длится 2 часа. За это время вы:
Это пешая экскурсия. Чтобы погода не испортила вам настроение, желательно взять с собой и зонт, и солнечные очки.
Дополнительных расходов не потребуется.