За последние сто лет гостиницы в центре Москвы стали свидетелями множества исторических событий. Экскурсия по шести знаковым отелям столицы позволит узнать об их прошлом и настоящем. Историк и искусствовед расскажет
6 причин купить эту экскурсию
- 🏨 Узнать историю знаковых отелей
- 🕰️ Погрузиться в атмосферу прошлого
- 📚 Познакомиться с архитектурой
- 🎭 Услышать захватывающие истории
- 🔑 Открыть секреты Золотых Ключей
- 📍 Пройтись по историческим местам
Что можно увидеть
- Манежная площадь
- Лубянская площадь
Описание экскурсии
Наследие столицы
Так получилось, что самом центре столицы сконцентрировались 6 изысканных гостиниц, по которым мы можем проследить развитие истории страны с начала 20 века и до наших дней. Они хранят в себе воспоминания о выдающихся личностях и событиях, перевернувших жизнь города. На своей авторской экскурсии я познакомлю вас с лучшими гостиницами столицы, которые по совместительству архитектурно украшают облик Москвы. Расскажу об их внутреннем устройстве и историях, которые они хранят.
Разворачивающиеся сюжеты
Маршрут пролегает от Манежной площади и до Лубянской и длится 2 часа. За это время вы:
- Познакомитесь со старейшими гостиницами Москвы и современными лидерами гостиничного бизнеса
- Проследите, как исторические процессы влияли на сферу гостеприимства в 20 веке и как продолжают менять её до сих пор
- Узнаете о традициях мировых брендов гостиничного дела
- Увидите, где разворачивался роман Сергея Есенина и Айседоры Дункан
- Поймете, какие двери открывают только Золотые Ключи
- И выясните, почему Наполеона поставили в угол в Зале Людовика 16
Организационные детали
Это пешая экскурсия. Чтобы погода не испортила вам настроение, желательно взять с собой и зонт, и солнечные очки.
Дополнительных расходов не потребуется.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аминат — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 80 туристов
Здравствуйте, мои дорогие любители Москвы и её тайн. Я научу вас рассматривать столицу в различных культурных срезах. Я историк, искусствовед, дипломированный гид и специалист в области туризма и путешествий. На экскурсии я покажу и расскажу, почему считаю Москву лучшим городом на Земле.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Пишу отзыв спустя почти 3 недели после экскурсии — но воспоминания свежи, а знания отложились, а это для меня один из главных признаков очень хорошей работы гида. Второй такой признак
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Классная экскурсий вокруг самых центральных и знаменитых отелей Москвы. У гида глубокая связь с темой и немножечко даже инсайдерская информация — слушать было однозначно интересно:)
Заглянули в St.Regis и Арарат —
Заглянули в St.Regis и Арарат —
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Отличное проведение экскурсии! Масса впечатлений, очень познавательно! Очень рекомендуем! Аминат знаток своего дела!!! Благодарим!!! 🙏🙏🙏
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Н
Классная и многогранная экскурсия! Узнали столько нового и интересного о самых дорогих гостиницах, расположенных в самом центре столицы! Аминат рассказала не только истории строительства, реконструкции и владения, но и неожиданные факты о гостях и постояльцах. В лобби одного из "объектов" нашей экскурсии мы даже зашли и полюбовались роскошным убранством. Спасибо!
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О
Нам понравилась экскурсия Аминат - было всё интересно, ритмично и комфортно! Получили достаточно информации как просто увлекательной, так и полезной. Узнали о прошлом и настоящем самых дорогих и фешенебельных гостиниц в центре Москвы. Здания мимо которых проходили столько раз, открылись с новой стороны.
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А
Отличная экскурсия для тех, кто любит историю и архитектуру! Аминат очень грамотно и плавно рассказывает интересные факты о значимых отелях столицы. Обязательно порекомендую друзьям. Маршрут комфортный, подойдёт для любой погоды. 10/10
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