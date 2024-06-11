По статистике Москва входит в десятку самых трезвых мегаполисов мира.
Но как удалось городу, история которого началась с дружеской пирушки, продолжилась появлением кабаков и запомнилась громкими кутежами, добиться этого? Всё о питейном прошлом Москвы от древности до наших дней вы узнаете во время прогулки по барам! Дегустации необычных коктейлей — также в программе!
Но как удалось городу, история которого началась с дружеской пирушки, продолжилась появлением кабаков и запомнилась громкими кутежами, добиться этого? Всё о питейном прошлом Москвы от древности до наших дней вы узнаете во время прогулки по барам! Дегустации необычных коктейлей — также в программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эта прогулка изменит ваше представление о столице! Ведь Москва только кажется серьёзной и пафосной. До первой дружеской пирушки… Я покажу вам лучшие питейные заведения и расскажу, что и как пили в первопрестольной в разные времена.
- Мы начнём с места, где проходили все знаковые богемные кутежи дореволюционной Москвы, а сегодня занимаются «барной алхимией». За бокалом авторского коктейля поговорим о том, кого и чем потчевали здесь прежде и как фирменная закуска под водку превратилась в легендарный салат.
- Следующий паб создан на современный русский манер. Вам предложат крафтовый алкоголь с учётом наших национальных традиций. Не надейтесь, что это будет перцовка, клюковка, хреновуха. Приняв рюмочку «Для зрения» или «Гречки из печки», разберёмся, чем хлебное вино отличается от столового, когда оно сменило название и превратилось в водку и как выглядит водочный алфавит.
- Дальше мы отправимся в бар, где опьянеть можно только от его вида. Напитки тут наливают на любой вкус. Но в первую очередь — пиво, появившееся на Руси даже раньше, чем Юрий Долгорукий основал Москву. За кружкой пенного выясним, зачем русский матрос должен был выпивать более трёх литров пива в день, что такое «пиво творёное» и «полпиво» и какое из них любили наши императоры.
- На посошок заглянем в тематический бар, чтобы испытать ощущение полёта и почувствовать себя пассажирами воздушного корабля. Запустим бумажный самолётик на счастье, выпьем на брудершафт с Москвой, сорвав плоды волшебного коктейльного дерева, и загадаем желание, которое обязательно исполнится.
Организационные детали
- Экскурсия проводится для лиц старше 18 лет
- Напитки и закуски оплачиваются отдельно. Выходит в среднем 2500 руб. на человека за 4 дегустации.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Трубная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1674 туристов
Привет! Меня зовут Наталья. Вот уже четверть века я живу в Москве и постоянно открываю её новые грани. Исследую, разглядываю, вынюхиваю, отыскиваю изюминки. На экскурсиях я не гружу энциклопедическими знаниямиЗадать вопрос
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