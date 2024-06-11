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(если вы сами меня об этом не попросите), а рассказываю городские истории: смешные и грустные, добрые и не очень, реальные и мистические — разные, как и сама Москва. А ещё я считаю: чтобы по-настоящему познакомиться с городом, мало просто видеть, надо чувствовать. Поэтому большинство моих экскурсий с гастрономическим акцентом. Через кулинарные традиции, местную кухню, вкусы и запахи вы можете узнать о Москве то, что не уловить взглядом. Гуляя со мной, вы ощутите, чем пахнет столица России, попробуете её на вкус и заразитесь безграничной любовью к ней!