Провокационный бар на задворках. Его название переводится «аутсайдер» и соответствует локации. Вы почувствуете атмосферу американской барной культуры, полюбуетесь стрит-артом и попробуете легендарные шоты в авторском исполнении.
Секретная рюмочная. Ребята в ней сами делают настойки. Они называются как станции метро и потрясают воображение сочетанием вкусов.
Кнайпа-бар. Его девиз: «Это бар, а не синагога!». Каждую пятницу и субботу гостям предлагают отметить шаббат, выпивая по бесплатной настойке. Вы попробуете «Коровку», «Твин Пикс» или «Ерофеича», параллельно наслаждаясь роскошным интерьером.
Бар без меню. Его изюминка — коммуникация с посетителями. В процессе разговора бармен составит ваш «психологический портрет» и добавит в коктейль определенные ингредиенты. Напиток получится индивидуальным и будет носить ваше имя.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Вы можете прийти на экскурсию большей компанией: доплата за каждого участника — 1000 руб.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1220 туристов
Меня зовут Алёна, я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фото-гидов в Москве. Мы придумываем авторские маршруты и водим фотоэкскурсии уже больше года. Наш формат отличается от других экскурсий: мы создаём максимально дружескую и непринуждённую атмосферу на прогулке, доступно рассказываем историю Москвы, делимся её тайнами и легендами и делаем живые профессиональные фотографии в лучших локациях.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фарида
31 мая 2024
Было интересно, познавательно. Мы являемся гостями столицы и самостоятельно за столь короткий промежуток времени вряд ли бы смогли найти такое большое разнообразие интересных заведений. Александр (наш гид) очень открытый и позитивный человек. Он с готовностью слушал все наши пожелания и корректировал маршрут. Огромное ему спасибо за уделённое время. Получили только положительные эмоции.