Секретные бары Покровки

Погрузиться в андеграунд Москвы и перевернуть представление о столичной барной культуре
Приглашаем всех желающих прикоснуться к аутентичной барной культуре Москвы! Мы покажем вам лучшие секретные бары Покровки, спрятанные от посторонних глаз во дворах, подвалах и колоритных закоулках.

Раскроем концепцию заведений, расскажем о необычных напитках и поможем понять исторический контекст местности, в которой располагаются заведения.
5
1 отзыв
Секретные бары Покровки
Секретные бары Покровки
Секретные бары Покровки
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Провокационный бар на задворках. Его название переводится «аутсайдер» и соответствует локации. Вы почувствуете атмосферу американской барной культуры, полюбуетесь стрит-артом и попробуете легендарные шоты в авторском исполнении.

Секретная рюмочная. Ребята в ней сами делают настойки. Они называются как станции метро и потрясают воображение сочетанием вкусов.

Кнайпа-бар. Его девиз: «Это бар, а не синагога!». Каждую пятницу и субботу гостям предлагают отметить шаббат, выпивая по бесплатной настойке. Вы попробуете «Коровку», «Твин Пикс» или «Ерофеича», параллельно наслаждаясь роскошным интерьером.

Бар без меню. Его изюминка — коммуникация с посетителями. В процессе разговора бармен составит ваш «психологический портрет» и добавит в коктейль определенные ингредиенты. Напиток получится индивидуальным и будет носить ваше имя.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Вы можете прийти на экскурсию большей компанией: доплата за каждого участника — 1000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ф
31 мая 2024
Было интересно, познавательно. Мы являемся гостями столицы и самостоятельно за столь короткий промежуток времени вряд ли бы смогли найти такое большое разнообразие интересных заведений. Александр (наш гид) очень открытый и позитивный человек. Он с готовностью слушал все наши пожелания и корректировал маршрут. Огромное ему спасибо за уделённое время. Получили только положительные эмоции.

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