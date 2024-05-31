Приглашаем всех желающих прикоснуться к аутентичной барной культуре Москвы! Мы покажем вам лучшие секретные бары Покровки, спрятанные от посторонних глаз во дворах, подвалах и колоритных закоулках. Раскроем концепцию заведений, расскажем о необычных напитках и поможем понять исторический контекст местности, в которой располагаются заведения.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Провокационный бар на задворках. Его название переводится «аутсайдер» и соответствует локации. Вы почувствуете атмосферу американской барной культуры, полюбуетесь стрит-артом и попробуете легендарные шоты в авторском исполнении.

Секретная рюмочная. Ребята в ней сами делают настойки. Они называются как станции метро и потрясают воображение сочетанием вкусов.

Кнайпа-бар. Его девиз: «Это бар, а не синагога!». Каждую пятницу и субботу гостям предлагают отметить шаббат, выпивая по бесплатной настойке. Вы попробуете «Коровку», «Твин Пикс» или «Ерофеича», параллельно наслаждаясь роскошным интерьером.

Бар без меню. Его изюминка — коммуникация с посетителями. В процессе разговора бармен составит ваш «психологический портрет» и добавит в коктейль определенные ингредиенты. Напиток получится индивидуальным и будет носить ваше имя.

Организационные детали