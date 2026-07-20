В местах, которые мы посетим, как правило, нет фиксированного коктейльного меню, а лучшие бартендеры делают уникальные миксы под ваше настроение. На нашем маршруте — три заведения в центре города. Вы попробуете необычные коктейли и познакомитесь с сотрудниками этих мест. А ещё это не просто прогулка по барам — это ваше посвящение в новый образ жизни: slow drinking.
Искусство медленного питья коктейлей — это удовольствие от процесса, возможность сфокусироваться на вкусе, прислушаться к своим чувствам, насладиться моментом. Что особенно важно в современно мире, где всё движется быстро и непрерывно.
Во время экскурсии вы узнаете то, о чём не пишут в путеводителях: секреты выбора идеального коктейля, тонкости культуры потребления (да, есть способы наслаждаться вечером без последствий!), увлекательные истории коктейльной культуры — от мировых трендов до советского underground. Я отвечу на все ваши вопросы и раскрою несколько инсайдов о том, как устроен этот закрытый мир.
Предупреждаю: после этого вечера вы больше никогда не будете пить коктейли так, как раньше 😉
Организационные детали
Мы пройдем по одному из шести разработанных мной маршрутам. Перед прогулкой мы созвонимся и выберем наиболее интересный для вас маршрут
Напитки и закуски в барах вы оплачиваете вы выбираете и оплачиваете самостоятельно
Возможно проведение индивидуальной экскурсии или корпоратива, детали в переписке
в пятницу в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Участник
3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 414 туристов
Меня зовут Сергей, я не профессиональный гид — я просто люблю посещать бары:-).
В Москве их много, но особое место в моём личном рейтинге занимают секретные спикизи бары — в них читать дальшеуменьшить
особая атмосфера, в них собираются интересные свои люди, а коктейли готовятся под настроение. И вот этими секретными местами, которые я посетил и отобрал (субъективно), я хочу поделиться с москвичами и гостями города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
–
3
–
2
–
1
–
Анастасия
Замечательная экскурсия! Замечательный вечер и беседы! Я открыла для себя бары, о которых не слышала ранее ничего. В каждом баре заранее был забронирован столик для нашей компании, вкусные закуски и коктейли 👍🏻🥂
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Мария
Была на прогулке c гидом Сергеем по секретным барам Москвы и это оказался удивительно культурный, камерный формат под «коктейли». Мы посетили три секретных бара, куда так просто не попасть, и читать дальшеуменьшить
все они расположены в исторических зданиях, с собственной атмосферой и характером (один даже в старинном подвале!).
Отдельная благодарность Сергею за тёплое сопровождение и его увлекательные истории, благодаря которым каждый бар раскрывался как отдельный мир. Очень понравилось, что всё проходило спокойно, в небольшой компании, с живым общением и ощущением, будто тебя пустили в закрытое пространство города.
Ушла с яркими эмоциями, новым взглядом на Москву и прекрасным послевкусием вечера. Настоящее маленькое приключение.
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Ксения
Выражаю благодарность за славное времяпрепровождение! Вечер был замечательный, Сергей - интересный человек, прекрасный рассказчик, поведал много интересного из истории коктейля и игристых вин. Мы посетили три атмосферных камерных бара в читать дальшеуменьшить
самом центре, незаметных глазу прохожего, пообщались в непринуждённой атмосфере за бокалом "правильного" коктейля из качественных составляющих. Сергей поведал, на что следует полагаться при выборе, как правильно наслаждаться коктейлем. Время пролетело незаметно, осталось приятное послевкусие
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К
Кристина
Сергей прекрасен. ходим по барам с ним не первый раз и каждый раз интересные места. Очень рекомендую
Сергей
Ответ организатора:
Кристина, благодарю за прекрасный отзыв!!!
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С
Светлана
Понравилось, однозначно рекомендую попробовать данный формат прогулок по барам. Сергей очень приятный, интеллигентный и образованный человек.
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Анастасия
Лучшая экскурсия по барам! Интереснейшая беседа, изобилие любопытных фактов👍🏻 Прекрасные бары, в которых нашу группу гостеприимно встречали, для нас были уже забронированы удобные места. В этих барах прекрасная кухня и коктейли! Я в востоге от экскурсии👍🏻
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