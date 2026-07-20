Я покажу вам инсайдерские бары столицы, вход в которые вы не заметите без проводника. Открою для вас потайные двери и раскрою пароли. Вы почувствуете себя причастными к большой тайне. А ещё попробуете авторские коктейли в трёх барах и проведёте время за непринуждённой беседой в приятной компании таких же искателей приключений.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

В местах, которые мы посетим, как правило, нет фиксированного коктейльного меню, а лучшие бартендеры делают уникальные миксы под ваше настроение. На нашем маршруте — три заведения в центре города. Вы попробуете необычные коктейли и познакомитесь с сотрудниками этих мест. А ещё это не просто прогулка по барам — это ваше посвящение в новый образ жизни: slow drinking.

Искусство медленного питья коктейлей — это удовольствие от процесса, возможность сфокусироваться на вкусе, прислушаться к своим чувствам, насладиться моментом. Что особенно важно в современно мире, где всё движется быстро и непрерывно.

Во время экскурсии вы узнаете то, о чём не пишут в путеводителях: секреты выбора идеального коктейля, тонкости культуры потребления (да, есть способы наслаждаться вечером без последствий!), увлекательные истории коктейльной культуры — от мировых трендов до советского underground. Я отвечу на все ваши вопросы и раскрою несколько инсайдов о том, как устроен этот закрытый мир.

Предупреждаю: после этого вечера вы больше никогда не будете пить коктейли так, как раньше 😉

Организационные детали