Я покажу вам инсайдерские бары столицы, вход в которые вы не заметите без проводника. Открою для вас потайные двери и раскрою пароли. Вы почувствуете себя причастными к большой тайне. А ещё попробуете авторские коктейли в трёх барах и проведёте время за непринуждённой беседой в приятной компании таких же искателей приключений.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В местах, которые мы посетим, как правило, нет фиксированного коктейльного меню, а лучшие бартендеры делают уникальные миксы под ваше настроение. На нашем маршруте — три заведения в центре города. Вы попробуете необычные коктейли и познакомитесь с сотрудниками этих мест.

Я расскажу, как в одном здании спрятались несколько уютных баров — у каждого своя незаметная дверка. Вы увидите, какие интересные места уже больше 15 лет есть у метро «Белорусская» и где там можно попробовать аутентичную китайскую еду. А ещё узнаете про бар, в котором запрещено фотографировать, а вместо меню раздают игральные карты.

Организационные детали