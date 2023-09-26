Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально
Я покажу вам инсайдерские бары столицы, вход в которые вы не заметите без проводника. Открою для вас потайные двери и раскрою пароли. Вы почувствуете себя причастными к большой тайне.
А ещё попробуете авторские коктейли в трёх барах и проведёте время за непринуждённой беседой в приятной компании таких же искателей приключений.
А ещё попробуете авторские коктейли в трёх барах и проведёте время за непринуждённой беседой в приятной компании таких же искателей приключений.
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В местах, которые мы посетим, как правило, нет фиксированного коктейльного меню, а лучшие бартендеры делают уникальные миксы под ваше настроение. На нашем маршруте — три заведения в центре города. Вы попробуете необычные коктейли и познакомитесь с сотрудниками этих мест.
Я расскажу, как в одном здании спрятались несколько уютных баров — у каждого своя незаметная дверка. Вы увидите, какие интересные места уже больше 15 лет есть у метро «Белорусская» и где там можно попробовать аутентичную китайскую еду. А ещё узнаете про бар, в котором запрещено фотографировать, а вместо меню раздают игральные карты.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — напитки и закуски в барах (по желанию)
- Продолжительность прогулки может быть увеличена (по вашему настроению)
в пятницу и субботу в 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу и субботу в 20:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Сергей, я не профессиональный гид — я просто люблю посещать бары:-). В Москве их много, но особое место в моем личном рейтинге занимают секретные спикизи бары — в них особая атмосфера, в них собираются интересные свои люди, а коктейли готовятся под настроение. И вот этими секретными местами, которые я посетил и отобрал (субъективно), я хочу поделиться с москвичами и гостями города.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анисимова
26 сен 2023
Огромная благодарность Сергею за чудесный вечер!!! Как будто побывала в другом городе. Я не подозревала, что в Москве есть такие места. Сергей - замечательный собеседник, с ним весело, интересно и очень легко с первой минуты общения. Кажется, что мы знакомы не первый день.))) У Сергея есть ещё несколько маршрутов по Московским барам. Обязательно воспользуюсь ими в будущем. Рекомендую эту экскурсию всем своим друзьям. Я и мои подруги получили незабываемые впечатления от пешеходной прогулки "по секретным барам Москвы".
Я
Яна
23 сен 2023
Экскурсия очень понравилась. Сергей очень интересный рассказчик и собеседник. Места, в которые мы заходили, атмосферные, с необычными интерьерами и очень вкусными коктейлями! Однозначно рекомендую всем!!!
А
Алёна
4 сен 2023
Сергей, хочу выразить тебе огромную благодарность за вечер. Все прошло великолепно, ты супер и с тобой очень комфортно, зная, что непьющим тяжело иногда приходится, я чувствовала себя максимально расслабленно, спасибо тебе!!!
Денис
3 сен 2023
Я в восторге! Оказывается есть целый мир мест, с такой необычной атмосферой.
Нас было 6ть человек, включая организатора. 3 девушки и 3 парня, так получилось. Мы познакомились и Сергей начал показывать нам просто необыкновенные места. Эти бары не про «напиться». Это места с совсем разными интерьерами, музыкой, предметами декора. Где то более громко и танцевально, где то тихо и уютно. Атмосфера располагает к знакомствам, разговорам, к интересным историям, а так где погромче можно и потанцевать.
Я очень благодарен за такой трип! Обязательно пойду еще и друзей приведу!
Нас было 6ть человек, включая организатора. 3 девушки и 3 парня, так получилось. Мы познакомились и Сергей начал показывать нам просто необыкновенные места. Эти бары не про «напиться». Это места с совсем разными интерьерами, музыкой, предметами декора. Где то более громко и танцевально, где то тихо и уютно. Атмосфера располагает к знакомствам, разговорам, к интересным историям, а так где погромче можно и потанцевать.
Я очень благодарен за такой трип! Обязательно пойду еще и друзей приведу!
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