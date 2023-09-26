Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»

Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально

5
4 отзыва
Описание
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Я покажу вам инсайдерские бары столицы, вход в которые вы не заметите без проводника. Открою для вас потайные двери и раскрою пароли. Вы почувствуете себя причастными к большой тайне.

А ещё попробуете авторские коктейли в трёх барах и проведёте время за непринуждённой беседой в приятной компании таких же искателей приключений.
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В местах, которые мы посетим, как правило, нет фиксированного коктейльного меню, а лучшие бартендеры делают уникальные миксы под ваше настроение. На нашем маршруте — три заведения в центре города. Вы попробуете необычные коктейли и познакомитесь с сотрудниками этих мест.

Я расскажу, как в одном здании спрятались несколько уютных баров — у каждого своя незаметная дверка. Вы увидите, какие интересные места уже больше 15 лет есть у метро «Белорусская» и где там можно попробовать аутентичную китайскую еду. А ещё узнаете про бар, в котором запрещено фотографировать, а вместо меню раздают игральные карты.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — напитки и закуски в барах (по желанию)
  • Продолжительность прогулки может быть увеличена (по вашему настроению)

в пятницу и субботу в 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
26 сен 2023
Огромная благодарность Сергею за чудесный вечер!!! Как будто побывала в другом городе. Я не подозревала, что в Москве есть такие места. Сергей - замечательный собеседник, с ним весело, интересно и очень легко с первой минуты общения. Кажется, что мы знакомы не первый день.))) У Сергея есть ещё несколько маршрутов по Московским барам. Обязательно воспользуюсь ими в будущем. Рекомендую эту экскурсию всем своим друзьям. Я и мои подруги получили незабываемые впечатления от пешеходной прогулки "по секретным барам Москвы".
Я
23 сен 2023
Экскурсия очень понравилась. Сергей очень интересный рассказчик и собеседник. Места, в которые мы заходили, атмосферные, с необычными интерьерами и очень вкусными коктейлями! Однозначно рекомендую всем!!!
Экскурсия очень понравилась. Сергей очень интересный рассказчик и собеседник. Места, в которые мы заходили, атмосферные, с
А
4 сен 2023
Сергей, хочу выразить тебе огромную благодарность за вечер. Все прошло великолепно, ты супер и с тобой очень комфортно, зная, что непьющим тяжело иногда приходится, я чувствовала себя максимально расслабленно, спасибо тебе!!!
Денис
3 сен 2023
Я в восторге! Оказывается есть целый мир мест, с такой необычной атмосферой.
Нас было 6ть человек, включая организатора. 3 девушки и 3 парня, так получилось. Мы познакомились и Сергей начал показывать нам просто необыкновенные места. Эти бары не про «напиться». Это места с совсем разными интерьерами, музыкой, предметами декора. Где то более громко и танцевально, где то тихо и уютно. Атмосфера располагает к знакомствам, разговорам, к интересным историям, а так где погромче можно и потанцевать.
Я очень благодарен за такой трип! Обязательно пойду еще и друзей приведу!

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