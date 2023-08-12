Приглашаем в 2-дневную экспедицию с профессиональным палеонтологом. Едем из Москвы, будем жить в гостинице и каждый день отправляться на поиски самых узнаваемых российских окаменелостей — трилобитов. На рафтах по реке доберёмся до дикого участка берега Мсты, где соберём флору каменноугольного периода. Специальной подготовки не требуется. Снаряжение предоставляем.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам должно быть не менее 10 лет для того, чтобы вы могли принять участие в экспедиции. Опыт не требуется.

В случае опоздания к месту старта из Москвы более чем на 10 минут мы оставляем за собой право отправиться на экскурсию без Вас. Предоплата в этом случае не возвращается.

Оборудование (молоток) — выдаём, но от Вас потребуется упаковка для находок. Это контейнеры для находок и оберточная бумага.

В тур включён сплав. Нужно взять купальники, плавки, шлёпки/кораллки/кроксы. Если Вы хотите взять с собой технику, позаботьтесь о непромокаемых боксах.