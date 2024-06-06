🏍 На мотоцикле Индивидуальная 2 часа 90 отзывов Популярное предложение Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы Начало: У ВДНХ 7 500 ₽ за человека

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🚶 Пешая Квест 1.5 часа 35 отзывов Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте Начало: в районе метро «Коломенское» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

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🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1 час 51 отзыв Москва-Сити: экскурсия с фотографом Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток Начало: Около Башни-2000 8000 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас Начало: У метро «Китай-город» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 275 отзывов Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас Начало: У памятника героям Плевны 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 82 отзыва Тайны Ваганьковского некрополя Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях Начало: В районе метро Улица 1905 года от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 213 отзывов Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями Начало: У входа на Новодевичье кладбище от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 1 час 61 отзыв Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты Начало: У метро Охотный ряд 7700 5 390 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей Начало: У м. Красные ворота 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 122 отзыва Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10 от 1625 1 463 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 17 отзывов Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы Начало: У входа в ГУМ 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 73 отзыва Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей от 7 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Северное Чертаново: путешествие по району будущего и его архитектуре Погрузитесь в мир архитектуры и истории Северного Чертаново, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У станции метро Чертановская 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 113 отзывов Детская квест-экскурсия по Красной площади На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы Начало: У памятника Жукову 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас Начало: У метро Трубная 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково Начало: Село Быково, Владимирский храм от 4900 4 410 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 34 отзыва Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью Начало: В районе метро Партизанская 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича 7 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 17 отзывов Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях Начало: В районе метро Чистые пруды 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 18 отзывов Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка) 7 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 1 час 34 отзыва На частном катере по Москве-реке Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды Начало: На причале Лужники Центральный 17777 16 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 94 отзыва Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом Начало: В Александровском саду от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 85 отзывов Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов Начало: От СТ.М. «Маяковская» 7428 5 200 ₽ за всё до 11 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 214 отзывов Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий Начало: У метро Третьяковская от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Огородная Слобода и Чистые пруды Истории, которые хранят старинные московские дома Начало: В районе метро Красные Ворота 5 913 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков Начало: В районе метро Арбатская 5 908 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 24 отзыва Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве Начало: Вблизи метро Выставочная 5 850 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 25 отзывов Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс от 9 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей Начало: В районе метро Красные ворота от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 33 отзыва Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы Начало: У касс Останкинской башни 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 91 отзыв Сколково - будущее в настоящем: уникальная экскурсия в Москве Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в Сколково. Вас ждут впечатляющие архитектурные проекты и зеленые парки Начало: На ж/д станции Сколково от 7 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей Начало: На Берсеневской набережной 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 103 отзыва Басманная слобода Москвы: путешествие сквозь века Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре Начало: У м. Красные ворота 5940 5 346 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Третьяковская галерея: загадки великих шедевров Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум) Начало: В районе метро Третьяковская 7 340 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+) Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве Начало: На Триумфальной площади от 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте Начало: У входа в усадьбу 5 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов Некрополь Донского монастыря Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы Начало: У м. Ленинский проспект 2 000 ₽ за человека