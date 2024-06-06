1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 22:00
Завтра в 17:00
7 500₽ за человека
Квест
2 часа
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
13 июня в 10:00
20 июня в 11:30
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400₽ за всё до 50 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
76006 460₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское
Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте
Начало: в районе метро «Коломенское»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
80006 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас
Начало: У метро «Китай-город»
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Начало: В районе метро Улица 1905 года
9 июня в 17:00
18 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей
Начало: У м. Красные ворота
9 июня в 19:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463₽ за всё до 50 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Северное Чертаново: путешествие по району будущего и его архитектуре
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Северного Чертаново, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У станции метро Чертановская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие
Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково
Начало: Село Быково, Владимирский храм
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
от 49004 410₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:30
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка)
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по Москве-реке
Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды
Начало: На причале Лужники Центральный
Сегодня в 23:30
9 июня в 17:30
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
Квест
1.5 часа
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сколково - будущее в настоящем: уникальная экскурсия в Москве
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в Сколково. Вас ждут впечатляющие архитектурные проекты и зеленые парки
Начало: На ж/д станции Сколково
10 июня в 18:30
11 июня в 10:00
от 7 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Басманная слобода Москвы: путешествие сквозь века
Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре
Начало: У м. Красные ворота
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
59405 346₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум)
Начало: В районе метро Третьяковская
13 июня в 15:00
20 июня в 12:30
7 340₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии
Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте
Начало: У входа в усадьбу
13 июня в 15:30
14 июня в 10:30
5 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Некрополь Донского монастыря
Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы
Начало: У м. Ленинский проспект
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
- ННаталья6 июня 2024Несмотря на такой холод, прогулка 9 мая по парку Победы прошла замечательно! Маргарита спасибо большое за экскурсию 🌹!
- ДДружинин5 июня 2024Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
- ССергей5 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
- ИИрина5 июня 2024Просто замечательный способ отметить свой ДР. Крутой формат) очень приятный и позитивный гид Алена поделилась интересными городскими историями и классными атмосферными фотографиями)
- ЕЕлена5 июня 2024Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
- ЕЕлена5 июня 202428 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
- ЕЕкатерина5 июня 2024Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас
- ААлена5 июня 2024Спасибо огромное гиду Елене, экскурсию брали для ребенка 8 лет, Елена приготовила материал, вопросы, и за правильные ответы были сладкие призы! Спасибо!
- ААрина5 июня 2024Отличная экскурсия для тех, кто любит историю и архитектуру! Аминат очень грамотно и плавно рассказывает интересные факты о значимых отелях столицы. Обязательно порекомендую друзьям. Маршрут комфортный, подойдёт для любой погоды. 10/10
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Индивидуальные»
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