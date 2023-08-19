Вы почувствуете себя исследователями и найдёте ценные экспонаты совсем недалеко от Москвы. Погрузиться в мир палеонтологии вам поможет доктор геолого-минералогических наук, автор книги «Объекты геологического наследия Ярославской области». Мы проведём раскопки у двух рек — Йода и Черёмуха. Поищем крупные аммониты на берегу Рыбинского водохранилища и пополним свои коллекции пиритом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам должно быть не менее 10 лет для того, чтобы вы могли принять участие в экспедиции. Опыт не требуется.

В случае опоздания к месту старта из Москвы более чем на 10 минут мы оставляем за собой право отправиться на экскурсию без Вас. Предоплата в этом случае не возвращается.

Оборудование (молоток) — выдаём, но от Вас потребуется упаковка для находок. Это контейнеры для находок и оберточная бумага.