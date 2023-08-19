За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом

Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои

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Вы почувствуете себя исследователями и найдёте ценные экспонаты совсем недалеко от Москвы.

Погрузиться в мир палеонтологии вам поможет доктор геолого-минералогических наук, автор книги «Объекты геологического наследия Ярославской области». Мы проведём раскопки у двух рек — Йода и Черёмуха. Поищем крупные аммониты на берегу Рыбинского водохранилища и пополним свои коллекции пиритом.
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
Ближайшие даты:
19
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам должно быть не менее 10 лет для того, чтобы вы могли принять участие в экспедиции. Опыт не требуется.

В случае опоздания к месту старта из Москвы более чем на 10 минут мы оставляем за собой право отправиться на экскурсию без Вас. Предоплата в этом случае не возвращается.

Оборудование (молоток) — выдаём, но от Вас потребуется упаковка для находок. Это контейнеры для находок и оберточная бумага.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, метро ВДНХ, 7:00
Завершение: Москва, метро ВДНХ, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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