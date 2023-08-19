Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои
Вы почувствуете себя исследователями и найдёте ценные экспонаты совсем недалеко от Москвы.
Погрузиться в мир палеонтологии вам поможет доктор геолого-минералогических наук, автор книги «Объекты геологического наследия Ярославской области». Мы проведём раскопки у двух рек — Йода и Черёмуха. Поищем крупные аммониты на берегу Рыбинского водохранилища и пополним свои коллекции пиритом.
Погрузиться в мир палеонтологии вам поможет доктор геолого-минералогических наук, автор книги «Объекты геологического наследия Ярославской области». Мы проведём раскопки у двух рек — Йода и Черёмуха. Поищем крупные аммониты на берегу Рыбинского водохранилища и пополним свои коллекции пиритом.
Ближайшие даты:
19
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Вам должно быть не менее 10 лет для того, чтобы вы могли принять участие в экспедиции. Опыт не требуется.
В случае опоздания к месту старта из Москвы более чем на 10 минут мы оставляем за собой право отправиться на экскурсию без Вас. Предоплата в этом случае не возвращается.
Оборудование (молоток) — выдаём, но от Вас потребуется упаковка для находок. Это контейнеры для находок и оберточная бумага.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, метро ВДНХ, 7:00Завершение: Москва, метро ВДНХ, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Москве
Я профессиональный палеонтолог. Прежде чем открыть набор на новую экскурсию или новый тур, я сам отправляюсь по маршруту: оцениваю его сложность, уровень сервиса. Не все маршруты идут в работу - только с интересными палеонтологическими находками и приемлемым уровнем сервиса.
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