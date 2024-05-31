1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия «С любовью к Москве»
Откройте для себя исторический центр Москвы, узнайте уникальные истории и легенды, стоящие за знаменитыми местами
Начало: Лубянский пр-д, 25
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Начало: Москва, ул. Коломенская 2
Расписание: Ежедневно с 22:00 до 02:00
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
Проехаться по уютным улицам столицы и сделать фото в неклассических локациях
Начало: В районе станции метро «Деловой центр»
9 июня в 18:00
22 июня в 19:00
980₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Секретные бары Покровки
Погрузиться в андеграунд Москвы и перевернуть представление о столичной барной культуре
Начало: У метро Китай-город
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
5 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
Драйв. Адреналин. Крутые эмоции
Начало: на турбазе «Фотон»
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Москве-реке на байдарке
Попробовать себя в гребле, полюбоваться красотами Звенигорода и подмосковной природой
Начало: У города Звенигород
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
Полет над Москвой на частном самолете
Начало: Аэродром Мячково, Раменский район
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Над Москвой - на самолете
Увидеть город, как на ладони, и испытать волнительный опыт полета
Начало: у аэродрома Мячково (Раменский район)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дегустация сыра на воздушном шаре
Насладиться вкусом свежего фермерского сыра, путешествуя под облаками
Начало: В деревне Горки
Завтра в 18:00
9 июня в 14:00
6 700₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Сердце Москвы: групповая экскурсия на электросамокатах
Увидеть единственную башню Китайгородской стены и по-новому посмотреть на Красную площадь
Начало: у парка Зарядье
12 июня в 19:30
15 июня в 19:30
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках
Завершить день в гармонии с природой - в расслабляющем путешествии по пойме реки Москва (в группе)
Начало: В 20 минутах от метро «Щукинская»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Лесная сказка в Подосинках
Неторопливая пешая прогулка по местам туристических слётов и фестивалей авторской песни
Начало: у платформы Подосинки
11 июня в 10:00
16 июня в 15:00
3 600₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Мини-группа
4 часа
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
В мини-группе прокатиться на доске, насладиться пейзажами и обрести внутреннее спокойствие
Начало: На МЦД «Одинцово»
Завтра в 21:00
9 июня в 08:00
80007 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФарида31 мая 2024Было интересно, познавательно. Мы являемся гостями столицы и самостоятельно за столь короткий промежуток времени вряд ли бы смогли найти такое
- ИИрина28 мая 2024Было скучновато.
- ЕЕкатерина27 мая 2024Была чудесная и насыщенная экскурсия! Спасибо!
- ЛЛариса27 мая 2024Ольга прекрасно провела экскурсию, интересно было осознать центр Москвы, какой она была ранее, стало все понятно, спасибо большое. Время пролетело незаметно 👍
- ААнна27 мая 2024Спасибо гиду Ирине за интересный рассказ, за исторические подробности и потрясающие фотографии города прошлого века 👍. А вид Москвы с высоты птичьего полета вообще потрясающий 🤩
- ООльга27 мая 2024Эту экскурсию я запомню на всю жизнь!!! Было страшно красиво))) Ирина-вы прекрасный экскурсовод!!! Буду вас рекомендовать своим знакомым!!! Огромное вам спасибо!!!
- ААлена19 мая 2024Благодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид Данила оказался очень интересным собеседником,
- ААлексей19 мая 2024Все очень понравилось. Спасибо большое. Мы с женой провели замечательные 3 часа на катере шустрый.
- ААлёна12 мая 2024Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊 С Данилой очень комфортно
- ННаталья12 мая 2024Сегодня была на экскурсии по Ворошиловской даче и конной прогулке мне очень понравилась экскурсия: необычный музей с предметами и вещами
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Активный отдых»
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