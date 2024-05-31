Активный отдых в Москве

Найдено 19 экскурсий в категории «Активный отдых» в Москве, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
692 отзыва
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500 за человека
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 000 за всё до 7 чел.
«С любовью к Москве»: пешеходная обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
583 отзыва
Пешеходная экскурсия «С любовью к Москве»
Откройте для себя исторический центр Москвы, узнайте уникальные истории и легенды, стоящие за знаменитыми местами
Начало: Лубянский пр-д, 25
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
700 за человека
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Начало: Москва, ул. Коломенская 2
Расписание: Ежедневно с 22:00 до 02:00
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
19 990 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500 за человека
Треккинг по лесу в компании хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
22 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
Проехаться по уютным улицам столицы и сделать фото в неклассических локациях
Начало: В районе станции метро «Деловой центр»
9 июня в 18:00
22 июня в 19:00
980 за человека
Секретные бары Покровки
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Секретные бары Покровки
Погрузиться в андеграунд Москвы и перевернуть представление о столичной барной культуре
Начало: У метро Китай-город
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
5 700 за всё до 4 чел.
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
Драйв. Адреналин. Крутые эмоции
Начало: на турбазе «Фотон»
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
12 990 за всё до 3 чел.
По Москве-реке на байдарке
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
3 часа
По Москве-реке на байдарке
Попробовать себя в гребле, полюбоваться красотами Звенигорода и подмосковной природой
Начало: У города Звенигород
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 9 чел.
Полет над Москвой на частном самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
Полет над Москвой на частном самолете
Начало: Аэродром Мячково, Раменский район
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.
Над Москвой - на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
Над Москвой - на самолете
Увидеть город, как на ладони, и испытать волнительный опыт полета
Начало: у аэродрома Мячково (Раменский район)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 500 за всё до 3 чел.
Дегустация сыра на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
8 часов
Дегустация сыра на воздушном шаре
Насладиться вкусом свежего фермерского сыра, путешествуя под облаками
Начало: В деревне Горки
Завтра в 18:00
9 июня в 14:00
6 700 за человека
Сердце Москвы: групповая экскурсия на электросамокатах
🛴 На самокатах
Групповая
1.5 часа
Сердце Москвы: групповая экскурсия на электросамокатах
Увидеть единственную башню Китайгородской стены и по-новому посмотреть на Красную площадь
Начало: у парка Зарядье
12 июня в 19:30
15 июня в 19:30
1 500 за человека
Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках
🚣 Прогулки на каяках
скидка
10%
Групповая
2 часа
Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках
Завершить день в гармонии с природой - в расслабляющем путешествии по пойме реки Москва (в группе)
Начало: В 20 минутах от метро «Щукинская»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
25002 250 за человека
Лесная сказка в Подосинках
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Лесная сказка в Подосинках
Неторопливая пешая прогулка по местам туристических слётов и фестивалей авторской песни
Начало: у платформы Подосинки
11 июня в 10:00
16 июня в 15:00
3 600 за всё до 20 чел.
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
4 часа
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
В мини-группе прокатиться на доске, насладиться пейзажами и обрести внутреннее спокойствие
Начало: На МЦД «Одинцово»
Завтра в 21:00
9 июня в 08:00
80007 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фарида
    31 мая 2024
    Секретные бары Покровки
    Было интересно, познавательно. Мы являемся гостями столицы и самостоятельно за столь короткий промежуток времени вряд ли бы смогли найти такое
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    большое разнообразие интересных заведений. Александр (наш гид) очень открытый и позитивный человек. Он с готовностью слушал все наши пожелания и корректировал маршрут. Огромное ему спасибо за уделённое время. Получили только положительные эмоции.

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    «С любовью к Москве»: пешеходная обзорная экскурсия по городу
    Было скучновато.
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
    Была чудесная и насыщенная экскурсия! Спасибо!
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    «С любовью к Москве»: пешеходная обзорная экскурсия по городу
    Ольга прекрасно провела экскурсию, интересно было осознать центр Москвы, какой она была ранее, стало все понятно, спасибо большое. Время пролетело незаметно 👍
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
    Спасибо гиду Ирине за интересный рассказ, за исторические подробности и потрясающие фотографии города прошлого века 👍. А вид Москвы с высоты птичьего полета вообще потрясающий 🤩
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
    Эту экскурсию я запомню на всю жизнь!!! Было страшно красиво))) Ирина-вы прекрасный экскурсовод!!! Буду вас рекомендовать своим знакомым!!! Огромное вам спасибо!!!
  • А
    Алена
    19 мая 2024
    Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
    Благодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид Данила оказался очень интересным собеседником,
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    разговор с которым вышел далеко за рамки обсуждения мест на маршруте)) отдельно хотелось бы отметить, что Данила провел экскурсию не смотря на то, что записалась на нее я одна, а также скорректировал место финиша по моей просьбе! Большое спасибо! 😍🙏

    Благодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид ДанилаБлагодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид ДанилаБлагодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид ДанилаБлагодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид ДанилаБлагодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид Данила
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
    Все очень понравилось. Спасибо большое. Мы с женой провели замечательные 3 часа на катере шустрый.
  • А
    Алёна
    12 мая 2024
    Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
    Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊 С Данилой очень комфортно
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    кататься, он знает много красивых мест и исторических фактов про эти места. Да еще и шикарно фотографирует! Еще мне понравился его принцип, что мероприятие состоится, даже если записалось мало человек. Таким образом, мои планы на это воскресенье не были нарушены, хотя из-за плохой погоды записалась только я одна 😁 В плохой погоде, если хорошо одеться, даже есть свои плюсы, на улицах достаточно малолюдно, удобно передвигаться и меньше помех для красивых фото! Даниле огромное спасибо, я как-будто побывала в отпуске всего лишь за один день ☺️

    Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊Я под огромным впечатлением от мероприятия! Это была и велопрогулка и экскурсия и много фоточек 😊
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
    Сегодня была на экскурсии по Ворошиловской даче и конной прогулке мне очень понравилась экскурсия: необычный музей с предметами и вещами
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    разных времен от 17 века до 20 го, найденных на этой территории, узнала много интересных фактов о местности и истории усадьбы, о которых подробно и увлеченно рассказала девушка-экскурсовод с красивым и редким именем Василиса, и конечно же, общение с прекрасными животными. Я не только научилась управлять лошадью, но и узнала как правильно ухаживать за ней, это мой первый опыт конной прогулки и Василиса научила меня первым правилам общения с этими красивыми и умными созданиями. Я в восторге и приеду обязательно еще не раз сюда и буду рекомендовать всем своим знакомым и друзьям побывать на экскурсии в КСК "Матадор". Василисе отдельное спасибо за теплый прием и приятное общение!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Активный отдых»

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  1. Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
  2. Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
  3. Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
  4. «С любовью к Москве»: пешеходная обзорная экскурсия по городу
  5. Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
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  2. Красная площадь
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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