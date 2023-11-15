Новодевичье кладбище

Новодевичье — то место, где известных имён, пожалуй, больше, чем неизвестных. И это неудивительно, ведь оно изначально было кладбищем «не для всех».
Во время двухчасовой прогулки по Новодевичьему мы поговорим об истории этого места, пройдём по самым главным и интересным захоронениям некрополя
Во время двухчасовой прогулки по Новодевичьему мы поговорим об истории этого места, пройдём по самым главным и интересным захоронениям некрополя
Ближайшие даты:
15
ноя
ноя
22
ноя
ноя
29
ноя
ноя
6
дек
дек
13
дек
дек
20
дек
дек
27
дек
дек
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы узнаете:
- На чьей могиле стоит самый древний памятник?
- Кто скорбит на могиле Раисы Максимовны Горбачёвой?
- Был ли Гоголь похоронен заживо?
• Как смерть навсегда связала Гоголя и Булгакова? Важная информация:Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
По средам в 14.00 и в 16.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Лужнецкий пр., 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: По средам в 14.00 и в 16.30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Оплата производится до начала экскурсии.
- Пожалуйста, приходите на экскурсию в удобной одежде и обуви по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Кладбища
Новодевичье кладбище
Популярные места
Похожие туры из Москвы
Групповая
2.5 часа
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
ст. метро Спортивная
12 ноя
16 ноя
18 ноя
25 ноя
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
у входа на Новодевичье кладбище
Завтра
10 ноя
12 ноя
13 ноя
от 2 990₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
в районе метро Улица 1905 года
Завтра
10 ноя
11 ноя
12 ноя
от 6 000₽ за всё до 3 чел.