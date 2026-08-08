Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Это кладбище входит в топ по посещению в столице: сюда приходят, чтобы увидеть могилы Гоголя, Чехова, Шостаковича, Хрущева и других знаменитостей. За 2 часа я покажу эти и многие другие захоронения и расскажу о них. А еще проведу вас к самым укромным уголкам — и поделюсь удивительными и порой невероятными историями этого места и людей, нашедших здесь покой.

Описание экскурсии

Хроники кладбища

Мы прогуляемся по зеленым дорожкам главного кладбища страны и поговорим о том, как оно появилось. Обсудим, почему здесь нет «простых» людей и как попасть сюда после смерти. Вы узнаете, почему на советском кладбище оказались умершие за 100 лет до его появления писатели. А еще поймете, как переплелись судьбы людей из разных эпох.

История в камне

Я покажу вам самые известные захоронения и расскажу о них. Мы полюбуемся надгробиями, многие из которых являются памятниками архитектуры и охраняются государством. Дойдем до самых дальних уголков кладбища и отыщем могилы тех людей, изобретения и дела которых известны всем, но сами они давно забыты.

— Чей портрет на памятнике написал сам Пикассо;

— Откуда на кладбище захоронения иностранцев;

— Кто умер от укола розы;

— Кто был врагом Гитлера номер 1, 2 и 3;

— У кого на памятнике самый необычный автограф;

Вы раскроете эти и другие любопытные факты!

Организационные детали