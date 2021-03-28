Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Хроники кладбища

Мы прогуляемся по зеленым дорожкам главного кладбища страны и поговорим о том, как оно появилось. Обсудим, почему здесь нет «простых» людей и как попасть сюда после смерти. Вы узнаете, почему на советском кладбище оказались умершие за 100 лет до его появления писатели. А еще поймете, как переплелись судьбы людей из разных эпох.

История 📖 в камне

Я покажу вам самые известные захоронения и расскажу о них. Мы полюбуемся надгробиями, многие из которых являются памятниками архитектуры и охраняются государством. Дойдем до самых дальних уголков кладбища и отыщем могилы тех людей, изобретения и дела которых известны всем, но сами они давно забыты.

— Чей портрет на памятнике написал сам Пикассо;

— К кому на могилу приезжают китайцы, а к кому турки;

— Кто пытался спасти Ленина от пули Каплан;

— Кто был врагом Гитлера номер 1, 2 и 3;

— О ком сняли самый популярный сериал 2019 года в мире;

Вы раскроете эти и другие любопытные факты!

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты: 300 руб. /чел.