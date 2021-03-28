Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты

Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями

5
2 отзыва
Никита
Никита – Гид из Москвы
Это кладбище входит в топ по посещению в столице: сюда приходят, чтобы увидеть могилы Гоголя, Чехова, Шостаковича, Хрущева и других знаменитостей.

За 2 часа я покажу и расскажу более чем о двухстах захоронениях.

А еще проведу вас к самым укромным уголкам — и поделюсь удивительными и порой невероятными историями этого места и людей, нашедших здесь покой.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты

Что вас ожидает

Хроники кладбища
Мы прогуляемся по зеленым дорожкам главного кладбища страны и поговорим о том, как оно появилось. Обсудим, почему здесь нет «простых» людей и как попасть сюда после смерти. Вы узнаете, почему на советском кладбище оказались умершие за 100 лет до его появления писатели. А еще поймете, как переплелись судьбы людей из разных эпох.

История 📖 в камне
Я покажу вам самые известные захоронения и расскажу о них. Мы полюбуемся надгробиями, многие из которых являются памятниками архитектуры и охраняются государством. Дойдем до самых дальних уголков кладбища и отыщем могилы тех людей, изобретения и дела которых известны всем, но сами они давно забыты.
— Чей портрет на памятнике написал сам Пикассо;
— К кому на могилу приезжают китайцы, а к кому турки;
— Кто пытался спасти Ленина от пули Каплан;
— Кто был врагом Гитлера номер 1, 2 и 3;
— О ком сняли самый популярный сериал 2019 года в мире;
Вы раскроете эти и другие любопытные факты!

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты: 300 руб. /чел.

Начало и место завершения
🚩 у входа на Новодевичье кладбище
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Никита
Никита
Всем привет! Меня зовут Никита, я аккредитированный экскурсовод по Москве. Так как я не коренной москвич, а «понаехавший», с большим любопытством изучаю Москву, впитываю всю самую интересную информацию и с радостью делюсь ею с вами, моими экскурсантами!
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2 настоящих отзыва от туристов

28 мар 2021
Экскурсия была интересная, много удивительных фактов о жизни и смерти знаменитых людей. Очень понравилось))
26 мар 2021
Никита очень увлекательно и познавательно провел экскурсию, узнали много нового и интересного. Спасибо.

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