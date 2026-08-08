Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты. Индивидуальная экскурсия
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Это кладбище входит в топ по посещению в столице: сюда приходят, чтобы увидеть могилы Гоголя, Чехова, Шостаковича, Хрущева и других знаменитостей. За 2 часа я покажу эти и многие другие захоронения и расскажу о них.
А еще проведу вас к самым укромным уголкам — и поделюсь удивительными и порой невероятными историями этого места и людей, нашедших здесь покой.
Мы прогуляемся по зеленым дорожкам главного кладбища страны и поговорим о том, как оно появилось. Обсудим, почему здесь нет «простых» людей и как попасть сюда после смерти. Вы узнаете, почему на советском кладбище оказались умершие за 100 лет до его появления писатели. А еще поймете, как переплелись судьбы людей из разных эпох.
История в камне
Я покажу вам самые известные захоронения и расскажу о них. Мы полюбуемся надгробиями, многие из которых являются памятниками архитектуры и охраняются государством. Дойдем до самых дальних уголков кладбища и отыщем могилы тех людей, изобретения и дела которых известны всем, но сами они давно забыты. — Чей портрет на памятнике написал сам Пикассо; — Откуда на кладбище захоронения иностранцев; — Кто умер от укола розы; — Кто был врагом Гитлера номер 1, 2 и 3; — У кого на памятнике самый необычный автограф; Вы раскроете эти и другие любопытные факты!
Организационные детали
Одевайтесь потеплее, берите зонты или дождевики — экскурсия проводится на улице
Если у вас заказ на большую группу или желаемый день закрыт для бронирования — напишите мне, обсудим индивидуальные условия
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Школьники
1100 ₽
Стандартный билет
2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на Новодевичье кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3516 туристов
Никита, аккредитованный гид по Москве. Мой путь начался с курсов экскурсоводов: на занятиях я изучал архитектуру, историю, религию, а затем стал самостоятельно разрабатывать маршруты и проводить экскурсии.
Меня вдохновляют архитектурное разнообразие читать дальшеуменьшить
Москвы и её богатейшая история. Хотя я не коренной москвич, именно это делает моё отношение к городу особенно любознательным: я с увлечением впитываю информацию и делюсь ею с экскурсантами. Моя фирменная экскурсия проходит по Новодевичьему кладбищу. Несмотря на предрассудки, это место не пугает, а восхищает — масштабом памятников, личностями и их вкладом в мировую культуру.
Как человек системный и педантичный, я тщательно подбираю материалы, рассказываю с отдачей и увлечением. А процесс изучения истории не прекращается никогда — постоянно нахожу новые факты и добавляю их в багаж знаний.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 331 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дина
8 июля ходили трое взрослых москвичей на экскурсию с Никитой. Рекомендую. Интересно, позновательно, прекрасная речь, содержание.
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А
Антон
Великолепная экскурсия! 😃 Очень интересная и познавательная о великих людях нашей страны, очень много необычных и малоизвестных фактов о них. Прекрасно провели время! Обязательно снова обратимся к Никите на следующую экскурсию.
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Светлана
Экскурсовод Никита провел замечательную экскурсию. Время экскурсии пролетело незаметно. Приятный тембр голоса, интересный рассказ, выстроенный маршрут с погружением в историю сделали незабываемую прогулку (если ее можно так назвать), не смотря на дождь,сопровождавший нас. На все задаваемые нами вопросы получили исчерпывающие ответы. Хочется отдельно отметить заботу экскурсовода. У Никиты был запасной зонтик, которым он любезно поделился.
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В
Вера
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Никита очень интересно рассказывал, разбирается в теме экскурсии, отвечал на наши вопросы, потрясающая экскурсия, рекомендую всем!
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В
Виктория
Очень понравилась экскурсия, спасибо экскурсоводу Никите. Время пролетело незаметно. Погуляли и узнали много нового,интересного. Мы не просто погуляли по кладбищу-музею под открытым небом,а отдали дань памяти великим людям России.
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Наталья
Экскурсия очень понравилась, незаметно пролетело 2,5 часа! Проводил экскурсию Никита, все прошло как было запланировано! Кладбище очень большое, без экскурсовода сложно будет! Рекомендую!
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