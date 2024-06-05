1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
Посетить легендарный некрополь и услышать нескучные истории о похороненных здесь людях
Начало: В районе м. Спортивная
9 июня в 11:00
12 июня в 15:00
от 1 250₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
13 июня в 11:00
15 июня в 10:30
800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Начало: В районе метро Улица 1905 года
9 июня в 17:00
18 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Начало: ст. метро Спортивная
15 июня в 12:15
22 июня в 12:15
950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Некрополь Донского монастыря
Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы
Начало: У м. Ленинский проспект
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл
Начало: Около Новодевичьего монастыря
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
19401 746₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
Начало: Ст. метро Спортивная, ул. 10 летия Октября
Расписание: Четверг, воскресенье
12 июня в 12:15
13 июня в 12:15
950₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
Расписание: пн
10 июня в 12:00
13 июня в 14:00
1 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Новодевичье кладбище: и жизнь, и слезы, и любовь
Начало: Лужнецкий пр-д, 2
9 июня в 11:00
12 июня в 15:00
1 250₽ за человека
Групповая
3 часа
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Начало: Донская площадь, 1-3
Расписание: Экскурсия проходит только по субботам
Завтра в 14:30
15 июня в 14:30
1 250₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории. Небанальная аудиопрогулка по Москве
Начало: Лужнецкий проезд, 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя»
Прочувствовать атмосферу прошлого, любуясь шедеврами мемориальной скульптуры
Начало: Возле станции метро Шаболовская
Завтра в 14:30
15 июня в 14:30
1 250₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Познакомиться с удивительной историей святыни и посетить крупнейший дворянский некрополь Москвы
Начало: В районе ст. метро «Шаболовская»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
Начало: Возле станции метро «Лефортово»
14 июня в 14:00
18 июня в 11:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
19 июня в 15:00
20 июня в 13:00
65006 175₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Затерянная «Преображенка»
Погулять по старинному району Москвы и раскрыть его богатую историю
Начало: в районе м. Преображенская площадь
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Открыть нетуристический, но полный любопытного уголок Москвы
Начало: В районе метро Площадь Ильича
11 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, от экскурсовода Ирины просто в восторге. Рассказывала все очень последовательно. Была с ребёнком, он также в восторге. Спасибо большое.
- BBoris5 июня 2024Все отлично
- ККатя4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Пока стояли в очереди к Мавзолею, Ольга рассказала много интересной и не известной для меня информации. Информация
- ООксана3 июня 2024Экскурсия понравилась, соответствует названию. Так как была в Переделкино первый раз, то вся информация была для меня новая и интересная. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется литературой.
- ААнна3 июня 2024Огромное спасибо Ольге, всё очень понравилось, элегантно, по-московски, интеллигентно, великолепно.
- ЕЕкатерина3 июня 2024В полном восторге от подачи материала, продолжительности, организации. И, конечно, самого места.
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем.
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо огромное Сергею, прекрасный рассказчик, быстро пролетевшие два часа оставили стойкое желание вернуться ещё, досмотреть, пересмотреть, перечитать)
- ЮЮлия2 июня 2024Отличная экскурсия! Гид очень доброжелательна, видно, что любит и знает свое дело.
- ВВиктория1 июня 2024Наталья,большое спасибо за интересную экскурсию об известных людях, гармоничное сочетание фактов, есть желание узнать после о некоторых артистов. Для моего
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кладбища»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Кладбища" можно забронировать 21 экскурсию от 800 до 7 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1722 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 21 экскурсии в Москве на 2024 год по теме «Кладбища», 1722 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август