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донесена понятно и интересно. И входя уже на саму территорию некрополя, а далее и в мавзолей, ты уже подготовлен и осознанно проходишь эти места. Сам мавзолей произвёл на меня очень мрачное, тяжёлое впечатление. Не рекомендую эту экскурсию для детей точно. Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию. Успехов вам♥️