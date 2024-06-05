Экскурсии по кладбищам Москвы

Найдено 21 экскурсия в категории «Кладбища» в Москве, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Литературное Переделкино
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
107 отзывов
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000 за человека
Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
49 отзывов
Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
Посетить легендарный некрополь и услышать нескучные истории о похороненных здесь людях
Начало: В районе м. Спортивная
9 июня в 11:00
12 июня в 15:00
от 1 250 за человека
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
255 отзывов
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
13 июня в 11:00
15 июня в 10:30
800 за человека
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600 за человека
Тайны Ваганьковского некрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Начало: В районе метро Улица 1905 года
9 июня в 17:00
18 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
213 отзывов
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990 за всё до 15 чел.
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
233 отзыва
Популярное предложение
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Начало: ст. метро Спортивная
15 июня в 12:15
22 июня в 12:15
950 за человека
Некрополь Донского монастыря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Некрополь Донского монастыря
Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы
Начало: У м. Ленинский проспект
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000 за человека
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
20 отзывов
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл
Начало: Около Новодевичьего монастыря
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
19401 746 за человека
Были и легенды Переделкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
455 отзывов
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
Начало: Ст. метро Спортивная, ул. 10 летия Октября
Расписание: Четверг, воскресенье
12 июня в 12:15
13 июня в 12:15
950 за человека
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
91 отзыв
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
Расписание: пн
10 июня в 12:00
13 июня в 14:00
1 600 за человека
Новодевичье кладбище: и жизнь, и слезы, и любовь
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
56 отзывов
Популярное предложение
Новодевичье кладбище: и жизнь, и слезы, и любовь
Начало: Лужнецкий пр-д, 2
9 июня в 11:00
12 июня в 15:00
1 250 за человека
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
17 отзывов
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Начало: Донская площадь, 1-3
Расписание: Экскурсия проходит только по субботам
Завтра в 14:30
15 июня в 14:30
1 250 за человека
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории. Небанальная аудиопрогулка по Москве
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории. Небанальная аудиопрогулка по Москве
Начало: Лужнецкий проезд, 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Групповая экскурсия «Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя»
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия «Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя»
Прочувствовать атмосферу прошлого, любуясь шедеврами мемориальной скульптуры
Начало: Возле станции метро Шаболовская
Завтра в 14:30
15 июня в 14:30
1 250 за человека
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Познакомиться с удивительной историей святыни и посетить крупнейший дворянский некрополь Москвы
Начало: В районе ст. метро «Шаболовская»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 700 за всё до 6 чел.
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
Начало: Возле станции метро «Лефортово»
14 июня в 14:00
18 июня в 11:00
6 700 за всё до 5 чел.
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
19 июня в 15:00
20 июня в 13:00
65006 175 за всё до 4 чел.
Затерянная «Преображенка»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Затерянная «Преображенка»
Погулять по старинному району Москвы и раскрыть его богатую историю
Начало: в районе м. Преображенская площадь
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Открыть нетуристический, но полный любопытного уголок Москвы
Начало: В районе метро Площадь Ильича
11 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    5 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Экскурсия очень понравилась, от экскурсовода Ирины просто в восторге. Рассказывала все очень последовательно. Была с ребёнком, он также в восторге. Спасибо большое.
  • B
    Boris
    5 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Все отлично
  • К
    Катя
    4 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Очень интересная экскурсия. Пока стояли в очереди к Мавзолею, Ольга рассказала много интересной и не известной для меня информации. Информация
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    донесена понятно и интересно. И входя уже на саму территорию некрополя, а далее и в мавзолей, ты уже подготовлен и осознанно проходишь эти места. Сам мавзолей произвёл на меня очень мрачное, тяжёлое впечатление. Не рекомендую эту экскурсию для детей точно. Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию. Успехов вам♥️

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Экскурсия понравилась, соответствует названию. Так как была в Переделкино первый раз, то вся информация была для меня новая и интересная. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется литературой.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
    Огромное спасибо Ольге, всё очень понравилось, элегантно, по-московски, интеллигентно, великолепно.
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
    В полном восторге от подачи материала, продолжительности, организации. И, конечно, самого места.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем.
    Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Спасибо огромное Сергею, прекрасный рассказчик, быстро пролетевшие два часа оставили стойкое желание вернуться ещё, досмотреть, пересмотреть, перечитать)
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
    Отличная экскурсия! Гид очень доброжелательна, видно, что любит и знает свое дело.
  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
    Наталья,большое спасибо за интересную экскурсию об известных людях, гармоничное сочетание фактов, есть желание узнать после о некоторых артистов. Для моего
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    поколения (1996) большинство людей были неизвестны, особенно из советского кино, но при этом было интересно! Я как читатель хотела подойти к могилах великих классиков. Наталья, обязательно после экскурсии подведёт вас к тем захоронениям, которые нужны именно вам. Экскурсию советую точно поколению моих родителей (1972), им будет особенно интересно и ценно!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кладбища»

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