Мои заказы

Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории

Побывать в главном некрополе столицы и услышать эпизоды из жизни выдающихся людей
На Новодевичьем кладбище вы прикоснётесь к истории и культуре нашей страны, вспомните её героев и узнаете о судьбах знаменитых людей: Чехова, Шаляпина, Рязанова, Жириновского и других.

Увидите памятники, созданные известными скульпторами, послушаете колокольный звон монастыря и почувствуете особую атмосферу этого необычного места.
5
40 отзывов
Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории© Денис
Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории© Денис
Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории© Денис
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Новодевичье кладбище — продолжение Кремлёвской стены и музей под открытым небом. Гуляя по его дорожкам, мы поговорим:

  • О похороненных здесь старых большевиках и революционерах
  • Переносе сюда останков известных деятелей культуры 19 века: Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, М. Н. Ермоловой, И. И. Левитана
  • Героях Великой Отечественной войны: И. В. Панфилове, Зое и Александре Космодемьянских
  • Перезахоронении В. В. Маяковского, Павла и Сергея Третьяковых, Ф. И. Шаляпина
  • Политических деятелях: от Н. С. Хрущёва до В. В. Жириновского
  • Звёздах кино и эстрады: Э. Рязанове, Л. Гурченко, Д. Хворостовском, Е. Леонове, М. Жванецком и многих других

Вы узнаете:

  • Кто создавал промышленное могущество страны
  • Чьи научные идеи опережали время
  • Кто сформировал новые направления в искусстве и кому рукоплескал мир
  • Кто кому дарил своё место на кладбище
  • Где расцветает невидимый вишнёвый сад
  • О «волчатах Четвёртого рейха» в двух шагах от Кремля
  • Магической силе ботинка Шаляпина и кисти руки главного акушера страны

Организационные детали

  • Важно: вход на кладбище бесплатный, по предварительной заявке. Администрация кладбища требует оформить заявку за 4 дня (не раньше и не позже), поэтому вам необходимо заказывать экскурсию на Трипстере не позднее, чем за 5 дней
  • Возможно посещение Новодевичьего монастыря
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 496 туристов
Я профессиональный гид с международным опытом, работаю в экскурсионном бюро некрополей Москвы. Я проведу вас по самым известным кладбищам и покажу, что такая прогулка может быть необычайно интересной, ведь это
читать дальше

живой повод вспомнить о героях и гениях, о ярких судьбах знаменитых соотечественников, о славных и трагических событиях в истории Родины. Это никого не оставит равнодушным. Совместно отправимся в прошлое нашей страны. Каждая экскурсия будет наполнена волнующими встречами с прошлым, с величественными, трагическими и порой таинственными историями.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Оксана)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Оксана)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Оксана)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Оксана)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Оксана)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Полина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Полина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Полина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ирина)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ксения)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ксения)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ксения)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Ксения)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Елизавета)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Елена)Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории (Елена)
О
Орлова
7 ноя 2025
Отличная экскурсия!!!! Превзошла все ожидания!!!! Гиду Денису – самый большой респект. С его удивительными рассказами окунулись в целую историческую эпоху. Очень редкостный гид, которого хочется слушать и слушать. Советую всем
А
Александр
19 окт 2025
Посетили экскурсию по Новодевичьему некрополю. Великолепно, увлекательно. Денис - необыкновенный, харизматичный рассказчик, с тонким чувством юмора. Рекомендую.
М
Марина
30 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, Денис удивил историями, рассказал много интересных фактов!
М
Марк
28 сен 2025
Денис просто великолепно все провел для нашей семьи! Мы в восторге! Маршрут не перенасыщен неизвестными именами, всего в меру. Не отключались от рассказа ни на минуту, шутки были к месту, видео в дополнение к рассказу.
Еще вернемся!
С
Светлана
21 сен 2025
Прекрасно провели время, всем очень понравилось, в легкой манере о сложном, весело о серьезном. Отличный гид. Обязательно еще раз встретимся на другой экскурсии.
P.S. Жаль, что до могилы Гагарина так и не дошли)))))
Аня
Аня
14 сен 2025
Благодарны Денису за увлекательнейшую экскурсию! Давно собирались посетить Новодевичий некрополь, и рады, что именно Денис стал нашим проводником. Чувствуется опыт и знание множества нюансов. Уже второй день обсуждаем все, что узнали от Дениса и обмениваемся впечатлениями. И собираемся теперь на экскурсию по Ваганьковскому кладбищу!
Екатерина
Екатерина
10 сен 2025
Прекрасная экскурсия. 2 часа пролетели незаметно. Очень советую!
В
Владимир
31 авг 2025
Экскурси проводил гид Денис. Впечатления самые положительные. Денис - приятный и коммуникабельный человек с хорошим чувством юмора. Казалось бы экскурсия по кладбищу может показаться странным мероприятием, но именно в таком
читать дальше

исполнении посещение захоронений великих людей и селебрити представляется наиболее лёгким и приятным способом с одной стороны познать нашу историю, а с другой - отдать долг памяти людям, оставили весомый вклад в нашей культуре, искусстве, политике…
К сожалению, молоде поколение уже не знает многих советских актёров и государственнных деятелей. Так что категорически рекомендую сводить детей и подростков

Е
Елена
11 авг 2025
Великолепная экскурсия! Великолепный экскурсовод, очень интересная экскурсия на одном дыхании прошла, много нового узнали) Даже мистики немного было, тайны раскрывать не буду, сами увидите))) От мужа услышала тысячу благодарностей, что именно у Дениса взяла экскурсию. Берите, даже не раздумывайте! Пушка!!!
А
Анна
4 авг 2025
Мы были на Новодевичьем кладбище впервые. Спасибо большое Денису за экскурсию)) Нам очень понравилось, было интересно, 2 часа полетели показалось очень быстро
Н
Наталья
3 авг 2025
Спасибо большое Денису за погружение в историю! Понятно и интересно было всем! Группа наша была от 10 до 65 лет. Денис уделил внимание каждому возрасту, дети смеялись от души! Экскурсию заканчивали по нашей инициативе, так как он готов был водить нас бесконечно. Мы в восторге!
Ирина
Ирина
31 июл 2025
Экскурсия по Новодевичьему кладбищу с экскурсоводам Денисом прошла на одном дыхании. Талантливый рассказчик, Денис сумел увлечь историей судеб даже мою дочь-подростка. Он напоминал нам о героях фильмов, приводил выдержки из книг и стихов, делился легендами. Все было замечательно, очень рекомендую. Я посещала и Пер-Лашез и кладбище Монмартра. Пожалела, что там не было такого экскурсовода, как Денис.
Экскурсия по Новодевичьему кладбищу с экскурсоводам Денисом прошла на одном дыхании. Талантливый рассказчик, Денис сумел увлечьЭкскурсия по Новодевичьему кладбищу с экскурсоводам Денисом прошла на одном дыхании. Талантливый рассказчик, Денис сумел увлечьЭкскурсия по Новодевичьему кладбищу с экскурсоводам Денисом прошла на одном дыхании. Талантливый рассказчик, Денис сумел увлечьЭкскурсия по Новодевичьему кладбищу с экскурсоводам Денисом прошла на одном дыхании. Талантливый рассказчик, Денис сумел увлечьЭкскурсия по Новодевичьему кладбищу с экскурсоводам Денисом прошла на одном дыхании. Талантливый рассказчик, Денис сумел увлечьЭкскурсия по Новодевичьему кладбищу с экскурсоводам Денисом прошла на одном дыхании. Талантливый рассказчик, Денис сумел увлечьЭкскурсия по Новодевичьему кладбищу с экскурсоводам Денисом прошла на одном дыхании. Талантливый рассказчик, Денис сумел увлечьЭкскурсия по Новодевичьему кладбищу с экскурсоводам Денисом прошла на одном дыхании. Талантливый рассказчик, Денис сумел увлечьЭкскурсия по Новодевичьему кладбищу с экскурсоводам Денисом прошла на одном дыхании. Талантливый рассказчик, Денис сумел увлечьЭкскурсия по Новодевичьему кладбищу с экскурсоводам Денисом прошла на одном дыхании. Талантливый рассказчик, Денис сумел увлечь
Варвара
Варвара
18 июл 2025
Прочла отзывы на трипстер,и выбор пал на экскурсию Дениса. Очень много хороших отзывов. к большому сожалению,мой отзыв не на 5(((
Прогулка была насыщенной,но,на наш взгляд,были с мамой и сыном 15 лет,не
читать дальше

очень интересно и информативной. К примеру,проходя могилу генерала Лебедева, хотелось бы услышать больше информации и не в шуточной форме из серии:"сюда недавно его коллеги приходили,водки выпили!" ну,такая себе информация. О его вкладе в жизнь России. В одной ситуации гид совсем запутался и показал в интернете не того мужа одной известной актрисы. Все как-то слишком поверхностно((
Многие отзывы были про чувство юмора,хотя,на мой взгляд,во многих местах было не совсем уместно. Были до этого на прогулке по Ваганьковскому, прям взахлеб слушали гида и не почувствовали усталости,а здесь уже дохаживали экскурсию и в конце просто было так: это летчик - Иванов,это акушер -Петров,а что конкретно этот акушер изобрел и сделал,чем стал известен на всю страну!?!?!
Поставила 3,потому что материал скудный,хотя надгробий масса,плохо структурирован, экскурсию друзьям я,бы не советовала.
Если любите юмор из серии Петросян и Степаненко,возможно,будет смешно))
Денис,простите,не хотела портить ваш отзыв,но сама часто выбираю экскурсии здесь и они стоят достаточно дорого,не хотелось бы,чтобы другие получали не то,что хотели и разочаровывались, как я((
Удачи вам и готовьтесь тщательнее))

Денис
Денис
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо вам за отклик — даже если он оказался не самым положительным. Каждый отзыв важен: он помогает расти, лучше понимать
читать дальше

ожидания гостей и работать над тем, чтобы экскурсии становились только лучше.
Жаль, что прогулка не совпала с вашим вкусом. Юмор — вещь субъективная, как и восприятие формата: кто-то улыбается, кто-то хмурится. Я действительно стараюсь подавать материал легко, даже когда тема непростая. Видимо, на этот раз баланс между лёгкостью и содержательностью был неудачным.
Что касается подачи материала — за два с лишним часа (мы чуть превысили запланированное время) я старался вложить максимум: показывал фотографии на планшете, делился малоизвестными биографическими историями, которые редко можно встретить даже в справочниках. Жаль, если эта часть осталась незамеченной — возможно, формат просто оказался не совсем «вашим».
В любом случае — спасибо за искренность. Это помогает быть внимательнее к разным аудиториям. А вам — только удачных экскурсионных открытий и ярких впечатлений!
С уважением,
Денис

О
Оксана
18 июл 2025
Отлично погуляли, в легкой форме узнали необычные факты о жизни и смерти известных людей!
Отлично погуляли, в легкой форме узнали необычные факты о жизни и смерти известных людей!Отлично погуляли, в легкой форме узнали необычные факты о жизни и смерти известных людей!Отлично погуляли, в легкой форме узнали необычные факты о жизни и смерти известных людей!Отлично погуляли, в легкой форме узнали необычные факты о жизни и смерти известных людей!Отлично погуляли, в легкой форме узнали необычные факты о жизни и смерти известных людей!
А
Александр
14 июл 2025
Приятно впечатлены прошедшей экскурсией, которую провел для нас Денис! Очень эрудированный гид, рассказал много интересных фактов о легендарных личностях, причем не в форме скучного монолога, а с вовлечением в беседу, с юмором! Мы очень довольны, спасибо Денису!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Новодевичий монастырь и Новодевичье кладбище
Пешая
2.5 часа
65 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Новодевичий монастырь и Новодевичье кладбище
Погрузиться в историю знаменитой обители и легендарного некрополя
Начало: У станции метро «Спортивная»
12 ноя в 12:00
14 ноя в 12:00
1200 ₽ за человека
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2 часа
305 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты. Индивидуальная экскурсия
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
11 ноя в 09:30
12 ноя в 09:00
от 5990 ₽ за всё до 10 чел.
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Пешая
2 часа
89 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
16 ноя в 11:00
18 ноя в 12:00
1800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве