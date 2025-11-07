читать дальше

очень интересно и информативной. К примеру,проходя могилу генерала Лебедева, хотелось бы услышать больше информации и не в шуточной форме из серии:"сюда недавно его коллеги приходили,водки выпили!" ну,такая себе информация. О его вкладе в жизнь России. В одной ситуации гид совсем запутался и показал в интернете не того мужа одной известной актрисы. Все как-то слишком поверхностно((

Многие отзывы были про чувство юмора,хотя,на мой взгляд,во многих местах было не совсем уместно. Были до этого на прогулке по Ваганьковскому, прям взахлеб слушали гида и не почувствовали усталости,а здесь уже дохаживали экскурсию и в конце просто было так: это летчик - Иванов,это акушер -Петров,а что конкретно этот акушер изобрел и сделал,чем стал известен на всю страну!?!?!

Поставила 3,потому что материал скудный,хотя надгробий масса,плохо структурирован, экскурсию друзьям я,бы не советовала.

Если любите юмор из серии Петросян и Степаненко,возможно,будет смешно))

Денис,простите,не хотела портить ваш отзыв,но сама часто выбираю экскурсии здесь и они стоят достаточно дорого,не хотелось бы,чтобы другие получали не то,что хотели и разочаровывались, как я((

Удачи вам и готовьтесь тщательнее))