На Новодевичьем кладбище вы прикоснётесь к истории и культуре нашей страны, вспомните её героев и узнаете о судьбах знаменитых людей: Чехова, Шаляпина, Рязанова, Жириновского и других.
Увидите памятники, созданные известными скульпторами, послушаете колокольный звон монастыря и почувствуете особую атмосферу этого необычного места.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Новодевичье кладбище — продолжение Кремлёвской стены и музей под открытым небом. Гуляя по его дорожкам, мы поговорим:
- О похороненных здесь старых большевиках и революционерах
- Переносе сюда останков известных деятелей культуры 19 века: Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, М. Н. Ермоловой, И. И. Левитана
- Героях Великой Отечественной войны: И. В. Панфилове, Зое и Александре Космодемьянских
- Перезахоронении В. В. Маяковского, Павла и Сергея Третьяковых, Ф. И. Шаляпина
- Политических деятелях: от Н. С. Хрущёва до В. В. Жириновского
- Звёздах кино и эстрады: Э. Рязанове, Л. Гурченко, Д. Хворостовском, Е. Леонове, М. Жванецком и многих других
Вы узнаете:
- Кто создавал промышленное могущество страны
- Чьи научные идеи опережали время
- Кто сформировал новые направления в искусстве и кому рукоплескал мир
- Кто кому дарил своё место на кладбище
- Где расцветает невидимый вишнёвый сад
- О «волчатах Четвёртого рейха» в двух шагах от Кремля
- Магической силе ботинка Шаляпина и кисти руки главного акушера страны
Организационные детали
- Важно: вход на кладбище бесплатный, по предварительной заявке. Администрация кладбища требует оформить заявку за 4 дня (не раньше и не позже), поэтому вам необходимо заказывать экскурсию на Трипстере не позднее, чем за 5 дней
- Возможно посещение Новодевичьего монастыря
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 496 туристов
Я профессиональный гид с международным опытом, работаю в экскурсионном бюро некрополей Москвы. Я проведу вас по самым известным кладбищам и покажу, что такая прогулка может быть необычайно интересной, ведь этоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Орлова
7 ноя 2025
Отличная экскурсия!!!! Превзошла все ожидания!!!! Гиду Денису – самый большой респект. С его удивительными рассказами окунулись в целую историческую эпоху. Очень редкостный гид, которого хочется слушать и слушать. Советую всем
А
Александр
19 окт 2025
Посетили экскурсию по Новодевичьему некрополю. Великолепно, увлекательно. Денис - необыкновенный, харизматичный рассказчик, с тонким чувством юмора. Рекомендую.
М
Марина
30 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, Денис удивил историями, рассказал много интересных фактов!
М
Марк
28 сен 2025
Денис просто великолепно все провел для нашей семьи! Мы в восторге! Маршрут не перенасыщен неизвестными именами, всего в меру. Не отключались от рассказа ни на минуту, шутки были к месту, видео в дополнение к рассказу.
Еще вернемся!
С
Светлана
21 сен 2025
Прекрасно провели время, всем очень понравилось, в легкой манере о сложном, весело о серьезном. Отличный гид. Обязательно еще раз встретимся на другой экскурсии.
P.S. Жаль, что до могилы Гагарина так и не дошли)))))
Аня
14 сен 2025
Благодарны Денису за увлекательнейшую экскурсию! Давно собирались посетить Новодевичий некрополь, и рады, что именно Денис стал нашим проводником. Чувствуется опыт и знание множества нюансов. Уже второй день обсуждаем все, что узнали от Дениса и обмениваемся впечатлениями. И собираемся теперь на экскурсию по Ваганьковскому кладбищу!
Екатерина
10 сен 2025
Прекрасная экскурсия. 2 часа пролетели незаметно. Очень советую!
В
Владимир
31 авг 2025
Экскурси проводил гид Денис. Впечатления самые положительные. Денис - приятный и коммуникабельный человек с хорошим чувством юмора. Казалось бы экскурсия по кладбищу может показаться странным мероприятием, но именно в таком
Е
Елена
11 авг 2025
Великолепная экскурсия! Великолепный экскурсовод, очень интересная экскурсия на одном дыхании прошла, много нового узнали) Даже мистики немного было, тайны раскрывать не буду, сами увидите))) От мужа услышала тысячу благодарностей, что именно у Дениса взяла экскурсию. Берите, даже не раздумывайте! Пушка!!!
А
Анна
4 авг 2025
Мы были на Новодевичьем кладбище впервые. Спасибо большое Денису за экскурсию)) Нам очень понравилось, было интересно, 2 часа полетели показалось очень быстро
Н
Наталья
3 авг 2025
Спасибо большое Денису за погружение в историю! Понятно и интересно было всем! Группа наша была от 10 до 65 лет. Денис уделил внимание каждому возрасту, дети смеялись от души! Экскурсию заканчивали по нашей инициативе, так как он готов был водить нас бесконечно. Мы в восторге!
Ирина
31 июл 2025
Экскурсия по Новодевичьему кладбищу с экскурсоводам Денисом прошла на одном дыхании. Талантливый рассказчик, Денис сумел увлечь историей судеб даже мою дочь-подростка. Он напоминал нам о героях фильмов, приводил выдержки из книг и стихов, делился легендами. Все было замечательно, очень рекомендую. Я посещала и Пер-Лашез и кладбище Монмартра. Пожалела, что там не было такого экскурсовода, как Денис.
Варвара
18 июл 2025
Прочла отзывы на трипстер,и выбор пал на экскурсию Дениса. Очень много хороших отзывов. к большому сожалению,мой отзыв не на 5(((
Прогулка была насыщенной,но,на наш взгляд,были с мамой и сыном 15 лет,не
Денис
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо вам за отклик — даже если он оказался не самым положительным. Каждый отзыв важен: он помогает расти, лучше понимать
О
Оксана
18 июл 2025
Отлично погуляли, в легкой форме узнали необычные факты о жизни и смерти известных людей!
А
Александр
14 июл 2025
Приятно впечатлены прошедшей экскурсией, которую провел для нас Денис! Очень эрудированный гид, рассказал много интересных фактов о легендарных личностях, причем не в форме скучного монолога, а с вовлечением в беседу, с юмором! Мы очень довольны, спасибо Денису!
