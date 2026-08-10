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другом. Многие из них были как минимум просто в курсе о существовании друг друга. Это даёт повод задуматься о том, что случайностей в жизни не бывает.

Экскурсия мне понравилась.

У Натальи есть талант, а также харизма. Мне симпатизирует то, как она подаёт информацию, в каком темпе, с какой интонацией. Чувствуется профессионализм. Это восхищает.

Если я когда-нибудь ещё окажусь в Москве, то с радостью схожу и на другие экскурсии Натальи. Изумительный рассказчик с невероятным объёмом знаний. Даже не знаю, сколько времени понадобилось Наталье на то, чтобы достичь такого уровня. Думаю, что всё то время значимо, потому что это всё привело к тому, что мы целой группой смогли вовлечённо воспринимать всю информацию.

Больше всего меня на экскурсии, помимо речи Натальи, впечатлила связь могил Гоголя и Булгакова, а также могила Жириновского. Это прям вау. Увидеть могилу Жириновского в реальности. Пожалуй, эта могила на меня оказала наибольшее влияние.

И ещё меня повесилили какие-то ёмкости с кусками мяса, которые кто-то положил рядом с могилой Хрущёва. Наверное, это специально так сделали, чтобы мухи налетели.

Спасибо за увлекательную и запоминающуюся экскурсию!