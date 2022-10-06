Вы увидите могилы архитекторов, скульпторов, писателей, художников, артистов и политических деятелей. Среди них: Чехов, Гоголь, Булгаков, Шостакович, Любовь Орлова, Раиса Горбачева и Вячеслав Молотов. Я расскажу:
А еще я поделюсь историей одного рояля и удивительными любовными сюжетами. На примере наших героев вы узнаете, как пережить первую любовь, что такое предательство, как любить во время войны и как счастливо прожить вместе последние годы. Ну что — отправимся в гости к великим людям?
Входные билеты на кладбище оплачиваются отдельно — 300 руб. с человека.