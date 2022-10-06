Новодевичье кладбище — это место, где удивительным образом пересечены судьбы многих великих людей. Про их достижения все знают. Я же хочу показать, что «знаменитым и всемогущим» ничто человеческое было не чуждо. Они также страдали, переживали, любили и ненавидели. После прогулки со мной вы посмотрите на «жителей» некрополя совсем другими глазами.

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Описание

Что вас ожидает

Новодевичий некрополь в лицах

Вы увидите могилы архитекторов, скульпторов, писателей, художников, артистов и политических деятелей. Среди них: Чехов, Гоголь, Булгаков, Шостакович, Любовь Орлова, Раиса Горбачева и Вячеслав Молотов. Я расскажу:

Как расшифровать «кладбищенскую символику»: вазы, гермы и скорбящие женские фигуры

Каково это — жить с диктатором и любить его

Кто незаконно «подселился» в могилу к Маяковскому

Как прошла встреча Жаклин Кеннеди и Нины Кухарчук-Хрущевой

Есть ли призраки на Новодевичьем и у какой могилы принято просить женское счастье

Какие приметы связаны с кладбищем и мертвецами

А еще я поделюсь историей одного рояля и удивительными любовными сюжетами. На примере наших героев вы узнаете, как пережить первую любовь, что такое предательство, как любить во время войны и как счастливо прожить вместе последние годы. Ну что — отправимся в гости к великим людям?

Организационные детали

Входные билеты на кладбище оплачиваются отдельно — 300 руб. с человека.