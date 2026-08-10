Новодевичье кладбище — это место, где удивительным образом пересечены судьбы многих великих людей. Про их достижения все знают. Я же хочу показать, что «знаменитым и всемогущим» ничто человеческое было не чуждо. Они также страдали, переживали, любили и ненавидели. После прогулки со мной вы посмотрите на «жителей» некрополя совсем другими глазами.
Описание экскурсии
Новодевичий некрополь в лицах
Вы увидите могилы архитекторов, скульпторов, писателей, художников, артистов и политических деятелей. Среди них: Чехов, Гоголь, Булгаков, Маяковский, Шостакович, Шаляпин, Никулин, Табаков и Жириновский. Я расскажу:
- Как прошла встреча Жаклин Кеннеди и Нины Кухарчук-Хрущевой
- Выпить шампанское и умереть — о ком это?
- Сколько дней надо знать друг друга, чтобы прожить потом вместе более полувека
- Кто помешал дружбе Антона Чехова и Исаака Левитана
Поговорим о кладбищенской символике. Покрывало, ваза, скорбящие женские фигуры, — почему они используются в качестве памятников?Ну что — отправимся в гости к великим людям?
Организационные детали
- Посещение Новодевичьего монастыря не входит в экскурсию
- Дополнительных расходов нет
- Возьмите с собой воду, рядом она не продаётся
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1854 туристов
Меня зовут Наталья, я профессиональный гид. Безумно люблю Москву. Люблю делиться ее историей через судьбы жителей и показывать необычные места. У меня раскованная обстановка на экскурсиях, ко многим событиям я подхожу с юмором. Самое главное мое увлечение — Новодевичье кладбище. Я изучаю биографии похороненных там великих людей, интересуюсь мемориальной скульптурой и символикой. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 177 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Я и моя подруга в восторге, ушли с мыслью, что с Натальей обязательно хотим сходить еще на другие экскурсии, которые она проводит. Рассказывает очень интересно, легко, факты из жизни людей, о которых мы не знали. Мне очень понравилось, 2.5 часа пролетели незаметно. Большое спасибо🌹
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К
Я в таком восторге от экскурсии! Ходила бы ещё два часа, настолько это было интересно, время пролетело слишком быстро. Наталья очень грамотный гид. Спасибо за организацию!
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великолепная экскурсия.
2,5 часа пролетели незаметно.
Наталья легко и профессионально ее проводит. является аккредитованным гидом, знающим историю. С удовольствием схожу на ее другие экскурсии. рекомендую!
2,5 часа пролетели незаметно.
Наталья легко и профессионально ее проводит. является аккредитованным гидом, знающим историю. С удовольствием схожу на ее другие экскурсии. рекомендую!
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А
Экскурсия супер. Экскурсовод огонь 🔥. Отлично рассказывает, с юмором, 2,5 часа пролетели как пару минут. рекомендую
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Л
2,5 часа просто пролетели! Прекрасная гид, очень интересный материал и приятная подача. Экскурсия была очень интересная, познавательная и доступная.
Были с мамой, переживали, что ей будет тяжеловато столько по времени ходить, но прошло всё отлично, в лёгкости.
Большое спасибо Наталье!
Были с мамой, переживали, что ей будет тяжеловато столько по времени ходить, но прошло всё отлично, в лёгкости.
Большое спасибо Наталье!
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Чудесный экскурсовод Наталья погрузила нас, меня и других участников экскурсии, в атмосферу судеб людей, тела которых покоятся в земле Новодевичьего кладбища.
Я узнала, что многие люди, лежащие там, связаны друг с
Я узнала, что многие люди, лежащие там, связаны друг с
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