Новодевичье кладбище: жизнь и смерть, слезы и любовь

Посетить легендарный некрополь и услышать нескучные истории о похороненных на нем людях

Новодевичье кладбище — это место, где удивительным образом пересечены судьбы многих великих людей. Про их достижения все знают. Я же хочу показать, что «знаменитым и всемогущим» ничто человеческое было не чуждо. Они также страдали, переживали, любили и ненавидели. После прогулки со мной вы посмотрите на «жителей» некрополя совсем другими глазами.
Новодевичье кладбище: жизнь и смерть, слезы и любовь
Новодевичье кладбище: жизнь и смерть, слезы и любовь
Новодевичье кладбище: жизнь и смерть, слезы и любовь
Новодевичье кладбище: жизнь и смерть, слезы и любовь
Новодевичье кладбище: жизнь и смерть, слезы и любовь
Новодевичье кладбище: жизнь и смерть, слезы и любовь
Ближайшие даты:
1
окт
2
окт
8
окт
9
окт
15
окт
16
окт
22
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Новодевичий некрополь в лицах

Вы увидите могилы архитекторов, скульпторов, писателей, художников, артистов и политических деятелей. Среди них: Чехов, Гоголь, Булгаков, Шостакович, Любовь Орлова, Раиса Горбачева и Вячеслав Молотов. Я расскажу:

  • Как расшифровать «кладбищенскую символику»: вазы, гермы и скорбящие женские фигуры
  • Каково это — жить с диктатором и любить его
  • Кто незаконно «подселился» в могилу к Маяковскому
  • Как прошла встреча Жаклин Кеннеди и Нины Кухарчук-Хрущевой
  • Есть ли призраки на Новодевичьем и у какой могилы принято просить женское счастье
  • Какие приметы связаны с кладбищем и мертвецами

А еще я поделюсь историей одного рояля и удивительными любовными сюжетами. На примере наших героев вы узнаете, как пережить первую любовь, что такое предательство, как любить во время войны и как счастливо прожить вместе последние годы. Ну что — отправимся в гости к великим людям?

Организационные детали

Входные билеты на кладбище оплачиваются отдельно — 300 руб. с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🪦КладбищаНоводевичье кладбище🗽Популярные места

Похожие туры в Москве

Новодевичье кладбище: история и люди
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.5
4 отзыва
Новодевичье кладбище: история и люди
О возникновении некрополя, его репутации, известных лицах и других фактах
в районе метро Спортивная
6 окт
13 окт
20 окт
27 окт
6 000 за всё до 20 чел.
Тайны Ваганьковского некрополя
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
62 отзыва
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
в районе метро Улица 1905 года
Сегодня
Завтра
1 окт
2 окт
от 6 000 за всё до 3 чел.
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
4.9
138 отзывов
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
ст. метро Спортивная
1 окт
8 окт
15 окт
22 окт
800 за 1 человека
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
4.9
91 отзыв
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
Новодевичий монастырь хранит множество тайн и историй, которых с появлением кладбища в его стенах стало только больше
Ст. метро Спортивная, ул. 10 летия Октября
Сегодня
1 окт
6 окт
13 окт
800 за 1 человека
Новодевичий монастырь и кладбище: истории и тайны
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мос-Тур
Мос-Тур
5
3 отзыва
Новодевичий монастырь и кладбище: истории и тайны
Мы увидим мощные стены и башни Новодевичьего монастыря
Метро Спортивная выход №1 к Лужникам
2 окт
16 окт
1 250 за 1 человека
И жизнь, и слезы, и любовь Новодевичьего кладбища
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
1 отзыв
И жизнь, и слезы, и любовь Новодевичьего кладбища
Лужнецкий пр-д, 2
1 окт
2 окт
8 окт
9 окт
от 47504 038 за всё до 5 чел.
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.9
115 отзывов
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
Посетить захоронение у стен Кремля, увидеть вождя и узнать, какие истории хранит это место
в районе метро Охотный ряд / Площадь революции
Сегодня
1 окт
2 окт
4 окт
700 за 1 человека
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
Ваганьковское кладбище - место, где покоится цвет русской нации
станция метро «Улица 1905 года»
1 окт
3 окт
8 окт
10 окт
1 100 за 1 человека
Некрополь Донского монастыря
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Павел
Павел
Нет отзывов
Некрополь Донского монастыря
Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы
у м. Ленинский проспект
Завтра
1 окт
2 окт
3 окт
1 000 за 1 человека
Новодевичье кладбище: советская история в памятниках
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
5
10 отзывов
Новодевичье кладбище: советская история в памятниках
Лужнецкий проезд, 2с2
Завтра
2 окт
3 окт
4 окт
от 3 000 за всё до 2 чел.
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.3
144 отзыва
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь - один из старейших монастырей в России. То, как хорошо он сохранился, поразит ваше воображение
Москва, м. Спортивная
Сегодня
Завтра
1 окт
2 окт
900 за 1 человека
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
Нет отзывов
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
О самом загадочном мировом сообществе - со знатоком масонской истории и профессиональным москвоведом
в районе СТ.М. Библиотека им. Ленина
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
700 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ