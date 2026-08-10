Мои заказы

Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища

Посетить легендарный некрополь и услышать нескучные истории о похороненных здесь людях
Новодевичье кладбище — это место, где удивительным образом пересечены судьбы многих великих людей. Про их достижения все знают. Я же хочу показать, что «знаменитым и всемогущим» ничто человеческое было не чуждо. Они также страдали, переживали, любили и ненавидели. После прогулки со мной вы посмотрите на «жителей» некрополя совсем другими глазами.
5
177 отзывов
Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища

Описание экскурсии

Новодевичий некрополь в лицах

Вы увидите могилы архитекторов, скульпторов, писателей, художников, артистов и политических деятелей. Среди них: Чехов, Гоголь, Булгаков, Маяковский, Шостакович, Шаляпин, Никулин, Табаков и Жириновский. Я расскажу:

  • Как прошла встреча Жаклин Кеннеди и Нины Кухарчук-Хрущевой
  • Выпить шампанское и умереть — о ком это?
  • Сколько дней надо знать друг друга, чтобы прожить потом вместе более полувека
  • Кто помешал дружбе Антона Чехова и Исаака Левитана

Поговорим о кладбищенской символике. Покрывало, ваза, скорбящие женские фигуры, — почему они используются в качестве памятников?

Ну что — отправимся в гости к великим людям?

Организационные детали

  • Посещение Новодевичьего монастыря не входит в экскурсию
  • Дополнительных расходов нет
  • Возьмите с собой воду, рядом она не продаётся

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1854 туристов
Меня зовут Наталья, я профессиональный гид. Безумно люблю Москву. Люблю делиться ее историей через судьбы жителей и показывать необычные места. У меня раскованная обстановка на экскурсиях, ко многим событиям я подхожу с юмором. Самое главное мое увлечение — Новодевичье кладбище. Я изучаю биографии похороненных там великих людей, интересуюсь мемориальной скульптурой и символикой. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 177 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
175
4
2
3
2
1
С
Я и моя подруга в восторге, ушли с мыслью, что с Натальей обязательно хотим сходить еще на другие экскурсии, которые она проводит. Рассказывает очень интересно, легко, факты из жизни людей, о которых мы не знали. Мне очень понравилось, 2.5 часа пролетели незаметно. Большое спасибо🌹
Я и моя подруга в восторге, ушли с мыслью, что с Натальей обязательно хотим сходить еще
Я и моя подруга в восторге, ушли с мыслью, что с Натальей обязательно хотим сходить еще
Вам был полезен этот отзыв?
К
Я в таком восторге от экскурсии! Ходила бы ещё два часа, настолько это было интересно, время пролетело слишком быстро. Наталья очень грамотный гид. Спасибо за организацию!
Я в таком восторге от экскурсии! Ходила бы ещё два часа, настолько это было интересно, время
Я в таком восторге от экскурсии! Ходила бы ещё два часа, настолько это было интересно, время
Я в таком восторге от экскурсии! Ходила бы ещё два часа, настолько это было интересно, время
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
великолепная экскурсия.
2,5 часа пролетели незаметно.
Наталья легко и профессионально ее проводит. является аккредитованным гидом, знающим историю. С удовольствием схожу на ее другие экскурсии. рекомендую!
великолепная экскурсия.
великолепная экскурсия.
великолепная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия супер. Экскурсовод огонь 🔥. Отлично рассказывает, с юмором, 2,5 часа пролетели как пару минут. рекомендую
Экскурсия супер. Экскурсовод огонь 🔥. Отлично рассказывает, с юмором, 2,5 часа пролетели как пару минут. рекомендую
Экскурсия супер. Экскурсовод огонь 🔥. Отлично рассказывает, с юмором, 2,5 часа пролетели как пару минут. рекомендую
Экскурсия супер. Экскурсовод огонь 🔥. Отлично рассказывает, с юмором, 2,5 часа пролетели как пару минут. рекомендую
Экскурсия супер. Экскурсовод огонь 🔥. Отлично рассказывает, с юмором, 2,5 часа пролетели как пару минут. рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Л
2,5 часа просто пролетели! Прекрасная гид, очень интересный материал и приятная подача. Экскурсия была очень интересная, познавательная и доступная.
Были с мамой, переживали, что ей будет тяжеловато столько по времени ходить, но прошло всё отлично, в лёгкости.
Большое спасибо Наталье!
Вам был полезен этот отзыв?
Валерия
Чудесный экскурсовод Наталья погрузила нас, меня и других участников экскурсии, в атмосферу судеб людей, тела которых покоятся в земле Новодевичьего кладбища.
Я узнала, что многие люди, лежащие там, связаны друг с
читать дальшеуменьшить

другом. Многие из них были как минимум просто в курсе о существовании друг друга. Это даёт повод задуматься о том, что случайностей в жизни не бывает.
Экскурсия мне понравилась.
У Натальи есть талант, а также харизма. Мне симпатизирует то, как она подаёт информацию, в каком темпе, с какой интонацией. Чувствуется профессионализм. Это восхищает.
Если я когда-нибудь ещё окажусь в Москве, то с радостью схожу и на другие экскурсии Натальи. Изумительный рассказчик с невероятным объёмом знаний. Даже не знаю, сколько времени понадобилось Наталье на то, чтобы достичь такого уровня. Думаю, что всё то время значимо, потому что это всё привело к тому, что мы целой группой смогли вовлечённо воспринимать всю информацию.
Больше всего меня на экскурсии, помимо речи Натальи, впечатлила связь могил Гоголя и Булгакова, а также могила Жириновского. Это прям вау. Увидеть могилу Жириновского в реальности. Пожалуй, эта могила на меня оказала наибольшее влияние.
И ещё меня повесилили какие-то ёмкости с кусками мяса, которые кто-то положил рядом с могилой Хрущёва. Наверное, это специально так сделали, чтобы мухи налетели.
Спасибо за увлекательную и запоминающуюся экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища»

Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты в мини-группе
Пешая
2 часа
65 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты в мини-группе
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
22 авг в 11:30
23 авг в 11:30
1670 ₽ за человека
Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории
Пешая
2 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 18 чел.
Новодевичье кладбище: легендарные имена в отражении истории
Побывать в главном некрополе столицы и услышать эпизоды из жизни выдающихся людей
Начало: У станции метро «Спортивная»
22 авг в 13:00
23 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 3 чел.
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2 часа
331 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты. Индивидуальная экскурсия
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 7050 ₽ за всё до 3 чел.
«… И смерти нет»: квест по Введенскому кладбищу - без гида
Пешая
2 часа
-
10%
9 отзывов
Квест
«… И смерти нет»: квест по Введенскому кладбищу - без гида
Склепы, ангелы, старинные часовни и истории людей, изменивших Москву
Начало: У метро «Лефортово»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1350 ₽1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 1250 ₽ за человека