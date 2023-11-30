Погулять по нарядным московским улицам и раскрыть тайны зимних советских мультфильмов
С чем у вас ассоциируется Новый год? Мандарины, куранты, подарки от Деда Мороза и, конечно же, добрые советские мультфильмы. С первых кадров они дарят ощущение волшебства и праздника.
Приглашаю погулять по связанным с ними местам! В увлекательном интерактивном формате дети вспомнят знаменитые мультфильмы и узнают о них много нового.
Приглашаю погулять по связанным с ними местам! В увлекательном интерактивном формате дети вспомнят знаменитые мультфильмы и узнают о них много нового.
Ближайшие даты:
30
ноя
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1
дек
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Описание
Что вас ожидает
На новогоднем квесте дети:
- Зайдут в гости к Гоголю в Дом на Никитском бульваре и услышат историю «Ночи перед рождеством» — повести, которая так увлекла мультипликаторов 20 века
- Разгадают загадку здания ТАСС в Леонтьевском переулке и напишут письмо Снеговику-почтовику
- Выяснят, какие секреты хранит памятник Чайковскому в сквере у Московской консерватории, и услышат музыку из балета «Щелкунчик»
- Увидят зоологический музей и узнают, как обитатели Арктики адаптировались к жизни в северных широтах
- Вспомнят ледяную сказку о необычной дружбе двух белых мишек и мальчика
- Узнают историю создания мультфильма «Снежная королева»
- Отыщут волшебные часы рядом с Александровским садом и раскроют, что подарила людям пьеса «12 месяцев» Маршака
В финале квеста каждого юного путешественника ждёт небольшой подарок и новогодняя открытка!
Организационные детали
- Квест рассчитан на детей 7 лет и старше
- В составе детских групп взрослые сопровождающие участвуют бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Арбатская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Ирина, я профессиональный экскурсовод и фотограф. С детства мечтала стать гидом, и моя мечта сбылась! Я коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город! Мне хочется, чтобы из экскурсий гости выносили не просто даты, цифры и исторические факты, а незабываемые истории о людях и о Москве… Ведь самое ценное в нашей профессии — это люди! Приходите на мои фотопрогулки, ведь время летит, а фотографии остаются. Москва — это любовь навсегда!
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