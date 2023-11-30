Новогодний квест для детей по мотивам советских мультфильмов

Индивидуальный квест в Москве

Погулять по нарядным московским улицам и раскрыть тайны зимних советских мультфильмов

С чем у вас ассоциируется Новый год? Мандарины, куранты, подарки от Деда Мороза и, конечно же, добрые советские мультфильмы. С первых кадров они дарят ощущение волшебства и праздника.

Приглашаю погулять по связанным с ними местам! В увлекательном интерактивном формате дети вспомнят знаменитые мультфильмы и узнают о них много нового.
Новогодний квест для детей по мотивам советских мультфильмов
Новогодний квест для детей по мотивам советских мультфильмов
Новогодний квест для детей по мотивам советских мультфильмов
Новогодний квест для детей по мотивам советских мультфильмов
Новогодний квест для детей по мотивам советских мультфильмов
Новогодний квест для детей по мотивам советских мультфильмов
Новогодний квест для детей по мотивам советских мультфильмов
Новогодний квест для детей по мотивам советских мультфильмов
Новогодний квест для детей по мотивам советских мультфильмов
Новогодний квест для детей по мотивам советских мультфильмов
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
4
дек
5
дек
6
дек
7
дек
8
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

На новогоднем квесте дети:

  • Зайдут в гости к Гоголю в Дом на Никитском бульваре и услышат историю «Ночи перед рождеством» — повести, которая так увлекла мультипликаторов 20 века
  • Разгадают загадку здания ТАСС в Леонтьевском переулке и напишут письмо Снеговику-почтовику
  • Выяснят, какие секреты хранит памятник Чайковскому в сквере у Московской консерватории, и услышат музыку из балета «Щелкунчик»
  • Увидят зоологический музей и узнают, как обитатели Арктики адаптировались к жизни в северных широтах
  • Вспомнят ледяную сказку о необычной дружбе двух белых мишек и мальчика
  • Узнают историю создания мультфильма «Снежная королева»
  • Отыщут волшебные часы рядом с Александровским садом и раскроют, что подарила людям пьеса «12 месяцев» Маршака

В финале квеста каждого юного путешественника ждёт небольшой подарок и новогодняя открытка!

Организационные детали

  • Квест рассчитан на детей 7 лет и старше
  • В составе детских групп взрослые сопровождающие участвуют бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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