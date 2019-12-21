3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Квест для детей «Переулочки Арбата»

Услышать удивительные истории, разгадать загадки и получить памятный приз

Елена
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Елена – ваш гид
Ребятам предстоит изучить улочки Старого Арбата с картой в руках и узнать много интересного.

Я расскажу об истории пешеходной улицы и домах, окружающих её.

Дети узнают, откуда здесь появилась принцесса, как выглядит дом, в котором нет углов, и где же «родился» Чебурашка.

Чтобы пройти квест и получить сувенир, придется проявить смекалку и правильно ответить на все вопросы!
5500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у м. Арбатская Филевской линии
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Квест для детей «Переулочки Арбата»
Квест для детей «Переулочки Арбата»

Что вас ожидает

Разобраться с картой и решить задачи
Каждый ребенок получит книжечку с заданиями, которая после экскурсии останется у него. Чтобы разгадать загадки и найти ответы на все вопросы, мы будем гулять по арбатским улицам и искать нужные адреса. В этом нам поможет карта — дети не только получат полезную информацию, но научатся ориентироваться на местности. В конце программы всех ожидают сувениры на память и конфеты.

Об истории познавательно и интересно
Ребята поймут, как появилось название района и что оно означает, а также где находятся дома, которые называют «вставной челюстью». Узнают, откуда появилась на Арбате принцесса и как ее зовут. Отыщут дом, в котором нет углов, и место, где «родился» Чебурашка. Я расскажу, на какой картине запечатлён Арбатский дворик, в каком доме был абсолютно счастлив А.С. Пушкин и что за памятник шагает по улице.

Кому подойдет экскурсия

  • Квест предназначен для детей в возрасте от 8 до 13 лет; важно, чтобы ребята могли хорошо читать.
  • Игру можно провести для школьных групп.

Организационные детали

С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка.

Квест для детей «Переулочки Арбата»
Квест для детей «Переулочки Арбата»
Квест для детей «Переулочки Арбата»
Квест для детей «Переулочки Арбата»
Квест для детей «Переулочки Арбата»
Квест для детей «Переулочки Арбата»
Квест для детей «Переулочки Арбата»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у м. Арбатская Филевской линии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, меня зовут Елена. Я училась в центре «Знание-Пречистенка», у меня есть аккредитация во многие московские парки и музеи. Очень люблю Москву — её можно изучать всю жизнь, настолько она многогранна. Нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Я стараюсь выстраивать диалог: в ходе обсуждения появляется искренний интерес, а новая информация лучше запоминается. Меньше цифр — больше историй и неожиданных параллелей между прошлым и настоящим.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 декабря 2019
Все было замечательно, экскурсовод подстроил экскурсию под знания и словарный запас моего ребенка. Очень понравилось.
7 ноября 2019
Увлекательный квест! Отличное сочетание заданий и познавательной информации. Дети были в восторге. Они не только закрепили свои знания, но и узнали много нового. Группа у нас была небольшая - всего 4 ребенка (возраст с 7 до 11 лет). И каждый из них отметил, что квест это именно тот формат, в котором им хочется ходить на экскурсии. Так лучше запоминается :) Алёна, спасибо Вам большое!!!
10 июля 2019
Экскурсию выбрала моя дочка на свой День Рождения, пригласила своих подруг. Было пятеро детей 8-10 лет, всем было интересно, 2 часа пролетели незаметно. Спасибо Елене, родители узнали много интересного про свой родной город!

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