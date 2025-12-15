3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Квест для детей «Переулочки Арбата»

Услышать удивительные истории, разгадать загадки и получить памятный приз
Ребятам предстоит изучить улочки старого Арбата с картой в руках и узнать много интересного. Я расскажу об истории пешеходной улицы и домах, окружающих её.

Дети узнают, откуда здесь появилась принцесса, как выглядит дом, в котором нет углов, и где же «родился» Чебурашка.

Чтобы пройти квест и получить сувенир, придётся проявить смекалку и правильно ответить на все вопросы!
5
39 отзывов
Квест для детей «Переулочки Арбата»
Квест для детей «Переулочки Арбата»
Квест для детей «Переулочки Арбата»

Описание квеста

Разобраться с картой и решить задачи

Каждый ребенок получит книжечку с заданиями, которая после экскурсии останется у него. Чтобы разгадать загадки и найти ответы на все вопросы, мы будем гулять по арбатским улицам и искать нужные адреса. В этом нам поможет карта — дети не только получат полезную информацию, но научатся ориентироваться на местности. В конце программы всех ожидают сувениры на память и конфеты.

Об истории познавательно и интересно

Ребята поймут, как появилось название района и что оно означает, а также где находятся дома, которые называют «вставной челюстью». Узнают, откуда появилась на Арбате принцесса и как ее зовут. Отыщут дом, в котором нет углов, и место, где «родился» Чебурашка. Я расскажу, на какой картине запечатлён Арбатский дворик, в каком доме был абсолютно счастлив А. С. Пушкин и что за памятник шагает по улице.

Организационные детали

  • С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка.
  • Квест предназначен для детей в возрасте от 5 до 12 лет
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6-12 детей — 1600 ₽/реб., 13-24 детей — 1500 ₽/реб., от 25 детей — 1400 ₽/реб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У м. Арбатская Филевской линии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
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диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов. Кто будет рядом с вашим ребёнком? Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед. Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно. Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича. Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов. Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов. Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
М
Очень хорошая экскурсия, точнее даже - приятная, как-то по-домашнему теплая (в довольно холодный день) прогулка. Нашим гидом была Екатерина - очень позитивная, дружелюбная, сразу располагающая к себе, моментально наладила контакт
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с ребенком, успевая при этом пообщаться и с нами, взрослыми. Благодаря Екатерине Арбат, тысячу раз пройденный и, казалось бы, знакомый во всех деталях, открыл нам свои новые грани. Постараемся непременно сходить с Екатериной и на другие экскурсии.

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Лена
Были на прогулке ещё летом и данная экскурсия однозначно заслуживает отзыва👍 Понравилось и детям (были двое 5 лет и двое 9 лет), и мамам. Дети москвичи, и несмотря на то,
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что они уже гуляли по Арбату, информация зашла на "ура". Экскурсия интерактивная и поэтому никто не устал, внимание не рассеялось и многое запомнилось. Профессионально подобрана информация для детей и она очень разнообразна. Однозначно рекомендую гида, придем с детьми ещё ни раз к вам😉

Были на прогулке ещё летом и данная экскурсия однозначно заслуживает отзыва👍 Понравилось и детям (были двое
Были на прогулке ещё летом и данная экскурсия однозначно заслуживает отзыва👍 Понравилось и детям (были двое
Были на прогулке ещё летом и данная экскурсия однозначно заслуживает отзыва👍 Понравилось и детям (были двое
Были на прогулке ещё летом и данная экскурсия однозначно заслуживает отзыва👍 Понравилось и детям (были двое
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А
Нам очень понравилось!
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Капустина
Были на экскурсии «Переулочки Арбата» с Екатериной! Детям 7,9,10 лет очень было интересно, увлекательно, познавательно!
Время пролетело незаметно! Дети передают вам огромный привет и цитирую их слова благодарности: « Все было прекрасно 🌸 интересно, весело 😁 и вкусно 😋 и классно 👍🏼»
Были на экскурсии «Переулочки Арбата» с Екатериной! Детям 7,9,10 лет очень было интересно, увлекательно, познавательно!
Были на экскурсии «Переулочки Арбата» с Екатериной! Детям 7,9,10 лет очень было интересно, увлекательно, познавательно!
Были на экскурсии «Переулочки Арбата» с Екатериной! Детям 7,9,10 лет очень было интересно, увлекательно, познавательно!
Были на экскурсии «Переулочки Арбата» с Екатериной! Детям 7,9,10 лет очень было интересно, увлекательно, познавательно!
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Анна
Очень сложно разработать экскурсию-квест для детей от 5 до 12 лет продолжительностью 2 часа так, чтобы это было интересно, полезно и не утомительно.
Гиду Елене это определённо удалось! Спасибо ей огромное!
Елена
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отличный экскурсовод с замечательным подходом к детям разных возрастов. Квест содержит интересные задания, которые позволяют не только лучше узнать историю Арбата, но и решить заковыристые головоломки, что не даст детям заскучать!
Отдельное спасибо за сувениры!)

Очень сложно разработать экскурсию-квест для детей от 5 до 12 лет продолжительностью 2 часа так, чтобы это было интересно, полезно и не утомительно.
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О
Отличная экскурсия - квест для детей любого возраста. У нас были подростки 15-16 лет. Они оценили!!!!! 👏👏👏Нам понравится формат проведения- что не только ходишь и слушаешь, а принимаешь участие и сам. Елене спасибо за интересную информацию, терпение и доброжелательное отношение!!! 🙏 Обязательно встретимся еще!!!!
Отличная экскурсия - квест для детей любого возраста. У нас были подростки 15-16 лет. Они оценили!!!!!
Отличная экскурсия - квест для детей любого возраста. У нас были подростки 15-16 лет. Они оценили!!!!!
Отличная экскурсия - квест для детей любого возраста. У нас были подростки 15-16 лет. Они оценили!!!!!
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