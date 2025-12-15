3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ребятам предстоит изучить улочки старого Арбата с картой в руках и узнать много интересного. Я расскажу об истории пешеходной улицы и домах, окружающих её. Дети узнают, откуда здесь появилась принцесса, как выглядит дом, в котором нет углов, и где же «родился» Чебурашка. Чтобы пройти квест и получить сувенир, придётся проявить смекалку и правильно ответить на все вопросы!

Описание квеста

Разобраться с картой и решить задачи

Каждый ребенок получит книжечку с заданиями, которая после экскурсии останется у него. Чтобы разгадать загадки и найти ответы на все вопросы, мы будем гулять по арбатским улицам и искать нужные адреса. В этом нам поможет карта — дети не только получат полезную информацию, но научатся ориентироваться на местности. В конце программы всех ожидают сувениры на память и конфеты.

Об истории познавательно и интересно

Ребята поймут, как появилось название района и что оно означает, а также где находятся дома, которые называют «вставной челюстью». Узнают, откуда появилась на Арбате принцесса и как ее зовут. Отыщут дом, в котором нет углов, и место, где «родился» Чебурашка. Я расскажу, на какой картине запечатлён Арбатский дворик, в каком доме был абсолютно счастлив А. С. Пушкин и что за памятник шагает по улице.

Организационные детали