1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Вы пройдете по тропам Александровского сада, а затем войдете на главную площадь страны через красивые Воскресенские ворота и ближе познакомитесь с ключевыми достопримечательностями:»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
«По Александровскому саду с гидом-историком»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
«Первое знакомство с Москвой немыслимо без прогулки по центру столицы: по старинному Китай-городу, Красной площади и Александровскому саду»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
«Приглашаю совершить путешествие в мир древней и современной Москвы и рассмотреть ее «визитные карточки»: Красную площадь, башни Кремля, Александровский сад, храм Василия Блаженного и модный парк Зарядье»
11 июня в 17:00
15 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
«Сделаете фото на память на Нулевом километре, заглянете в Александровский сад, зеленый островок в самом центре столицы, и увидите смену почетного караула у кремлевской стены»
23 июня в 06:00
26 июня в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вокруг стен Московского Кремля
Красная площадь и Александровский сад: неизвестные факты об известных местах
Начало: В районе метро Александровский сад
«Вы погуляете по Александровскому саду, побываете на Красной площади и завершите прогулку у современного парка Зарядье — таким образом, почти полностью обогнете древние стены»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 940₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы
Начало: В районе Манежной площади
«Мы совершим удивительное путешествие по Александровскому саду и поймем, что памятником могут быть и фонтан, и пещера, и здание»
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
«Этап 2 — Александровский сад (верхняя часть)»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
«Сердце города – Красная площадь и Александровский сад»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
«- Зайдем в Александровский сад, увидим главный Вечный огонь, который охраняют солдаты Преображенского полка и узнаем, что садов там на самом деле три»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
700₽ за человека
Билеты
2 часа
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
«Если вы приобретаете ваучер на 09:45, то экскурсия в Алмазный фонд будет бесплатно дополнена пешеходной экскурсией по Красной площади и Александровскому саду»
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за билет
Аудиогид
5 часов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Экскурсия начнется в самом сердце Москвы — в Александровском саду»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Боровицкий холм: Александровский сад, Боровицкая башня М»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы
Начало: метро Боровицкая
«Вы прогуляетесь по Александровскому Саду, рассмотрите башни Кремля, Манежную площадь и главные объекты Красной площади»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стать москвичом за 2 часа
Обойти главные достопримечательности города и получить именную грамоту
Начало: Выход на улицу из метро Новокузнецкая
«Возле Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду пройдёт церемония почитания предков»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
13 часов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
«Болотная площадь — Храм Христа Спасителя — Метро Кропоткинская — Арбатская площадь — Александровский сад — Охотный ряд — Театральная площадь — ГУМ — Красная площадь — Большой Москворецкий мост»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Вокруг Кремля
Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Узнаете о роли патриарха Гермогена в судьбе России — памятник этому священнослужителю стоит в Александровском саду»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
600₽ за человека
скидка
5%
Квест
1.5 часа
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
«Наш путь пройдёт вдоль Александровского сада, а ещё мы посетим Красную площадь»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
70006 650₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
«Московский Кремль — это треугольник, так что вы прогуляетесь вдоль трёх его стен: по Красной площади, Александровскому саду и со стороны Москвы-реки, это ровно 3 километра»
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Билеты
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие
Начало: У станции метро «Площадь революции»
«Прогулка у Кремля и по Александровскому саду»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
15 июня в 09:30
17 июня в 09:30
3 100₽ за билет
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму
Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ
Начало: У памятника маршалу Жукову
«План «Луначарского-Ленина»: новые памятники в Александровском саду, в Кремле, на Театральной площади»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Экскурсия с гидом-знатоком по самому сердцу Москвы
Начало: у метро Библиотека им. Ленина
«◽️ Мы начнем экскурсию с Сапожковой площади, рядом с Александровским садом, расположенным вдоль западной стены Кремля»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 50 чел.
Билеты
4.5 часа
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«Прогуляетесь по Александровскому саду и услышите историю его появления»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 200₽ за билет
Квест
2 часа
Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве
Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме
Начало: В районе Красной площади
«Квест проходит по Александровскому саду, Красной площади, Никольской улице»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 340₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи
Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины
Начало: Метро Театральная
«Мы проведем мини-путешествие вокруг стен древней Москвы: пройдем Красную площадь, Манежную площадь и Александровский сад»
12 июня в 12:00
13 июня в 16:30
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Итальянские каникулы: уникальный тур по Москве
Исследуйте итальянское наследие Москвы, наслаждаясь историями, архитектурой и кофе в стиле Рима
«Прогулявшись по Александровскому саду, мы дойдем до популярнейшего дореволюционного магазина итальянца Джузеппе Дациаро»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500₽ за всё до 20 чел.
Групповая
1 час
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Первый парк и главная площадь России - узнать больше о символах страны на прогулке
Начало: У касс Кремля внутри сада
«Начнём экскурсию в средней части Александровского сада — я расскажу, как предприимчивый архитектор Осип Бове, занимавшийся восстановлением Москвы после нашествия Наполеона, разбил на месте Неглинки чудесный парк»
Расписание: в пятницу в 18:00
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
550₽ за человека
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены»
Приключение для детей по Александровскому саду и Красной площади
Начало: Васильевский спуск
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Московский Кремль снаружи и внутри
Глубокое и интересное знакомство с главной достопримечательностью столицы
Начало: В районе метро Александровский сад
«Экскурсия традиционно начнется в Александровском саду: вы узнаете о его основании, увидите грот «Руины» и Могилу Неизвестного солдата, памятники императору Александру и патриарху Гермогену»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
23 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты
Познакомиться с памятниками садово-паркового искусства, историей Кремля и сходить в музей
Начало: У метро Александровский сад
«Экскурсия начнется в Александровском саду, где вы узнаете о строительстве башен и крепостных стен и о появлении сада у Кремля»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Московские истории с итальянским акцентом»
Погрузитесь в удивительный мир итальянского влияния на Москву, открывая истории знаменитых итальянцев и их роль в истории города
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
«Манежная площадь — осмотр северо-западной части Кремлёвской стены, Александровского сада и Дома Жолтовского»
16 июня в 09:00
18 июня в 13:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
О чём молчат стены и башни Кремля
Пройти вокруг кремлёвских стен и узнать интересные факты о каждой башне с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
«Мы прогуляемся вокруг Кремлевских стен, так же пройдемся по Красной площади и Александровскому саду»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь - портал в историю Москвы
Раскрыть главные места города как оживший фолиант со своими увлекательными рассказами
Начало: у библиотеки имени Ленина
«Моя авторская экскурсия по Красной площади и Александровскому саду поможет взглянуть на историю Москвы с точки зрения горожан, живших в ту или иную эпоху, начиная со средневековой Руси»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Москва - обязательно к просмотру
Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто)
Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен...
«📣 Для начала посавдовничаем в Александровском саду, вспомнив об огненном торнадо 1812 года — был ли возможен союз с Наполеоном против Великобритании»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
«Вы ощутите изысканный шарм Александровского сада — чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350₽ за человека
Квест
1.5 часа
Популярное предложение
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
Отправиться в виртуальное путешествие, стирающее границы между прошлым и настоящим
Начало: Возле Кутафьей башни
«Экскурсия проходит на отрезке вдоль кремлёвской стены от Кутафьей башни в Александровском саду до Храма Василия Блаженного на Красной площади»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Неизвестная Красная площадь
Узнать, где могла быть восьмая сталинская высотка и почему музей похож на сказочный терем
Начало: В районе метро «Театральная»
«Увидите смену почётного караула в Александровском саду»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Сердце Москвы: групповая экскурсия на электросамокатах
Увидеть единственную башню Китайгородской стены и по-новому посмотреть на Красную площадь
Начало: у парка Зарядье
«Что было раньше на месте Александровского сада»
12 июня в 19:30
15 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДружинин5 июня 2024Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Дарье за увлекательное путешествие в мир истории! Всё было супер! Экскурсия прошла на одном дыхании: понравилось и детям и взрослым!
- ЮЮлия4 июня 2024Благодарим Александра за интересную прогулку по центру Москвы. Мы получили интересную информацию о становлении Советского государства и исторических личностях того периода, а также возможность задавать вопросы и дискутировать.
- ККристина2 июня 2024Супер экскурсия! Мы были семьей: мама, папа и сын 12 лет, было безумно интересно всем! Очень комфортно, говорили обо всём! Рекомендую всем!!!
- ННаталья2 июня 2024Мы были с детьми 9 и 14 лет на экскурсии с Анной. Несмотря на жару, нам всё понравилось. Дети многое запомнили. Спасибо большое за увлекательную прогулку вокруг Кремля!
- ООльга1 июня 2024Замечательный экскурсовод! Её вопрос: как отличить пол животных? Правильный ответ- по одежде! Просто ошеломляет….
- ААнна1 июня 2024Экскурсия проведена безупречно! С учетом сложности участников экскурсии, дети окончившие 1 класс, Ирина заинтересовала детей, учла все нюансы, связанные с
- ННадежда31 мая 2024Отличная экскурсия!!! Спасибо большое Анне. Я была вместе с внуками 8 лет и 14 лет. Возраст старшего,конечно, больше, чем рассчитан
- AAigul30 мая 2024Добрый день. Заказали экскурсию «Променад по классической Москве в мини-группе» 17 мая 2024 г, была гид Ирина. Это пешая прогулка. Гид проложила удобный маршрут, увлеченно рассказала много интересных исторических фактов, легенд. Спасибо Ирине, узнали много нового о Москве.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Александровский сад»
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