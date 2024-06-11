Юным исследователям предстоит обнаружить следы необычных животных — тайных хранителей города — и узнать их истории. Выполнить задания квеста, собрать все магические кристаллы и открыть секретное хранилище.
Дети узнают, кто такая птица счастья, услышат звуки древней Москвы и увидят невидимое — то, что давно исчезло.
Дети узнают, кто такая птица счастья, услышат звуки древней Москвы и увидят невидимое — то, что давно исчезло.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание квеста
Что вас ожидает
На квесте детей ждёт масса открытий и впечатлений:
- Они выяснят, где раньше рядом с Кремлём учились, лечились и делали деньги
- Найдут каменные палаты и деревянные хоромы и узнают, где любили жить москвичи, а где — нет
- Услышат легенды ближайших улиц и строений и опытным путём проверят некоторые из них на достоверность
- Обнаружат следы древней Москвы на улицах, которые раньше вели в соседние княжества
- Увидят фрагмент ещё одной стены, защищавшей когда-то жителей, которым не хватало места в Кремле
- Познакомятся с анималистическими деталями архитектуры различных стилей
Играя, отгадывая загадки и решая задачки с подвохами, дети узнают много нового и откроют заветное хранилище. А за тщательной работой награда не заставит ждать!
Организационные детали
- Квест будет интересен детям от 6 лет
- Взрослые сопровождают детей бесплатно — до двух взрослых на ребёнка
- В конце квеста дети получат памятные сувениры, которые входят в стоимость экскурсии. Дополнительные подарки обсуждаются отдельно.
- Экскурсию можно провести для большего количества детей. Детали и цены уточняйте в переписке.
- В отдельные дни (праздники, фестивали и т. д.) доступ на Красную площадь может быть ограничен. В таких случаях экскурсия проводится без захода на неё с максимальным сохранением программы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Меня зовут Татьяна. Я — аттестованный гид-экскурсовод Москвы. По образованию филолог и переводчик. Влюблена в столицу и помогаю путешественникам обрести в ней свои любимые уголки. С удовольствием поделюсь с вами тайнами и преданиями московских улочек и двориков. И по вашему желанию превращу вас в соучастников старинных событий.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеКвестыКрасная площадьПопулярные местаИнтерактивныеНикольская улицаКвесты для детейДля студентовАктивностиКвесты в центреГородские квестыКвест-экскурсии для детейКвесты для школьниковСемейные квестыКвесты для детей 7 летИнтерактивные квестыИгры
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 550₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.