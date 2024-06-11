Квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)

Весело познакомиться с Красной площадью и её окрестностями и найти следы магических существ
Юным исследователям предстоит обнаружить следы необычных животных — тайных хранителей города — и узнать их истории. Выполнить задания квеста, собрать все магические кристаллы и открыть секретное хранилище.

Дети узнают, кто такая птица счастья, услышат звуки древней Москвы и увидят невидимое — то, что давно исчезло.
Квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание квеста

Что вас ожидает

На квесте детей ждёт масса открытий и впечатлений:

  • Они выяснят, где раньше рядом с Кремлём учились, лечились и делали деньги
  • Найдут каменные палаты и деревянные хоромы и узнают, где любили жить москвичи, а где — нет
  • Услышат легенды ближайших улиц и строений и опытным путём проверят некоторые из них на достоверность
  • Обнаружат следы древней Москвы на улицах, которые раньше вели в соседние княжества
  • Увидят фрагмент ещё одной стены, защищавшей когда-то жителей, которым не хватало места в Кремле
  • Познакомятся с анималистическими деталями архитектуры различных стилей

Играя, отгадывая загадки и решая задачки с подвохами, дети узнают много нового и откроют заветное хранилище. А за тщательной работой награда не заставит ждать!

Организационные детали

  • Квест будет интересен детям от 6 лет
  • Взрослые сопровождают детей бесплатно — до двух взрослых на ребёнка
  • В конце квеста дети получат памятные сувениры, которые входят в стоимость экскурсии. Дополнительные подарки обсуждаются отдельно.
  • Экскурсию можно провести для большего количества детей. Детали и цены уточняйте в переписке.
  • В отдельные дни (праздники, фестивали и т. д.) доступ на Красную площадь может быть ограничен. В таких случаях экскурсия проводится без захода на неё с максимальным сохранением программы.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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