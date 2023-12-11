Анна — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 49 туристов

Мне зовут Анна. Я родилась и живу в Москве. Я опытный турист, посетила более 30 стран и сотни городов самостоятельно и со своими детьми. Несколько лет назад я кардинально изменила род профессиональной деятельности, получив соответствующее образование. В настоящее время я педагог, организатор детских экскурсий, гид и теперь знаю как увлечь ваших детей интересными интерактивными прогулками по городу.

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