Изучить новогодние символы и узнать, как наши прабабушки и прадедушки отмечали любимый праздник
Где в Москве можно поймать за хвост новогоднее настроение? Унестись в прошлое и представить, как наши предки устраивали праздничные гуляния? Конечно же, в самом центре города! Приглашаю юных гостей на прогулку-викторину с увлекательными заданиями и необычным реквизитом. Они познакомятся с основными местами, узнают историю новогодней пушистой красавицы и многое другое.
Ближайшие даты:
11
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1-2 ребенка
|3 500 ₽
|3 ребенка
|4 800 ₽
|4 ребенка
|5 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы отправимся гулять по нарядной красавице-Москве:
- встретимся на Манежной площади
- пройдём к Воскресенским воротам Кремля. Это место, где начинаются все дороги из города и откуда путники отправлялись в странствия. Там традиционно бросим монетку и загадаем желание.
- поздороваемся с Кремлём у одной из башен
- с самого центра Красной площади посмотрим на ГУМ и узнаем историю его возникновения
- найдём на площади древний «телевизор»
- в завершение обсудим историю символа Нового года, расположенного на самой красивой башне Кремля
Ребята узнают много интересных фактов о любимом празднике:
- как и когда праздновали Новый год наши предки
- чем украшали ёлку в старину
- существует ли Дед Мороз на самом деле
Изюминкой нашей прогулки станет удивительный реквизит начала прошлого столетия — старинные ёлочные игрушки, новогодние открытки и кое-что ещё. 😉 И конечно, каждый юный участник получит сладкий сувенир.
Организационные детали
- Программа рассчитана на детей 5–8 лет
- Самое лучшее время для прогулки — утро. После 11 часов становится многолюдно и не очень комфортно любоваться нарядным городом.
- Финальной точкой экскурсии станет Красная площадь, где вы сможете самостоятельно посетить новогоднюю ярмарку или покататься на коньках на легендарном ГУМ-катке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Манежной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 49 туристов
Мне зовут Анна. Я родилась и живу в Москве. Я опытный турист, посетила более 30 стран и сотни городов самостоятельно и со своими детьми. Несколько лет назад я кардинально изменила род профессиональной деятельности, получив соответствующее образование. В настоящее время я педагог, организатор детских экскурсий, гид и теперь знаю как увлечь ваших детей интересными интерактивными прогулками по городу.
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