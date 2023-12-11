Новогодняя история: прогулка для детей по праздничной Москве

Индивидуальная экскурсия в Москве

Изучить новогодние символы и узнать, как наши прабабушки и прадедушки отмечали любимый праздник

Где в Москве можно поймать за хвост новогоднее настроение? Унестись в прошлое и представить, как наши предки устраивали праздничные гуляния? Конечно же, в самом центре города! Приглашаю юных гостей на прогулку-викторину с увлекательными заданиями и необычным реквизитом. Они познакомятся с основными местами, узнают историю новогодней пушистой красавицы и многое другое.
Новогодняя история: прогулка для детей по праздничной Москве
Новогодняя история: прогулка для детей по праздничной Москве
Новогодняя история: прогулка для детей по праздничной Москве
Новогодняя история: прогулка для детей по праздничной Москве
Новогодняя история: прогулка для детей по праздничной Москве
Новогодняя история: прогулка для детей по праздничной Москве
Ближайшие даты:
11
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
1-2 ребенка3 500 ₽
3 ребенка4 800 ₽
4 ребенка5 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся гулять по нарядной красавице-Москве:

  • встретимся на Манежной площади
  • пройдём к Воскресенским воротам Кремля. Это место, где начинаются все дороги из города и откуда путники отправлялись в странствия. Там традиционно бросим монетку и загадаем желание.
  • поздороваемся с Кремлём у одной из башен
  • с самого центра Красной площади посмотрим на ГУМ и узнаем историю его возникновения
  • найдём на площади древний «телевизор»
  • в завершение обсудим историю символа Нового года, расположенного на самой красивой башне Кремля

Ребята узнают много интересных фактов о любимом празднике:

  • как и когда праздновали Новый год наши предки
  • чем украшали ёлку в старину
  • существует ли Дед Мороз на самом деле

Изюминкой нашей прогулки станет удивительный реквизит начала прошлого столетия — старинные ёлочные игрушки, новогодние открытки и кое-что ещё. 😉 И конечно, каждый юный участник получит сладкий сувенир.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей 5–8 лет
  • Самое лучшее время для прогулки — утро. После 11 часов становится многолюдно и не очень комфортно любоваться нарядным городом.
  • Финальной точкой экскурсии станет Красная площадь, где вы сможете самостоятельно посетить новогоднюю ярмарку или покататься на коньках на легендарном ГУМ-катке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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