Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Фотосессия с Москвой

От Воробьевых гор до ВДНХ — выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Москвы
Москва старинная, современная, живая и цветущая — вы можете выбрать один из предложенных вариантов прогулки, предложить конкретную локацию или свою программу.

Наш фотограф всегда подскажет, как позировать и естественно выглядеть на кадре.

И, конечно, поймает в моменте ваши эмоции от встречи с городом!
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Фотосессия с Москвой
Фотосессия с Москвой

Что вас ожидает

Мы предлагаем вам один из наших маршрутов или конкретную локацию — вы также можете сообщить о своих пожеланиях в переписке, а мы подскажем, какие места можно посетить в рамках одной прогулки.

Классическая прогулка 👣. Гостям столицы ⭐️ рекомендуем увидеться с главными памятниками Москвы: Красной площадью и ГУМом, Парком Зарядье, храмом Христа Спасителя и видом на кремлевские звезды с Большого каменного моста.
Либо же отправиться к пряничному Измайловскому кремлю. А еще отличные кадры получаются на ВДНХ, где недавно завершилась реставрация некоторых павильонов.

Москва современная. Высотки комплекса Москва-Сити — популярная декорация для съемки! Другое место для деловой фотосессии — «Белая площадь» и ее архитектурные контрасты. Любителям минималистичных фонов советуем выбрать бизнес-комплекс Аквамарин. А тем, кому нравится кирпич — популярные арт-кластеры Флакон и Хлебозавод № 9 или Арму.

Город в движении. Парк 🌳 Горького и Музеон, Арбат либо Парк 🌳 Победы, недавно восстановленный Речной вокзал или бывшая фабрика «Красный Октябрь» — тут всегда кипит жизнь!

Зеленая столица ⭐️. Даже в мегаполисе можно насладиться отдыхом на природе — вы можете выбрать один из его зеленых уголков. Заповедные Воробьевы горы ⛰️ и Нескучный сад, Царицыно и Сокольники, усадьба в Коломенском либо сад Эрмитаж: если природа действительно лучший художник, то эти локации — лучшие декорации!

Ретро-декорации. Также мы предлагаем вам прогуляться 👣 среди уютных домиков улицы Школьная или декораций Мосфильма: при подходящем наряде здесь получатся отличные фотокарточки в старинном стиле.

Организационные детали

  • Вы можете выбрать один из предложенных маршрутов или объединить несколько локаций — с учетом их транспортной доступности. При необходимости расходы на проезд оплачиваются дополнительно.
  • После прогулки вы получите 15 фотографий в ретуши и остальные исходники в цветокоррекции
  • Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а фотопрогулка 👣 без экскурсионного содержания
  • Фотопрогулку 👣 для вас проведет профессиональный фотограф нашей команды
Фотосессия с Москвой
Фотосессия с Москвой
Фотосессия с Москвой
Фотосессия с Москвой
Фотосессия с Москвой
Фотосессия с Москвой

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Максим
Максим
Мы стремимся вывести сферу туризма в России на новый уровень и сделать каждое путешествие по нашей стране особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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