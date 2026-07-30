Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Москва открывает свои красоты для всех, кто хочет запечатлеть её в кадре.Прогулка с фотографом - это возможность увидеть главные достопримечательности столицы и получить качественные снимки.В зависимости от предпочтений, можно выбрать

классические маршруты с Красной площадью и ВДНХ или современные локации, такие как Москва-Сити. Для любителей природы подойдут Воробьёвы горы и Нескучный сад. Профессиональный фотограф поможет с позированием и поймает лучшие моменты вашего пребывания в Москве

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Мы предлагаем вам один из наших маршрутов или конкретную локацию — вы также можете сообщить о своих пожеланиях в переписке, а мы подскажем, какие места можно посетить в рамках одной прогулки.

Классическая прогулка. Гостям столицы рекомендуем увидеться с главными памятниками Москвы: Красной площадью и ГУМом, Парком Зарядье, храмом Христа Спасителя и видом на кремлевские звёзды с Большого каменного моста.

Либо же отправиться к пряничному Измайловскому кремлю. А ещё отличные кадры получаются на ВДНХ, где недавно завершилась реставрация некоторых павильонов.

Москва современная. Высотки комплекса Москва-Сити — популярная декорация для съёмки! Другое место для деловой фотосессии — «Белая площадь» и её архитектурные контрасты. Любителям минималистичных фонов советуем выбрать бизнес-комплекс Аквамарин. А тем, кому нравится кирпич — популярные арт-кластеры Флакон и Хлебозавод № 9 или Арму.

Город в движении. Парк Горького и Музеон, Арбат либо Парк Победы, недавно восстановленный Речной вокзал или бывшая фабрика «Красный Октябрь» — тут всегда кипит жизнь!

Зелёная столица. Даже в мегаполисе можно насладиться отдыхом на природе — вы можете выбрать один из его зеленых уголков. Заповедные Воробьёвы горы и Нескучный сад, Царицыно и Сокольники, усадьба в Коломенском либо сад Эрмитаж: если природа действительно лучший художник, то эти локации — лучшие декорации!

Ретро-декорации. Также мы предлагаем вам прогуляться среди уютных домиков улицы Школьная или декораций Мосфильма: при подходящем наряде здесь получатся отличные фотокарточки в старинном стиле.

Организационные детали