Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Мы предлагаем вам один из наших маршрутов или конкретную локацию — вы также можете сообщить о своих пожеланиях в переписке, а мы подскажем, какие места можно посетить в рамках одной прогулки.

Классическая прогулка 👣. Гостям столицы ⭐️ рекомендуем увидеться с главными памятниками Москвы: Красной площадью и ГУМом, Парком Зарядье, храмом Христа Спасителя и видом на кремлевские звезды с Большого каменного моста.

Либо же отправиться к пряничному Измайловскому кремлю. А еще отличные кадры получаются на ВДНХ, где недавно завершилась реставрация некоторых павильонов.

Москва современная. Высотки комплекса Москва-Сити — популярная декорация для съемки! Другое место для деловой фотосессии — «Белая площадь» и ее архитектурные контрасты. Любителям минималистичных фонов советуем выбрать бизнес-комплекс Аквамарин. А тем, кому нравится кирпич — популярные арт-кластеры Флакон и Хлебозавод № 9 или Арму.

Город в движении. Парк 🌳 Горького и Музеон, Арбат либо Парк 🌳 Победы, недавно восстановленный Речной вокзал или бывшая фабрика «Красный Октябрь» — тут всегда кипит жизнь!

Зеленая столица ⭐️. Даже в мегаполисе можно насладиться отдыхом на природе — вы можете выбрать один из его зеленых уголков. Заповедные Воробьевы горы ⛰️ и Нескучный сад, Царицыно и Сокольники, усадьба в Коломенском либо сад Эрмитаж: если природа действительно лучший художник, то эти локации — лучшие декорации!

Ретро-декорации. Также мы предлагаем вам прогуляться 👣 среди уютных домиков улицы Школьная или декораций Мосфильма: при подходящем наряде здесь получатся отличные фотокарточки в старинном стиле.

Организационные детали