Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Мы предлагаем вам один из наших маршрутов или конкретную локацию — вы также можете сообщить о своих пожеланиях в переписке, а мы подскажем, какие места можно посетить в рамках одной прогулки.
Классическая прогулка. Гостям столицы рекомендуем увидеться с главными памятниками Москвы: Красной площадью и ГУМом, Парком Зарядье, храмом Христа Спасителя и видом на кремлевские звёзды с Большого каменного моста. Либо же отправиться к пряничному Измайловскому кремлю. А ещё отличные кадры получаются на ВДНХ, где недавно завершилась реставрация некоторых павильонов.
Москва современная. Высотки комплекса Москва-Сити — популярная декорация для съёмки! Другое место для деловой фотосессии — «Белая площадь» и её архитектурные контрасты. Любителям минималистичных фонов советуем выбрать бизнес-комплекс Аквамарин. А тем, кому нравится кирпич — популярные арт-кластеры Флакон и Хлебозавод № 9 или Арму.
Город в движении. Парк Горького и Музеон, Арбат либо Парк Победы, недавно восстановленный Речной вокзал или бывшая фабрика «Красный Октябрь» — тут всегда кипит жизнь!
Зелёная столица. Даже в мегаполисе можно насладиться отдыхом на природе — вы можете выбрать один из его зеленых уголков. Заповедные Воробьёвы горы и Нескучный сад, Царицыно и Сокольники, усадьба в Коломенском либо сад Эрмитаж: если природа действительно лучший художник, то эти локации — лучшие декорации!
Ретро-декорации. Также мы предлагаем вам прогуляться среди уютных домиков улицы Школьная или декораций Мосфильма: при подходящем наряде здесь получатся отличные фотокарточки в старинном стиле.
Организационные детали
Вы можете выбрать один из предложенных маршрутов или объединить несколько локаций — с учетом их транспортной доступности. При необходимости расходы на проезд оплачиваются дополнительно
В зависимости от погодных условий и фотографа, съёмка проходит на профессиональные камеры Sony a6500, Canon EOS 5D Mark II, Sony Alpha A7 III
После прогулки в течение 5-15 дней вы получите 15 фотографий в ретуши и остальные исходники в цветокоррекции
Обратите внимание: это не экскурсия, а фотопрогулка без экскурсионного содержания
Фотопрогулку для вас проведет профессиональный фотограф нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30464 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема, читать дальшеуменьшить
манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории.
Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре.
Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
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3
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2
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Сарвар
Прекрасная профессиональная работа, чувство локации и эстетики! Спасибо
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Ирина
Добрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивое фото на память. А также интересно послушать историю о выбранном месте. Рекомендую! Идея классная!
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Татьяна
Прогулка была лёгкой и приятной. Оксана очень внимательно относилась к моим просьбам и пожеланиям. Фотографии получились красочные, летние - самое то, что будет напоминать о хорошо проведенном дне рождения.
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Елена
Благодарю фотографа Юлию за замечательные фотографии с прогулки по Измайловскому острову! Зарядились позитивом, погрелись на солнышке и полюбовались красотой исторической части Москвы.
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Елена
Всё прошло отлично, спасибо Юлии. Душевная фотопрогулка, красивые локации и фото несмотря на непогоду😊
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Элеонора
Огромное спасибо за самую душевную фотосессию в моей жизни! Была проездом в Москве и решила сделать себе такой памятный подарок. Помимо чудесных фотокарточек получила тёплое общение с прекрасным человеком и много чего интересного узнала о столице.