«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет

Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы
Какие главные часы в Москве? Конечно, «куранты» Спасской башни! Маршрут экскурсии пройдёт по Красной площади, Никольской улице и Манежной площади. Дети рассмотрят старинные фасады и ответят на необычные вопросы-загадки. А я расскажу об отношении наших предков ко времени и помогу смастерить модель часового механизма!
5
8 отзывов
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Делу время, потехе час!

Наша увлекательная прогулка пройдет по самому центру города и его основным достопримечательностям, по Красной и Манежной площадям и их окрестностям. Паралелльно вы познакомитесь со старинными часовыми механизмами.

Ребята увидят самые древние, а также самые главные часы нашей страны и приоткроют их секреты. Я расскажу об изобретении первых часов, покажу старинные модели и современные необычные образцы. Кроме того, детей ждет небольшая викторина, после которой мы вместе смастерим несложную модель старинного часового механизма и получим награду

Организационные детали

  • Эта необычная прогулка заинтересует ребят 6-10 лет
  • Ребенка обязательно должен сопровождать взрослый. Билет нужно приобретать только ребенку, сопровождающий взрослый — бесплатно
  • Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы
  • Прогулка не предусматривает посещение Александровского сада, но при желании я могу продолжить экскурсию (за дополнительную оплату)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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О
3 мая 2024
Анна - хороший, опытный экскурсовод, сумела заинтересовать детей (8 и 11 лет), взрослые тоже узнали и увидели новое, под другим углом и с другого ракурса, грамотно структурированная программа, у детей была возможность несколько раз передохнуть и продолжать с новыми силами.
Е
30 янв 2024
Экскурсия очень понравилась детям (возраст 6 и 8 лет). Построена и адаптирована прекрасным образом для детей, взрослые тоже получили огромное удовольствие. Очень рекомендую Анну как прекрасного экскурсовода. Мы были зимой, очень хотелось бы теперь повторить в более теплое время года. Идите и не раздумывайте! Это абсолютно стоящее времяпрепровождение!
Экскурсия очень понравилась детям (возраст 6 и 8 лет). Построена и адаптирована прекрасным образом для детей,
Адиля
20 сен 2023
Экскурсия нам понравилась, подача материала адаптирована под возраст ребенка.
По согласованию встретились чуть раньше и успели на смену караула у вечного огня.
С погодой нам очень повезло был теплый солнечный день фото получились веселыми и интересными.
Экскурсия нам понравилась, подача материала адаптирована под возраст ребенка.
Ирина
10 окт 2022
Хочется поблагодарить нашего экскурсовода Анну за невероятно интересную экскурсию! Было бы больше звёзд, обязательно указала бы и больше)) За часовую экскурсию Анна смогла дать столько информации, которую без должной подготовки
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не уместить в такой небольшой промежуток времени. Весь материал был проработан и структурирован, да ещё и адаптирован для ребёнка 6-7 лет. Дочке 7 лет было безумно интересно, она отвечала на вопросы викторины и с интересом слушала дальше. После экскурсии даже обсудили полученную информацию)) Настя сказала, что на все экскурсии по Москве хочет ходить исключительно с Анной! Спасибо огромнейшее за доставленное Вашей экскурсией удовольствие!

Хочется поблагодарить нашего экскурсовода Анну за невероятно интересную экскурсию! Было бы больше звёзд, обязательно указала быХочется поблагодарить нашего экскурсовода Анну за невероятно интересную экскурсию! Было бы больше звёзд, обязательно указала быХочется поблагодарить нашего экскурсовода Анну за невероятно интересную экскурсию! Было бы больше звёзд, обязательно указала бы
С
27 июл 2021
Нам экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов в интерпретации для детей, загадки. Под впечатлением ребенок дома сделал водные часы по "рецепту" Анны. Спасибо за интересно проведенное время!
А
25 мая 2021
Экскурсия очень понравилась детям! Было познавательно и интересно, в доступной форме.
N
25 мая 2021
Мне понравилось, плюс ребенок в восторге.
Буду рекомендовать друзьям
Е
11 мая 2021
Были на экскурсии с ребенком 7-ми лет. Экскурсия по возрасту, ребенку все было понятно и понравилось. Спасибо!

Входит в следующие категории Москвы

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