Какие главные часы в Москве? Конечно, «куранты» Спасской башни! Маршрут экскурсии пройдёт по Красной площади, Никольской улице и Манежной площади. Дети рассмотрят старинные фасады и ответят на необычные вопросы-загадки. А я расскажу об отношении наших предков ко времени и помогу смастерить модель часового механизма!

за 1-2 человека или 1650 ₽ за человека, если вас больше

от 4 500 ₽ за 1-2 человека или 1650 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Делу время, потехе час!

Наша увлекательная прогулка пройдет по самому центру города и его основным достопримечательностям, по Красной и Манежной площадям и их окрестностям. Паралелльно вы познакомитесь со старинными часовыми механизмами.

Ребята увидят самые древние, а также самые главные часы нашей страны и приоткроют их секреты. Я расскажу об изобретении первых часов, покажу старинные модели и современные необычные образцы. Кроме того, детей ждет небольшая викторина, после которой мы вместе смастерим несложную модель старинного часового механизма и получим награду

Организационные детали