Какие главные часы в Москве? Конечно, «куранты» Спасской башни! Маршрут экскурсии пройдёт по Красной площади, Никольской улице и Манежной площади. Дети рассмотрят старинные фасады и ответят на необычные вопросы-загадки. А я расскажу об отношении наших предков ко времени и помогу смастерить модель часового механизма!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Делу время, потехе час!
Наша увлекательная прогулка пройдет по самому центру города и его основным достопримечательностям, по Красной и Манежной площадям и их окрестностям. Паралелльно вы познакомитесь со старинными часовыми механизмами.
Ребята увидят самые древние, а также самые главные часы нашей страны и приоткроют их секреты. Я расскажу об изобретении первых часов, покажу старинные модели и современные необычные образцы. Кроме того, детей ждет небольшая викторина, после которой мы вместе смастерим несложную модель старинного часового механизма и получим награду
Организационные детали
- Эта необычная прогулка заинтересует ребят 6-10 лет
- Ребенка обязательно должен сопровождать взрослый. Билет нужно приобретать только ребенку, сопровождающий взрослый — бесплатно
- Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы
- Прогулка не предусматривает посещение Александровского сада, но при желании я могу продолжить экскурсию (за дополнительную оплату)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Анна. Москва — мой родной город. Я аккредитованный экскурсовод, педагог, лектор и организатор детских экскурсий. Знаю, как увлечь детей интересными интерактивными прогулками по городу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 мая 2024
Анна - хороший, опытный экскурсовод, сумела заинтересовать детей (8 и 11 лет), взрослые тоже узнали и увидели новое, под другим углом и с другого ракурса, грамотно структурированная программа, у детей была возможность несколько раз передохнуть и продолжать с новыми силами.
Е
Екатерина
30 янв 2024
Экскурсия очень понравилась детям (возраст 6 и 8 лет). Построена и адаптирована прекрасным образом для детей, взрослые тоже получили огромное удовольствие. Очень рекомендую Анну как прекрасного экскурсовода. Мы были зимой, очень хотелось бы теперь повторить в более теплое время года. Идите и не раздумывайте! Это абсолютно стоящее времяпрепровождение!
Адиля
20 сен 2023
Экскурсия нам понравилась, подача материала адаптирована под возраст ребенка.
По согласованию встретились чуть раньше и успели на смену караула у вечного огня.
С погодой нам очень повезло был теплый солнечный день фото получились веселыми и интересными.
По согласованию встретились чуть раньше и успели на смену караула у вечного огня.
С погодой нам очень повезло был теплый солнечный день фото получились веселыми и интересными.
Ирина
10 окт 2022
Хочется поблагодарить нашего экскурсовода Анну за невероятно интересную экскурсию! Было бы больше звёзд, обязательно указала бы и больше)) За часовую экскурсию Анна смогла дать столько информации, которую без должной подготовки
С
Светлана
27 июл 2021
Нам экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов в интерпретации для детей, загадки. Под впечатлением ребенок дома сделал водные часы по "рецепту" Анны. Спасибо за интересно проведенное время!
А
Анастасия
25 мая 2021
Экскурсия очень понравилась детям! Было познавательно и интересно, в доступной форме.
N
Nikolay
25 мая 2021
Мне понравилось, плюс ребенок в восторге.
Буду рекомендовать друзьям
Буду рекомендовать друзьям
Е
Елена
11 мая 2021
Были на экскурсии с ребенком 7-ми лет. Экскурсия по возрасту, ребенку все было понятно и понравилось. Спасибо!
Входит в следующие категории Москвы
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