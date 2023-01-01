в пятницу в 18:30, в субботу в 14:00

Приглашаю на увлекательную прогулку по центру Москвы! Вы оцените самые известные места города: Красную площадь, Кремль, Храм Василия Блаженного, отель Метрополь, Никольскую улицу и парк Зарядье. О каждом из них я расскажу нетривиальные факты. Кроме того, вас ждут старинные фото, музыкальное сопровождение и посвященные столице стихи в моем исполнении.

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Описание

Что вас ожидает

Московские секреты

Лубянка и Никольская, Красная площадь и Храм Василия Блаженного, Зарядье и Варварка — эти названия хорошо знакомы москвичам и гостям столицы. Но сколько интересных загадок они хранят! Я раскрою множество тайн, о которых не знает даже Википедия. Вы узнаете:

Где находится сердце Италии в Москве

Как лев и единорог присягнули Советскому Союзу

Где в Средневековье располагалось Информбюро

Почему Пожар и Торг пишутся с большой буквы

Как отель Метрополь спас стену Китай-города

Почему Москва Белокаменная, а Кремль красный

А еще вы зайдете в ГУМ, попробуете отыскать восьмую сталинскую высотку и заглянете во дворик, где учился Ломоносов. Раскроете, какое здание на Лубянке называли самым высоким в Москве и как княжеская гордыня противостояла городским устоям. В завершение выйдете на Парящий мост в парке Зарядье и полюбуетесь панорамным видом на столицу.

Организационные детали