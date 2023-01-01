в пятницу в 18:30, в субботу в 14:00

Лубянка и Никольская, Красная площадь и Храм Василия Блаженного, Зарядье и Варварка — эти названия хорошо знакомы москвичам и гостям столицы. Но сколько интересных загадок они хранят! Я раскрою множество тайн, о которых не знает даже Википедия. Вы узнаете:
А еще вы зайдете в ГУМ, попробуете отыскать восьмую сталинскую высотку и заглянете во дворик, где учился Ломоносов. Раскроете, какое здание на Лубянке называли самым высоким в Москве и как княжеская гордыня противостояла городским устоям. В завершение выйдете на Парящий мост в парке Зарядье и полюбуетесь панорамным видом на столицу.