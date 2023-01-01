в пятницу в 18:30, в субботу в 14:00

О Москве легко и с душой

Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии

Приглашаю на увлекательную прогулку по центру Москвы! Вы оцените самые известные места города: Красную площадь, Кремль, Храм Василия Блаженного, отель Метрополь, Никольскую улицу и парк Зарядье. О каждом из них я расскажу нетривиальные факты.

Кроме того, вас ждут старинные фото, музыкальное сопровождение и посвященные столице стихи в моем исполнении.
О Москве легко и с душой
О Москве легко и с душой
О Москве легко и с душой
О Москве легко и с душой
О Москве легко и с душой
О Москве легко и с душой
О Москве легко и с душой
О Москве легко и с душой
О Москве легко и с душой
О Москве легко и с душой
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
30
дек
31
дек
6
янв
7
янв
13
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Московские секреты

Лубянка и Никольская, Красная площадь и Храм Василия Блаженного, Зарядье и Варварка — эти названия хорошо знакомы москвичам и гостям столицы. Но сколько интересных загадок они хранят! Я раскрою множество тайн, о которых не знает даже Википедия. Вы узнаете:

  • Где находится сердце Италии в Москве
  • Как лев и единорог присягнули Советскому Союзу
  • Где в Средневековье располагалось Информбюро
  • Почему Пожар и Торг пишутся с большой буквы
  • Как отель Метрополь спас стену Китай-города
  • Почему Москва Белокаменная, а Кремль красный

А еще вы зайдете в ГУМ, попробуете отыскать восьмую сталинскую высотку и заглянете во дворик, где учился Ломоносов. Раскроете, какое здание на Лубянке называли самым высоким в Москве и как княжеская гордыня противостояла городским устоям. В завершение выйдете на Парящий мост в парке Зарядье и полюбуетесь панорамным видом на столицу.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • По запросу я могу провести экскурсию в индивидуальном формате

в пятницу в 18:30, в субботу в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:30, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🔭ОбзорныеЗарядье🗽Популярные местаКремльХрам Василия Блаженного🙏РелигиозныеКрасная площадь🏞Парки🍀Природа и пейзажиМетропольЛубянкаЦентр МосквыНикольская улицаПо Варварке

Похожие туры в Москве

Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 200 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
4.4
482 отзыва
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
Обзорная экскурсия по новогодней Москве на современном комфортном автобусе
СТ.М. Маяковская
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
800 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (2,5-3 часа)
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Москва_с_гидом
Москва_с_гидом
4.4
19 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (2,5-3 часа)
Москва - современный мегаполис с длинной историей. Этот город можно изучать вечно и каждый раз находить что-то новое
Манежная площадь, около памятника Г.К. Жукову
800 за 1 человека
Сердце Москвы: история старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ева
Ева
5
1 отзыв
Сердце Москвы: история старого города
Мы увидим самые живописные площади старого города
Ильинский сквер, памятник Кириллу и Мефодию
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
6 000 за всё до 20 чел.
Люксовая обзорная экскурсия по Москве на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
5
30 отзывов
Люксовая обзорная экскурсия по Москве на автомобиле
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
22 500 за всё до 4 чел.
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 49 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
4.6
81 отзыв
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
у театра сатиры
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
1 000 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля
По договоренности
от 25 800 за всё до 19 чел.
Москва татарская с вкусным бонусом
4.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Кругозор
Кругозор
5
1 отзыв
Москва татарская с вкусным бонусом
История Москвы неотделима от истории татарского народа, оставившего яркий след во всех областях жизни города
ст. метро «Новокузнецкая»
25 дек
4 янв
2 380 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.7
1524 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей родины - Москвой
СТ.М. Маяковская
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
800 за 1 человека
Новогодняя Москва: дневная обзорная экскурсия
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Новогодняя Москва: дневная обзорная экскурсия
Смешанная - автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Окончание экскурсии у Большого театра
990 за 1 человека
Групповая экскурсия по центру Москвы
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.5
54 отзыва
Групповая экскурсия по центру Москвы
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
у метро Площадь Революции или Театральная
22 дек
23 дек
24 дек
25 дек
1 200 за 1 человека
Москва пикантная: злачная история города
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
27 отзывов
Москва пикантная: злачная история города
Пройти по дореволюционному «кварталу Красных фонарей» и открыть его курьезные секреты
у метро Трубная
22 дек
23 дек
24 дек
28 дек
5 000 за всё до 4 чел.
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.7
389 отзывов
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
На автобусе по must-see местам столицы
у метро Площадь Революции
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
990 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ