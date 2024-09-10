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свой город и готовы поделиться своими знаниями и опытом с гостями. Мы предлагаем групповые экскурсии, а также индивидуальные туры для компаний и семей. Мы работаем с различными видами транспорта, включая катера и автобусы, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт и удобство. Наша цель — сделать экскурсии по Москве незабываемыми и интересными для всех наших гостей.