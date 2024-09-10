В этой поездке вы увидите самые известные места Москвы — храм Христа Спасителя, смотровую на Воробьёвых горах, парк Зарядье.
Из окна автобуса рассмотрите сталинские высотки, архитектурные ансамбли столицы, комплекс «Москва-Сити» и многое другое.
А профессиональный гид поделится фактами об истории Москвы и расскажет об архитектуре города и его жителях.
Из окна автобуса рассмотрите сталинские высотки, архитектурные ансамбли столицы, комплекс «Москва-Сити» и многое другое.
А профессиональный гид поделится фактами об истории Москвы и расскажет об архитектуре города и его жителях.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:30, 15:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы отправимся в путь с ВДНХ, проедем по проспекту Мира — дороге, которая играет огромную роль в нашей истории.
- Затем — первый выход (10-15 мин.) в «Зарядье», где вы сможете оценить красоту парка.
- Вторая остановка (20-25 мин.) — у храма Христа Спасителя. Вы прогуляетесь рядом с величественным сооружением и узнаете его историю.
- Третья остановка (25-30 мин.) — на смотровой площадке на Воробьёвых горах. Вы полюбуетесь видом Москвы и, по желанию, сможете прокатиться на канатной дороге.
- Через Смоленскую площадь мы вернёмся назад на ВДНХ.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером и розетками.
- Время экскурсии может увеличиться в связи с дорожной ситуацией.
- Московская канатная дорога может быть недоступна для катания по независящим от нас причинам: уточняйте при бронировании.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
|Пенсионеры
|1 000 ₽
|Школьники
|700 ₽
|Студенты
|1 000 ₽
|Семейный (2 взр.+1 шк.)
|2 900 ₽
|Семейный 2 (2 взр.+2 шк.)
|3 600 ₽
|Семейный 3 (2 взр.+3 шк.)
|4 300 ₽
|Ветераны ВОВ, герои СССР и РФ
|Бесплатно
|Инвалиды 1 группы, дети-инвалиды
|Бесплатно
|Дошкольники до 7 лет
|Бесплатно
|Канатная дорога туда-обратно (только с экскурсией)
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Москве
Команда гидов нашего экскурсионного бюро — это группа профессионалов, которые готовы провести гостей по самым интересным местам и достопримечательностям города. Наша команда состоит из опытных и увлечённых людей, которые любятЗадать вопрос
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