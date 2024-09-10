Сердце столицы: обзорная автобусная экскурсия по Москве

Увидеть главные достопримечательности и узнать больше об истории и архитектуре (в группе)
В этой поездке вы увидите самые известные места Москвы — храм Христа Спасителя, смотровую на Воробьёвых горах, парк Зарядье.

Из окна автобуса рассмотрите сталинские высотки, архитектурные ансамбли столицы, комплекс «Москва-Сити» и многое другое.

А профессиональный гид поделится фактами об истории Москвы и расскажет об архитектуре города и его жителях.
Сердце столицы: обзорная автобусная экскурсия по Москве
Сердце столицы: обзорная автобусная экскурсия по Москве
Сердце столицы: обзорная автобусная экскурсия по Москве
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:30, 15:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы отправимся в путь с ВДНХ, проедем по проспекту Мира — дороге, которая играет огромную роль в нашей истории.
  • Затем — первый выход (10-15 мин.) в «Зарядье», где вы сможете оценить красоту парка.
  • Вторая остановка (20-25 мин.) — у храма Христа Спасителя. Вы прогуляетесь рядом с величественным сооружением и узнаете его историю.
  • Третья остановка (25-30 мин.) — на смотровой площадке на Воробьёвых горах. Вы полюбуетесь видом Москвы и, по желанию, сможете прокатиться на канатной дороге.
  • Через Смоленскую площадь мы вернёмся назад на ВДНХ.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером и розетками.
  • Время экскурсии может увеличиться в связи с дорожной ситуацией.
  • Московская канатная дорога может быть недоступна для катания по независящим от нас причинам: уточняйте при бронировании.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Пенсионеры1 000 ₽
Школьники700 ₽
Студенты1 000 ₽
Семейный (2 взр.+1 шк.)2 900 ₽
Семейный 2 (2 взр.+2 шк.)3 600 ₽
Семейный 3 (2 взр.+3 шк.)4 300 ₽
Ветераны ВОВ, герои СССР и РФБесплатно
Инвалиды 1 группы, дети-инвалидыБесплатно
Дошкольники до 7 летБесплатно
Канатная дорога туда-обратно (только с экскурсией)750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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