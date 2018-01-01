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Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади

4.8
23 отзыва
Лауда Т.
Лауда Т. – Гид из Москвы
Вы отправитесь на знакомство со столицей ⭐️ нашей Родины.

Один из древнейших городов Европы гармонично сочетает в себе прекрасно сохранившиеся церкви и храмы с современными небоскребами.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Красную площадь, Воробьёвы горы ⛰️, Софийскую набережную, легендарную Мосфильмовскую улицу и другие не менее значимые места.

Профессиональный экскурсовод расскажет интересные детали и обогатит ваши знания 🎓 о Москве.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади
Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади

Что вы увидите

  • Манежная площадь
  • Красная площадь
  • Башни и стены Кремля
  • Храм Василия Блаженного
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Лобное место
  • Мавзолей
  • ГУМ
  • Могила Неизвестного солдата
  • Гостиница Метрополь
  • Лубянская площадь
  • Китай-город
  • Улица Варварка
  • Парк Зарядье
  • Кремлевская набережная
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру I
  • Президиум РАН
  • МГУ
  • Воробьевы горы
  • Аллея звезд
  • Мосфильм
  • Посольский городок
  • Парк Победы
  • Триумфальная арка
  • Москва-сити
  • Гостиница «Украина»
  • Дом Правительства РФ
  • Новый Арбат
  • Улица Знаменка
  • Дом Пашкова
  • Памятник князю Владимиру
  • Улица Моховая
  • ЦВЗ «Манеж»
В Москве дух истории 📖 ощущается почти физически, ведь здесь практически на каждом углу происходили удивительные и значимые для нашей страны события. Но что же посмотреть в первую очередь? Наша экскурсия ⛳ избавит вас от необходимости выбора: наш высококлассный экскурсовод проведёт вас по всем главным местам города и обогатит ваши знания 🎓 о Москве.
Программа
  • В ходе экскурсии 🧭 вы побываете в самых популярных и значимых туристических точках Москвы.
  • Наша экскурсия охватывает разные архитектурные направления и этапы развития города. Вы увидите, как на протяжении веков менялся облик нашей столицы ⭐️ гид расскажет вам столько интересных фактов обо всех главных памятных местах Москвы, сколько нет ни в одном путеводителе или учебнике истории!
Маршрут
(в каждом из этих мест мы сделаем остановку и выйдем из автобуса чтобы всё рассмотреть получше)
  • Красная площадь — самое сердце города. Здесь вы увидите самые широко известные архитектурные памятники, ставшие символами нашей страны и узнаваемые по всему миру. (в период с 4 по 9 мая 2018 года - Красная площадь закрыта для осмотра в связи с подготовкой к празднику Победы)
  • Манежная площадь — в этом месте находятся самые популярные и старейшие торговые центры, здание бывшей гостиницы “Москва”, а также Государственный исторический музей 🖼. Общее великолепие площадного ансамбля дополняет сказочный фонтанный комплекс.
  • Софийская и Берсеневская набережные — с берега Москвы-реки открываются лучшие панорамные виды на храм Христа Спасителя и Кремль. Это один из самых популярных у живописцев пейзажей Москвы, и здесь вы сами наверняка почерпнёте немало вдохновения.
  • Воробьёвы горы ⛰️ — пожалуй, самая эклектичная остановка в нашей экскурсии. Вы увидите спортивные объекты, здание МГУ — одного из самых первых университетов России, — Новодевичий монастырь и храм Живоначальной Троицы и деловой центр “Москва-сити”. И конечно же, вашему взору откроется вся столица, лежащая перед вами как на ладони.
  • Мосфильмовская улица — сюда приходят прикоснуться к магии кино 🎥 и вспомнить классику советского кинематографа.
  • Поклонная гора — говоря об истории Москвы и России невозможно обойти стороной её полные горечи страницы — Мировые войны. В этом месте царит особая атмосфера тихой торжественности и грозного величия.
Организационные детали
  • Сбор на экскурсию начинается за 15 минут до отъезда. Пожалуйста, убедитесь, что сможете быть на месте встречи в это время.
  • При посадке в автобус необходимо предъявить ваучер или номер заказа. При оформлении брони на сайте можно оплатить экскурсию уже в салоне.
  • Дополнительные расходы: питание не входит в стоимость экскурсии.
  • Льготные цены на билеты 🎫 действительны для экскурсантов младше 18 лет, участников боевых действий, студентов, пенсионеров и инвалидов I-II групп. Необходимо предоставить документ, подтверждающий льготный статус участника экскурсии.
Для туристических групп от 10 человек предоплата является!обязательной!
Если вы выбрали оплату на месте - прибудьте к точке сбора за 30 минут до начала экскурсии. В противном случае ваша бронь будет перенесена на ближайший рейс.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 Красная площадь
Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади
Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади
Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади
Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лауда Т.
Лауда Т.
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23 отзыва оставили туристы

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