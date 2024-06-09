Историю Хамовнической слободы мы будем изучать «в лицах» и компаниях.
Как связаны Лев Толстой и Яндекс? Что сейчас находится в стенах бывших фабрик и заводов? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.
А также рассмотрим древние палаты, удивимся храму Николая Чудотворца, похожему на пряничный домик, отыщем «Клоуна» и каланчу 19 века.
Как связаны Лев Толстой и Яндекс? Что сейчас находится в стенах бывших фабрик и заводов? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.
А также рассмотрим древние палаты, удивимся храму Николая Чудотворца, похожему на пряничный домик, отыщем «Клоуна» и каланчу 19 века.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Древние палаты Хамовнической слободы
- Комплекс военных казарм с каланчой 19 века
- Яркий, словно пряничный домик, храм Николая Чудотворца, который не закрывался даже во время гонений на церковь
- Бывшую фабрику Жиро, которую ненавидел Лев Толстой, и офис компании Яндекс, разместившийся в стенах фабрики столетия спустя
- «Вечернюю Москву» и «Клоуна»
Если повезёт, по пути встретим маленьких роботов-доставщиков, которых так любит местная детвора и не любят водители Хамовников. Также по желанию можем посетить музей Яндекса и уникальное арт-пространство «Солодовня», открывшееся недавно на месте бывшего пивоваренного завода.
Вы узнаете:
- Как Лев Толстой верил в Бога и почему его философию называют парадоксальным анархизмом
- Правда ли, что церковь объявила графу анафему и почему последние дни земной жизни он провёл вдалеке от семьи
- Как Толстой связан с декабристами и какие здания Хамовников он упоминает в своём произведении «Война и мир»
- Как работается сотрудникам Яндекса и что за люди стояли у истоков компании
- Есть ли корреляция между философией Толстого и корпоративной философией Яндекса
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- При желании (в случае отсутствия форс-мажора) мы можем посетить музей Яндекса (бесплатно) и арт-пространство «Солодовня» (400 руб. /чел., согласовывается заранее).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Фрунзенская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 31 туриста
Друзья, приветствую вас! Я закончила философский факультет МГУ им. Ломоносова и Школу гидов «Глазами инженера». Более 15 лет занимаюсь формированием команд и обучением. Использую только авторитетные источники и отбираю самуюЗадать вопрос
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