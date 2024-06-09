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Историю Хамовнической слободы мы будем изучать «в лицах» и компаниях.



Как связаны Лев Толстой и Яндекс? Что сейчас находится в стенах бывших фабрик и заводов? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.



А также рассмотрим древние палаты, удивимся храму Николая Чудотворца, похожему на пряничный домик, отыщем «Клоуна» и каланчу 19 века.