Погрузитесь в мир чувственных ароматов На нашем уникальном мастер-классе Вы: ✨ Узнаете секреты Колеса Жизненного Баланса: Мы откроем для вас инструмент самоанализа, который поможет выявить дисбаланс в ключевых сферах вашей жизни. ✨ Проведете самодиагностику: Заполните индивидуальное Колесо Жизни, чтобы наглядно увидеть, где необходимы изменения и куда направить свою энергию. ✨ Создадите план изменений с помощью ароматов: Научитесь использовать силу запахов, чтобы корректировать жизненные проблемы и достигать поставленных целей. ✨ Окунетесь в мир арома-ассоциаций: Примете участие в увлекательной игре, которая поможет подобрать идеальные ароматы для коррекции проблем и повышения уверенности в себе. ✨ Собственными руками создадите арома-диффузор с уникальной композицией: Мы предоставим все необходимые материалы и научим вас смешивать эфирные масла и другие ингредиенты, чтобы создать персональный аромат для вашего дома, соответствующий вашим целям и желаниям. Важная информация:

При проведении мастер класса для каждого участника предусмотрены ароматизированные блоттеры для дегустации ароматов, колесо жизненного баланса для формирования своего жизненного колеса.