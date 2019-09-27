«Так в добрый час, пойдем!»
Во время экскурсии по Патриаршим прудам мы поговорим о загадках этого места и встретим знаменитого баснописца. Вы узнаете, почему самый образованный человек XIX столетия не ходил в школу, о его любви к пожарам, кулачным боям и о других неожиданных увлечениях. Я открою тайну кусочка сыра и золотых ладошек, расскажу об оригинальной трактовке традиционных сюжетов и языке, богатом живой народной речью. Мы вспомним слова басен, ставшие поговорками, и прочтем любимые истории дедушки Крылова по ролям.
Программа понравится школьникам и детям 8-12 лет.