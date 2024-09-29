Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает страницу из книги, живущей в сердцах многих поколений.
Экскурсия «По следам басен дедушки Крылова» в Москве - это не просто прогулка, а настоящее путешествие
Экскурсия «По следам басен дедушки Крылова» в Москве - это не просто прогулка, а настоящее путешествие
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнаете о загадках Патриарших прудов
- 🔥 Откроете тайны увлечений Крылова
- 🧀 Поймете значение кусочка сыра
- 📖 Прочтете басни по ролям
- 👨👩👧👦 Идеально для семей с детьми
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Патриаршим прудам - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулкой на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но всё же остаётся возможной для проведения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Патриаршие пруды
Описание экскурсии
«Так в добрый час, пойдем!»
Во время экскурсии по Патриаршим прудам мы поговорим о загадках этого места и встретим знаменитого баснописца. Вы узнаете, почему самый образованный человек XIX столетия не ходил в школу, о его любви к пожарам, кулачным боям и о других неожиданных увлечениях. Я открою тайну кусочка сыра и золотых ладошек, расскажу об оригинальной трактовке традиционных сюжетов и языке, богатом живой народной речью. Мы вспомним слова басен, ставшие поговорками, и прочтем любимые истории дедушки Крылова по ролям.
Кому подойдет экскурсия
Программа понравится школьникам и детям 8-12 лет.
Организационные детали
По запросу экскурсию можно провести для школьных групп до 30 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Патриарших прудов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 7923 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Суббота, которая началась с экскурсии Елены - правильная суббота! Живой, не перегруженный теорией и датами рассказ, приятная, современная подача материала в дружелюбной, очень душевной форме. Потрясающее чтение басен, есть с
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Е
Спасибо большое Елене. Было интересно и очень душевно. А главное дети слушали и участвовали в экскурсии. Отвечали на вопросы, задавали вопросы. Прекрасно все прошло
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М
Вчера были на экскурсии. Сказать, что я довольна, это не сказать ничего!!! Во - первых я очень хотела пойти на эту экскурсию, но не получалось, то расписание не состыковывалось, то
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Елена вновь впечатлила нашу семью.
В первой половине экскурсии очень грамотная и доступная для детей подача исторического материала о градостроительстве и устройстве Москвы со времени основания до 20 века, с иллюстрацией
В первой половине экскурсии очень грамотная и доступная для детей подача исторического материала о градостроительстве и устройстве Москвы со времени основания до 20 века, с иллюстрацией
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И
Нам все понравилось. Елена, буквально,"на пальцах" объяснила-рассказала нам историю Патриарших прудов, так что понял и запомнил наш непоседливый начинающий пятиклассник-не москвич; да и мы, взрослые, услышали и поняли много нового
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Ю
Вчера у нас была потрясающая экскурсия с Еленой "По следам басен дедушки Крылова". Отличный экскурсовод, которая не оставила равнодушными даже нас взрослых. Экскурсия была проведена в очень доступной для детей форме, мы узнали очень много интересных фактов, не только о Крылове, но также и о непростой истории Москвы. РЕКОМЕНДУЮ!
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