Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает страницу из книги, живущей в сердцах многих поколений.Экскурсия «По следам басен дедушки Крылова» в Москве - это не просто прогулка, а настоящее путешествие

в мир литературы, где вы встретите Слона и Моську, хитрую лисицу, доверчивую ворону и, конечно, самого Ивана Андреевича Крылова. Вас ждут не только встречи с героями знаменитых басен, но и обсуждение скрытых моралей, сюжетов и мотивов, к которым обращался автор. Добавьте к этому небольшой кроссворд, который добавит интриги и веселья в ваше путешествие. Эта программа особенно понравится школьникам и детям в возрасте 8-12 лет, но и взрослые найдут для себя много интересного и познавательного. Организационные детали позволяют провести экскурсию для школьных групп до 30 человек, что делает ее идеальной для образовательных поездок. Подарите себе и своим детям незабываемое приключение в мир русской литературы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Патриаршим прудам - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулкой на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но всё же остаётся возможной для проведения.

Сейчас август — это идеальное время.