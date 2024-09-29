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По следам басен дедушки Крылова

Погрузитесь в мир литературных загадок и встреч с героями басен Крылова на Патриарших прудах. Идеально для любознательных детей и их родителей
Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает страницу из книги, живущей в сердцах многих поколений.

Экскурсия «По следам басен дедушки Крылова» в Москве - это не просто прогулка, а настоящее путешествие
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в мир литературы, где вы встретите Слона и Моську, хитрую лисицу, доверчивую ворону и, конечно, самого Ивана Андреевича Крылова.

Вас ждут не только встречи с героями знаменитых басен, но и обсуждение скрытых моралей, сюжетов и мотивов, к которым обращался автор. Добавьте к этому небольшой кроссворд, который добавит интриги и веселья в ваше путешествие.

Эта программа особенно понравится школьникам и детям в возрасте 8-12 лет, но и взрослые найдут для себя много интересного и познавательного.

Организационные детали позволяют провести экскурсию для школьных групп до 30 человек, что делает ее идеальной для образовательных поездок. Подарите себе и своим детям незабываемое приключение в мир русской литературы

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнаете о загадках Патриарших прудов
  • 🔥 Откроете тайны увлечений Крылова
  • 🧀 Поймете значение кусочка сыра
  • 📖 Прочтете басни по ролям
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей с детьми

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Патриаршим прудам - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулкой на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но всё же остаётся возможной для проведения.
Сейчас август — это идеальное время.
По следам басен дедушки Крылова
По следам басен дедушки Крылова
По следам басен дедушки Крылова

Что можно увидеть

  • Патриаршие пруды

Описание экскурсии

«Так в добрый час, пойдем!»

Во время экскурсии по Патриаршим прудам мы поговорим о загадках этого места и встретим знаменитого баснописца. Вы узнаете, почему самый образованный человек XIX столетия не ходил в школу, о его любви к пожарам, кулачным боям и о других неожиданных увлечениях. Я открою тайну кусочка сыра и золотых ладошек, расскажу об оригинальной трактовке традиционных сюжетов и языке, богатом живой народной речью. Мы вспомним слова басен, ставшие поговорками, и прочтем любимые истории дедушки Крылова по ролям.

Кому подойдет экскурсия

Программа понравится школьникам и детям 8-12 лет.

Организационные детали

По запросу экскурсию можно провести для школьных групп до 30 человек

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Патриарших прудов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 7923 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которые
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просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы-столицы. Если вам интересна Москва, я буду рада открыть для вас новые и интересные стороны её истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Анна
Суббота, которая началась с экскурсии Елены - правильная суббота! Живой, не перегруженный теорией и датами рассказ, приятная, современная подача материала в дружелюбной, очень душевной форме. Потрясающее чтение басен, есть с
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кого взять пример! Дети много запомнили потому что участвовали и были вовлечены в рассказ, а не пассивно слушали. Это еще нужно суметь нынешнее поколение десятилеток заинтересовать по - настоящему. Огромное спасибо Елене за увлекательный рассказ, профессионализм и серьезный исследовательский труд, который стоит за прекрасной отточенной и очень современной экскурсией. Браво!

Суббота, которая началась с экскурсии Елены - правильная суббота! Живой, не перегруженный теорией и датами рассказ,
Суббота, которая началась с экскурсии Елены - правильная суббота! Живой, не перегруженный теорией и датами рассказ,
Суббота, которая началась с экскурсии Елены - правильная суббота! Живой, не перегруженный теорией и датами рассказ,
Суббота, которая началась с экскурсии Елены - правильная суббота! Живой, не перегруженный теорией и датами рассказ,
Суббота, которая началась с экскурсии Елены - правильная суббота! Живой, не перегруженный теорией и датами рассказ,
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Е
Спасибо большое Елене. Было интересно и очень душевно. А главное дети слушали и участвовали в экскурсии. Отвечали на вопросы, задавали вопросы. Прекрасно все прошло
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М
Вчера были на экскурсии. Сказать, что я довольна, это не сказать ничего!!! Во - первых я очень хотела пойти на эту экскурсию, но не получалось, то расписание не состыковывалось, то
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изоляция, потом закрывали сквер на ремонт. Наконец расписание совпало, мы едем на экскурсию. В дороге произошла накладка и мы опоздали, при чем опоздали на полчаса. Елена не просто дождалась нас, она в прекрасном настроении провела для нас экскурсию. Смогла заинтересовать мальчишек (13и 11 лет) и мне поднять настроение. Елена прекрасный человек и профессионал!!! Спасибо большое ей! Теперь про экскурсию. Она очень понравилась, было интересно и весело. И познавательно!!! Спасибо

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Семён
Елена вновь впечатлила нашу семью.
В первой половине экскурсии очень грамотная и доступная для детей подача исторического материала о градостроительстве и устройстве Москвы со времени основания до 20 века, с иллюстрацией
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на примере района Патриарших прудов.

А во второй половине был оживленный яркими иллюстрациями и анекдотами рассказ о жизни и творчестве Крылова, с последующим чтением басен в том числе и детьми, с разбором и разговором с детьми о выводах.

Елена – блестящий рассказчик, умеющий захватить внимание детей!

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И
Нам все понравилось. Елена, буквально,"на пальцах" объяснила-рассказала нам историю Патриарших прудов, так что понял и запомнил наш непоседливый начинающий пятиклассник-не москвич; да и мы, взрослые, услышали и поняли много нового
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для себя. Я для себя открыла Крылова и его место в русской литературе, а наш школьник вспомнил басни и еще раз порассуждал об их смысле в сегодняшнем дне (мне показалось, что в школе такого подробного разбора не было)

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Ю
Вчера у нас была потрясающая экскурсия с Еленой "По следам басен дедушки Крылова". Отличный экскурсовод, которая не оставила равнодушными даже нас взрослых. Экскурсия была проведена в очень доступной для детей форме, мы узнали очень много интересных фактов, не только о Крылове, но также и о непростой истории Москвы. РЕКОМЕНДУЮ!
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