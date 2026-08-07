13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Представьте, что улицы Москвы переплетаются с парижскими бульварами, а ароматы французских десертов завлекают в уютные бистро.
На экскурсии «Москва с французским акцентом» вы откроете для себя места, где французская культура оставила читать дальшеуменьшить
неизгладимый след.
От историй о французских предпринимателях, оставивших свой след в российской столице, до прогулок по местам, где каждый камень дышит историей взаимосвязей двух великих культур. Завершите свой день в аутентичном кафе, наслаждаясь эклером с чашечкой ароматного кофе
🏛 Посетите легендарные места, связанные с Францией
📜 Узнайте подлинные истории французских предпринимателей
Что можно увидеть
Дом-терем Цветкова
Дом Пашкова
Фуркасовский переулок
Кузнецкий Мост
Лицей Дюма
Посольство Франции
Описание мастер-класса
Искусство и архитектура в деталях
В Москве немало мест, где Франция оставила свой след. Начнем его искать у дома-терема Цветкова. Я расскажу об истории музея, распадающейся на две части — «русскую» и «французскую», и вы поймете, почему Цветков жил в одиночестве посреди собственной галереи. Затем обсудим живопись французских импрессионистов на пленэре и разберемся, почему Ренуар считал импрессионизм самым позитивным видом живописи. А у дома Пашкова вы узнаете о наиболее ярких французских архитекторах, которые работали в стиле классицизм.
О французах, которые нашли в Москве «дело жизни»
Следуя французской традиции, заглянем в аутентичное кафе. Здесь вы сможете выпить чашечку кофе и заказать классический ванильный или малиновый эклер. А я расскажу о важных местах и людях, связанных с Францией: о театре французского антрепренера Шарля Омона, кинофабрике «Братья Пате» и парфюмерных фабриках «Брокар и Ко» и «А. Ралле и Ко». А еще вы услышите историю легендарных ресторанов «Эрмитаж» и «Яр», в которых любили бывать Чехов, Горький, Шаляпин и Распутин, и поймете, почему французские предприниматели осели в Москве.
История французского квартала и его обитателей
Продолжим в районе Лубянки, где возник целый французский квартал. Именем портного Пьера Фуркасье даже назвали переулок — Фуркасовский, а Кузнецкий Мост стал «святилищем роскоши и моды». Чуть подальше вы увидите кирпичный бастион лицея Дюма: здесь поговорим о его истории и учениках. Вы узнаете, как сейчас Франция влияет на Москву и почему в католическом храме неподалеку ведутся службы на французском языке. Завершим путешествие у яркого здания на Якиманке, где находится посольство Франции. Обсудим не только архитектуру дома, но и связанные с ним легенды.
Организационные детали
В стоимость не включены расходы в кафе французской кухни (средний счет от 800 руб., кофе от 250 руб.)
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 25)
Если группа больше 10 человек, доплата за каждого дополнительного участника 1600 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1322 туристов
Я аккредитованный экскурсовод Москвы, а также разрабатываю авторские экскурсии по выставкам в музее ГМИИ имени Пушкина и хорошо чувствую диалог между современностью и классикой, между прошлым и настоящим. Москва — читать дальшеуменьшить
один из редких городов мира, который вобрал в себя великое множество национальных традиций и культур. На моих экскурсиях вы сможете не только ощутить связь времен, но и почувствовать атмосферу и культуру любимых стран, не выезжая из Москвы. Мне кажется, история города быстро меняется и каждый наш поступок вносит свой вклад в ее развитие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
7
3
1
2
–
1
–
Анна
С большим удовольствием прогулялись с Ларисой по французским местам в Москве, узнали много новой увлекательной информации. Лариса очень увлеченно и доброжелательно провела экскурсию. А это было мероприятие в рамках празднования моего Дня рождения, мне было важно, чтобы всех гостей заинтересовала экскурсия, так и вышло. Благодарим Ларису и рекомендуем)
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Любовь
Огромное спасибо Ларисе за увлекательную экскурсию; было очень интересно и взрослым, и детям. Всегда приятно встретиться и пообщаться с человеком, который, видно, любит своё дело - это была именно не лекция, а рассказ с душой, с теплотой.
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Лариса интересно и легко рассказала о местах, связанных с французами в Москве. . Обратила наше внимание на Интересные ракурсы, элементы архитектуры, уютные кафе и скверы, которые мы -москвичи, которые хорошо знаем наш город, не замечали. Рассказывает Лариса легко, с юмором, 3 часа в ее компании прошли незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Это был невероятно красивый день!!! Лариса открыла для нас Францию, мы знали об этой стране много, как казалось нам!!! Как же было познавательно, интересно! С юмором, с понятной подачей Лариса читать дальшеуменьшить
приятным голосом рассказывала нам о художниках,архитектуре, парках, парфюмерии … Она открыла нам Францию в Москве так, что мы влюбились в свой город заново, мы стали ещё теплее относиться к французам и конечно же захотелось к Ларисе вернуться вновь!!! Время пролетело незаметно, мы очень хотим снова экскурсию с Ларисой!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Лариса шикарный гид, 3 часа прошли незаметно, единственное что немного огорчило, это отсутствие кафе с французским акцентом, о котором упоминалось в описании к экскурсии. А в остальном все Замечательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Прекрасная экскурсия, лёгкая, интересная, нестандартная. Лариса - замечательный гид, умеет увлечь, держит внимание всю экскурсию, обладает очень хорошими знаниями! Спасибо большое!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Москва с французским акцентом»