13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, что улицы Москвы переплетаются с парижскими бульварами, а ароматы французских десертов завлекают в уютные бистро.На экскурсии «Москва с французским акцентом» вы откроете для себя места, где французская культура оставила

неизгладимый след. От историй о французских предпринимателях, оставивших свой след в российской столице, до прогулок по местам, где каждый камень дышит историей взаимосвязей двух великих культур. Завершите свой день в аутентичном кафе, наслаждаясь эклером с чашечкой ароматного кофе

Описание мастер-класса

Искусство и архитектура в деталях

В Москве немало мест, где Франция оставила свой след. Начнем его искать у дома-терема Цветкова. Я расскажу об истории музея, распадающейся на две части — «русскую» и «французскую», и вы поймете, почему Цветков жил в одиночестве посреди собственной галереи. Затем обсудим живопись французских импрессионистов на пленэре и разберемся, почему Ренуар считал импрессионизм самым позитивным видом живописи. А у дома Пашкова вы узнаете о наиболее ярких французских архитекторах, которые работали в стиле классицизм.

О французах, которые нашли в Москве «дело жизни»

Следуя французской традиции, заглянем в аутентичное кафе. Здесь вы сможете выпить чашечку кофе и заказать классический ванильный или малиновый эклер. А я расскажу о важных местах и людях, связанных с Францией: о театре французского антрепренера Шарля Омона, кинофабрике «Братья Пате» и парфюмерных фабриках «Брокар и Ко» и «А. Ралле и Ко». А еще вы услышите историю легендарных ресторанов «Эрмитаж» и «Яр», в которых любили бывать Чехов, Горький, Шаляпин и Распутин, и поймете, почему французские предприниматели осели в Москве.

История французского квартала и его обитателей

Продолжим в районе Лубянки, где возник целый французский квартал. Именем портного Пьера Фуркасье даже назвали переулок — Фуркасовский, а Кузнецкий Мост стал «святилищем роскоши и моды». Чуть подальше вы увидите кирпичный бастион лицея Дюма: здесь поговорим о его истории и учениках. Вы узнаете, как сейчас Франция влияет на Москву и почему в католическом храме неподалеку ведутся службы на французском языке. Завершим путешествие у яркого здания на Якиманке, где находится посольство Франции. Обсудим не только архитектуру дома, но и связанные с ним легенды.

Организационные детали