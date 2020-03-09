13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке

Лариса
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Лариса – ваш гид
Французские бульвары, легендарные парфюмерные фабрики, католические церкви, маленькие бистро с круассанами и даже Эйфелева башня — всё это можно найти в Москве.

За чашечкой кофе с эклером вы узнаете подлинные истории французов, которые отыскали в столице свое дело жизни: открыли рестораны и театры, кинофабрику и парфюмерные магазины.

А еще пройдетесь по французскому кварталу и почувствуете настоящую атмосферу Парижа.

Бонжур, боншанс!
От 3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии13 отзывов
4.62
Москва с французским акцентом
Москва с французским акцентом

Что вас ожидает

Искусство и архитектура в деталях
В Москве немало мест, где Франция оставила свой след. Начнем его искать у дома-терема Цветкова. Я расскажу об истории музея, распадающейся на две части — «русскую» и «французскую», и вы поймете, почему Цветков жил в одиночестве посреди собственной галереи. Затем обсудим живопись французских импрессионистов на пленэре и разберемся, почему Ренуар считал импрессионизм самым позитивным видом живописи. А у дома Пашкова вы узнаете о наиболее ярких французских архитекторах, которые работали в стиле классицизм.

О французах, которые нашли в Москве «дело жизни»
Следуя французской традиции, заглянем в аутентичное кафе. Здесь вы сможете выпить чашечку кофе и заказать классический ванильный или малиновый эклер. А я расскажу о важных местах и людях, связанных с Францией: о театре французского антрепренера Шарля Омона, кинофабрике «Братья Пате» и парфюмерных фабриках «Брокар и Ко» и «А. Ралле и Ко». А еще вы услышите историю легендарных ресторанов «Эрмитаж» и «Яр», в которых любили бывать Чехов, Горький, Шаляпин и Распутин, и поймете, почему французские предприниматели осели в Москве.

История французского квартала и его обитателей
Продолжим в районе Лубянки, где возник целый французский квартал. Именем портного Пьера Фуркасье даже назвали переулок — Фуркасовский, а Кузнецкий Мост стал «святилищем роскоши и моды». Чуть подальше вы увидите кирпичный бастион лицея Дюма: здесь поговорим о его истории и учениках. Вы узнаете, как сейчас Франция влияет на Москву и почему в католическом храме неподалеку ведутся службы на французском языке. Завершим путешествие у яркого здания на Якиманке, где находится посольство Франции. Обсудим не только архитектуру дома, но и связанные с ним легенды.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии зависит от количества человек: 3900 руб. за 1-5 чел. или 780 руб. за человека, если вас больше (до 20 человек)
  • Отдельно оплачиваются расходы в кафе французской кухни (средний счет от 500 рублей. кофе от 150 рублей)
Москва с французским акцентом
Москва с французским акцентом
Москва с французским акцентом
Москва с французским акцентом
Москва с французским акцентом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Я аккредитованный экскурсовод Москвы, а также разрабатываю авторские экскурсии по выставкам в музее ГМИИ имени Пушкина и хорошо чувствую диалог между современностью и классикой, между прошлым и настоящим. Москва — один из редких городов мира, который вобрал в себя великое множество национальных традиций и культур. На моих экскурсиях вы сможете не только ощутить связь времен, но и почувствовать атмосферу и культуру любимых стран, не выезжая из Москвы. Мне кажется, история города быстро меняется и каждый наш поступок вносит свой вклад в ее развитие.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Тема экскурсии очень многообещающая, и экскурсовод отлично справилась с задачей! Было много интересных фактов и прекрасный маршрут. Приятным сюрпризом было оказаться в действующему католической храме во время службы на итальянском языке , что было очень неожиданно.
15 января 2020
Если вы хотите сделать кому-то сюрприз, если вы интересуетесь культурой Франции и историей российско-французских отношений, если вы можете по рассказам гида воссоздать интерьеры дворца, посмотреть под другим углом на известные улицы и дома, послушать притчи и легенды, связанные с историей особняков и людей, а также выпить чашечку кофе с волшебным эклером, то вам нужно обязательно сходить на прогулку по Французской Моске или Московской Франции с экскурсоводом Ларисой! И вы не пожалеете об этом путешествии во времени!!! Спасибо большое за чудесную прогулку по Рождественскому родному городу с французским акцентом!!!
13 января 2020
Прекрасная экскурсия! Остались очень довольны!
18 декабря 2019
Меня зовут Елена! Пишу отзыв спустя некоторое время после экскурсии. Я решила отметить свой день рождения в форме экскурсии по центру Москвы. Французский акцент был кстати. Нам понравилось все:и маршрут, и гид, и погода, и длительность экскурсии и кафе Волконский, которое также входило в планы французской темы. Лариса-человек тонкий, любящий Москву и людей. Спасибо!
22 ноября 2019
Экскурсия была интересная. А если вы интересуетесь историей Франции, художниками импрессионистами, то это будет интересно! Лариса хорошо знает этот материал. С нами был друг из Франции, ему отдельные истории понравились, но для него было слишком много нового и он запомнил не так много, но открыл для себя новые имена французов, которые бывали и жили в России. Нам с подругой понравилось! Правда, было всё таки, холодно, а были всё время на улице, за исключением 20-30 мин в кафе, где потом отогревались. Кафе французское, но меню на французском не было :( и ценник был не дешёвый! ( у нас в Питере , всё- таки, дешевле ). В хорошую более тёплую погода эта экскурсия будет интереснее, так ка пешком мы прошли много. Кто любит пешие экскурсии- очень рекомендую! Спасибо, Лариса!
1 ноября 2019
Очень обаятельный гид и прекрасный рассказчик. С удовольствием слушали Ларису. Не смотря на погоду, время пролетело незаметно. Спасибо Ларисе за интересную подачу материала
29 сентября 2019
Прекрасно погуляли с Ларисой, очень красивый и интересный маршрут. Идешь и понимаешь, что сотни раз проезжал здесь, стоял в пробках, но не обращал внимание, в каком красивом городе мы живём! Рассказ интересный, желаю Ларисе удачи, больше внутренней смелости. От себя хочу добавить, что стоит вероятно в экскурсию включить рассказ во время переходов, все-таки паузы в рассказе не очень воспринимаются, а ведь экскурсия прекрасна! Очень удобно в наушниках: прекрасное свежее оборудование и одноразовые наушники
24 июня 2019
Гид очень приятная и знающая.
И очень скромная, что в данном случае играет не на руку, было бы интереснее, если бы рассказ был более смелым.
Хотелось бы больше подробностей.
Однако в целом экскурсия прошла хорошо, интересно и позитивно.
24 июня 2019
Очень интересный взгляд на самые привычные факты, на то, что казалось бы много раз слышал или видел проходя мимо. Спасибо Лариса, за французские акценты в любимой Москве!
Александра
17 июня 2019
Интересная экскурсия, узнали что-то новое, взглянули под другим углом на знакомые места, большое спасибо!
Ещё 3 отзыва

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