Экскурсии по пригородам Москвы

Боровск - древний город Подмосковья, где история и архитектура переплетаются с природой. На экскурсии гости посетят древнее городище, увидят фрески Владимира Овчинникова и величественный Покровский храм. Прогулка по купеческим улицам и встреча с наследием Циолковского дополнят картину. В завершение можно отдохнуть в монастырской чайной, насладившись блюдами из русской печи. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу многовековой истории и культуры

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 40 чел.

Описание экскурсии

Путешествие по страницам истории Боровска

Знакомство с Боровском мы начнем на месте древнего городища, где до 17 века стояла деревянная крепость, давшая начало городу. Затем вы перенесетесь в эпоху, когда Боровск стал центром старообрядчества и домом «неистового протопопа» Аввакума и его духовной дочери боярыни Морозовой. Оказавшись на торговой площади, мы полюбуемся Кафедральным Благовещенским собором и пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон. А о городской жизни 20 века мы поговорим у необычного монумента, посвященного «отцу мировой космонавтики» Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске.

Фрески «Боровского Бэнкси»

Говоря о современной городской культуре, особое внимание мы уделим проекту «Параллельный город» Владимира Овчинникова. В начале 2000-х годов стены домов Боровска стали холстами для местного художника-энтузиаста, пенсионера и бывшего инженера. Мы рассмотрим самые интересные из «Боровских фресок» Владимира Овчинникова. Например, вы увидите «Глобус Боровска», на котором изображены персонажи из прошлого города и его современной жизни.

Покровский храм без единого гвоздя

Завершится наша прогулка в местечке Высокое, где возвышается величественный Покровский храм — шедевр деревянного зодчества 17 века, возведенный мастерами из сосновых бревен без единого гвоздя. Вы осмотрите удивительный храм, полюбуетесь окрестностями Боровска со смотровой площадки Высокого. А после экскурсии сможете самостоятельно посетить источник святого Пафнутия Боровского и уютную монастырскую чайную, чтобы отведать блюда из настоящей русской печи и выпить чаю с горячей выпечкой.

Организационные детали