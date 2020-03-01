Экскурсии по пригородам Москвы

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Боровский край в шести веках

Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Боровск — один из древнейших городов Подмосковья, в котором эпохи и архитектурные стили переплетаются на фоне величавой русской природы.

В очертаниях деревянной Покровской церкви, атмосфере купеческих улиц, фресках «боровского Бэнкси» и аромате монастырской выпечки вам откроются душа города и его многовековая история.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Советской
Забронировать экскурсию
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках

Что вас ожидает

Путешествие по страницам истории Боровска
Знакомство с Боровском мы начнем на месте древнего городища, где до 17 века стояла деревянная крепость, давшая начало городу. Затем вы перенесетесь в эпоху, когда Боровск стал центром старообрядчества и домом «неистового протопопа» Аввакума и его духовной дочери боярыни Морозовой. Оказавшись на торговой площади, мы полюбуемся Кафедральным Благовещенским собором и пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон. А о городской жизни 20 века мы поговорим у необычного монумента, посвященного «отцу мировой космонавтики» Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске.

Фрески «Боровского Бэнкси»
Говоря о современной городской культуре, особое внимание мы уделим проекту «Параллельный город» Владимира Овчинникова. В начале 2000-х годов стены домов Боровска стали холстами для местного художника-энтузиаста, пенсионера и бывшего инженера. Мы рассмотрим самые интересные из «Боровских фресок» Владимира Овчинникова. Например, вы увидите «Глобус Боровска», на котором изображены персонажи из прошлого города и его современной жизни.

Покровский храм без единого гвоздя
Завершится наша прогулка в местечке Высокое, где возвышается величественный Покровский храм — шедевр деревянного зодчества 17 века, возведенный мастерами из сосновых бревен без единого гвоздя. Вы осмотрите удивительный храм, полюбуетесь окрестностями Боровска со смотровой площадки Высокого. А после экскурсии сможете самостоятельно посетить источник святого Пафнутия Боровского и уютную монастырскую чайную, чтобы отведать блюда из настоящей русской печи и выпить чаю с горячей выпечкой.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в центре Боровска, куда вы добираетесь самостоятельно.
  • Экскурсия проводится на автомобиле путешественников. Если у вас нет машины, пешеходный маршрут также будет включать в себя все вышеперечисленные пункты, кроме Покровского храма в Высоком.
  • Если у вас нет своего транспорта, до Боровска будет удобно добраться на электричке: от Киевского вокзала каждый час ходят поезда до станции Балабаново (стоимость билета от 260 рублей).
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Советской.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я уроженка и житель города Боровска. Вот уже 22 года работаю в музейной сфере, из них 20 лет — экскурсоводом. С радостью познакомлю вас с историей древнего Боровска, его достопримечательностями и шедеврами русского зодчества.
Напишите мне

Экскурсии по пригородам Москвы

Вкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-Залесского
3130 за экскурсию
3 часа
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.
Как строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавра
От 6000 за экскурсию
2.5 часа
Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь. Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека. А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.
Глухово — времён связующая нитьГлухово — времён связующая нитьГлухово — времён связующая нить
От 3400 за экскурсию
3 часа
Прогуляться по старинному району Ногинска и познакомиться с его историей, культурой и героями
Ногинск — небольшой городок в Подмосковье. Даже коренные жители со временем забывают его историю. Но — поверьте — она достойна быть увековеченной! Вы исследуете старинный микрорайон города и увидите важные памятники прошлого, узнаете о выдающихся горожанах и попробуете легендарное ногинское мороженое.
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсияОт села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсияОт села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
300 за человека
3 часа
1 отзыв
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Пробовали ли вы знаменитое ногинское мороженое? Знаете, как связаны с нашим городом «Девочка с персиками» и патриарх Пимен? А почему Ногинск есть на советских и немецких планах Второй Мировой войны? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке по городу с коренной ногинчанкой.
Живописные усадьбы ПодмосковьяЖивописные усадьбы ПодмосковьяЖивописные усадьбы Подмосковья
6000 за экскурсию
5 часов
Посетить любимые места императора и высшего света, проникнуться атмосферой роскоши и аристократизма
В Дубровицах вы познакомитесь с уникальной старинной церковью и увидите богатый усадебный комплекс на берегу двух извилистых рек. Имение Ивановское приоткроет вам быт местной знати XIX столетия, а в Остафьево мы насладимся чудесным регулярным парком. Я поделюсь с вами множеством интересных историй об обитателях особняков и научу разбираться в архитектурных стилях.
Дмитров — младший брат МосквыДмитров — младший брат МосквыДмитров — младший брат Москвы
4000 за экскурсию
2 часа
Открыть увлекательную историю древнерусского города Великих Князей
Куда съездить на день из Москвы? Самобытный Дмитров на реке Яхрома — один из лучших ответов на этот вопрос. Приглашаю вас погулять по его красивым площадям, изучить церкви и монастыри, забраться на высокие валы и найти старинные дома. Вы вспомните русских князей, узнаете о Дмитрове как защитнике Москвы и о его современной жизни.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы