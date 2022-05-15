Экскурсии по пригородам Москвы

Узнайте тайны Боровска, прогуляйтесь по купеческим улицам и насладитесь видом с Покровского храма. Путешествие в прошлое и настоящее в одном туре
Боровск - древний город Подмосковья, где история и архитектура переплетаются с природой.
На экскурсии гости посетят древнее городище, увидят фрески Владимира Овчинникова и величественный Покровский храм. Прогулка по купеческим улицам и встреча с наследием Циолковского дополнят картину. В завершение можно отдохнуть в монастырской чайной, насладившись блюдами из русской печи. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу многовековой истории и культуры
Знакомство с Боровском мы начнем на месте древнего городища, где до 17 века стояла деревянная крепость, давшая начало городу. Затем вы перенесетесь в эпоху, когда Боровск стал центром старообрядчества и домом «неистового протопопа» Аввакума и его духовной дочери боярыни Морозовой. Оказавшись на торговой площади, мы полюбуемся Кафедральным Благовещенским собором и пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон. А о городской жизни 20 века мы поговорим у необычного монумента, посвященного «отцу мировой космонавтики» Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске.
Фрески «Боровского Бэнкси»
Говоря о современной городской культуре, особое внимание мы уделим проекту «Параллельный город» Владимира Овчинникова. В начале 2000-х годов стены домов Боровска стали холстами для местного художника-энтузиаста, пенсионера и бывшего инженера. Мы рассмотрим самые интересные из «Боровских фресок» Владимира Овчинникова. Например, вы увидите «Глобус Боровска», на котором изображены персонажи из прошлого города и его современной жизни.
Покровский храм без единого гвоздя
Завершится наша прогулка в местечке Высокое, где возвышается величественный Покровский храм — шедевр деревянного зодчества 17 века, возведенный мастерами из сосновых бревен без единого гвоздя. Вы осмотрите удивительный храм, полюбуетесь окрестностями Боровска со смотровой площадки Высокого. А после экскурсии сможете самостоятельно посетить источник святого Пафнутия Боровского и уютную монастырскую чайную, чтобы отведать блюда из настоящей русской печи и выпить чаю с горячей выпечкой.
Организационные детали
Экскурсия начинается в центре Боровска, куда вам нужно добраться самостоятельно
Основная часть экскурсии пешеходная. Затем на машине мы совершим два переезда к отдалённым объектам.
Автомобильная часть экскурсии проводится на вашем авто. Если у вас нет машины, пешеходный маршрут также будет включать в себя все вышеперечисленные пункты, кроме Покровского храма в Высоком.
Если у вас нет своего транспорта, до Боровска будет удобно добраться на электричке: от Киевского вокзала каждый час ходят поезда до станции Балабаново (стоимость билета от 260 рублей).
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Боровске, на Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2778 туристов
Меня зовут Ирина. Я уроженка и житель города Боровска. Вот уже 22 года работаю в музейной сфере, из них 20 лет — экскурсоводом. Экскурсии провожу с командой гидов. С радостью познакомим вас с историей древнего Боровска, его достопримечательностями и шедеврами русского зодчества.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Ездили в Боровск, экскурсовод Ирина прекрасно, профессионально рассказала о городе, хорошо спланировала, ответила на все возникшие у нас вопросы по архитектуре, истории, истории религии, посоветовала, куда еще сходить после обзорной экскурсии. Очень цельное впечатление осталось о Боровске. Было очень интересно, познавательно, чудесно! Большое спасибо, Ирина! Всем друзьям обязательно будем советовать приехать к Вам на экскурсию.
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О
Оксана
Хотим сказать огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию по очень милому городу Боровску. Ирина профессионал своего дела, влюбленная в свой родной город, историю которого хорошо знает. Благодоря ей узнали для себя много интересного. Несмотря на непогоду время пролетело незаметно. Спасибо
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Е
Евгения
Благодарим за чудесную экскурсию по, как оказалось, неизвестному для нас Боровску! Узнали много нового, окунулись в его красоты. теперь он не будет для нас прежним!
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М
Мария
Чудесно! Ирине удалось не только донести нам насыщенную событиями историю Боровска, но и влюбить в этот город, показать его очаровательным, спасибо!
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А
Алвердиева
Экскурсия очень понравилась! Для тех кто первый раз в городе - положительное представление о городе получено. (Топ 1 10/10)
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В
Виктория
Чудесная Ирина! Прекрасный язык, большая умничка! Удовольствие!
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