Попасть в сказку проще простого – в Москве волшебные сюжеты окружают нас везде. Приглашаем вас прогуляться с нами по городу и убедиться в этом! Мы вспомним русских богатырей и полководцев, увидим терем с садом, дом-яйцо, тайный зоопарк и фантастических зверей.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пройдёмся по городу необычными сказочными тропами:

📕 В небольшом переулке увидим монументы трём известным полководцам разных эпох — Невскому, Кутузову, Жукову. Вспомним славных русских богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алёшу Поповича, а ещё разгадаем заковыристые ребусы.

📕 У палат Волковых-Юсуповых полюбуемся фасадами. Место примечательно тем, что здесь в детстве жил Пушкин. Ребята узнают историю создания известного стихотворения «У лукоморья дуб зелёный» и отыщут на картине персонажей из Лукоморья.

📕 Возле музея А. Васнецова поговорим о братьях-художниках, сказочных картинах и разгадаем загадки. Какие? Конечно, на тему сказок.

📕 Около дома-яйца вспомним с ребятами сказки, где упоминается яйцо. Ну и куда же без загадок?

📕 В птичьем зоопарке рассмотрим крылатых питомцев, поговорим о Московском зоопарке, а потом решим увлекательные ребусы.

📕 Дом со зверями на Чистопрудном бульваре завершит наш маршрут. Ребята узнают историю здания и отыщут диковинных зверей на его фасаде.

📕 В конце юных участников экскурсии ждут небольшие подарки.

Организационные детали