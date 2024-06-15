Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки
Попасть в сказку проще простого – в Москве волшебные сюжеты окружают нас везде.
Приглашаем вас прогуляться с нами по городу и убедиться в этом! Мы вспомним русских богатырей и полководцев, увидим терем с садом, дом-яйцо, тайный зоопарк и фантастических зверей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пройдёмся по городу необычными сказочными тропами:
📕 В небольшом переулке увидим монументы трём известным полководцам разных эпох — Невскому, Кутузову, Жукову. Вспомним славных русских богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алёшу Поповича, а ещё разгадаем заковыристые ребусы. 📕 У палат Волковых-Юсуповых полюбуемся фасадами. Место примечательно тем, что здесь в детстве жил Пушкин. Ребята узнают историю создания известного стихотворения «У лукоморья дуб зелёный» и отыщут на картине персонажей из Лукоморья. 📕 Возле музея А. Васнецова поговорим о братьях-художниках, сказочных картинах и разгадаем загадки. Какие? Конечно, на тему сказок. 📕 Около дома-яйца вспомним с ребятами сказки, где упоминается яйцо. Ну и куда же без загадок? 📕 В птичьем зоопарке рассмотрим крылатых питомцев, поговорим о Московском зоопарке, а потом решим увлекательные ребусы. 📕 Дом со зверями на Чистопрудном бульваре завершит наш маршрут. Ребята узнают историю здания и отыщут диковинных зверей на его фасаде. 📕 В конце юных участников экскурсии ждут небольшие подарки.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна для детей 8-11 лет
Возьмите с собой за компанию друзей. Так будет веселее и интереснее.
На пешую прогулку не забудьте надеть удобную одежду и обувь
Детей на экскурсии обязательно должен сопровождать взрослый
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана и Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Светлана и Татьяна — аккредитованные гиды. Стараемся открыть что-то новое для себя и поделиться этим с вами. Ждём вас на увлекательные прогулки, обещаем интересные истории, факты и легенды.