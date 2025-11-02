Погружение в мир Эраста Фандорина и Сеньки Скорика позволит увидеть столицу рубежа веков глазами героев романа «Любовник Смерти».
Прогулка по старинным улицам, где когда-то уживались купцы и оборванцы, раскрывает тайны ночлежек и трактиров.
Вдохновляющие рассказы о судьбах персонажей и исторических событиях делают это путешествие незабываемым. Бронируйте экскурсию и откройте для себя новую грань Москвы
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в атмосферу XIX века
- 🕵️♂️ Следы Фандорина и Скорика
- 🏙️ Уникальные исторические факты
- 📸 Старинные снимки района
- 🎭 Литературные и реальные истории
Что можно увидеть
- Хитровская площадь
- Китай-город
- Соляной двор
- Толкучий рынок
Описание экскурсии
Окрестности Хитровки и Китай-города
На нашей экскурсии мы перенесемся в столицу рубежа веков. Вы вообразите атмосферу Толкучего рынка на Старой и Новой площадях и раскроете его секреты. Во дворе бывшего Соляного двора выясните, где находился вход в легендарный подвал, все еще хранящий тайны 16 века;
Гуляя по Солянке, обсудим, как здесь уживались состоятельные московские купцы и не вполне безобидные оборванцы.
Вы разберетесь в уставе ночлежек и трактиров на Хитровской площади, узнаете о серебряных жгутах, ефимках, талерах и монетах-чешуйках. А иллюстрациями к рассказу станут старинные снимки этого района.
Литературная Москва в жанре диккенсовского детектива
Особое внимание мы уделим судьбе героев популярной серии детективов и их жизни в районе Китай-города — и даже раскроем любопытные подробности о их прототипах.
Вы сможете ярко представить события детективного романа. Часть маршрута увидите глазами Сеньки Скорика: отыщете места, где Сенька нашел клад, где прятался в подвалах от Масы, где жила хитровская Кармен, красавица по прозвищу «Смерть». А ещё мы увидим церковь, в подвале которой Фандорин блестяще провел операцию «Пауки в банке».
Организационные детали
Маршрут полностью пешеходный. Запасайтесь удобной обувью и соответствующей одеждой во время жаркого или холодного периода.
Место встречи
Начало экскурсии м. Китай-город. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты.
Маргарита готова подстроиться под желания туриста и возможности по времени и погоде. Спасибо за прекрасно проведенное время!
Маргарита помогла понять и раскрыла Хитровку, превратив ее из просто красивого района в историю улиц. Прошли по закрытым дворам, увидели сады и скверы. Поверьте, тут есть много потайных мест.
Однозначно рекомендую фанатам и не только.
Прекрасное путешествие с потрясающим послевкусием. Бесподобная экскурсия. Маргарита профессионал своего дела. Приятно видеть как человеку нравится своё ремесло. Если вы хотите узнать Москву и интересно и полезно провести свой досуг, то вам, однозначно, к Маргарите)
Много любопытных фактов и об истории города, и о жителях, и даже о кино и литературе узнали.
В очередной раз понимаешь, насколько контрастной была жизнь в Москве. И купцы, и оборванцы - все рядом. Очень интересно было