История Москвы оживает на экскурсии по Хитровке и Китай-городу. Погружение в мир Эраста Фандорина и Сеньки Скорика позволит увидеть столицу рубежа веков глазами героев романа «Любовник Смерти». Прогулка по старинным улицам, где когда-то уживались купцы и оборванцы, раскрывает тайны ночлежек и трактиров. Вдохновляющие рассказы о судьбах персонажей и исторических событиях делают это путешествие незабываемым. Бронируйте экскурсию и откройте для себя новую грань Москвы

Описание экскурсии

Окрестности Хитровки и Китай-города

На нашей экскурсии мы перенесемся в столицу рубежа веков. Вы вообразите атмосферу Толкучего рынка на Старой и Новой площадях и раскроете его секреты. Во дворе бывшего Соляного двора выясните, где находился вход в легендарный подвал, все еще хранящий тайны 16 века;

Гуляя по Солянке, обсудим, как здесь уживались состоятельные московские купцы и не вполне безобидные оборванцы.

Вы разберетесь в уставе ночлежек и трактиров на Хитровской площади, узнаете о серебряных жгутах, ефимках, талерах и монетах-чешуйках. А иллюстрациями к рассказу станут старинные снимки этого района.

Литературная Москва в жанре диккенсовского детектива

Особое внимание мы уделим судьбе героев популярной серии детективов и их жизни в районе Китай-города — и даже раскроем любопытные подробности о их прототипах.

Вы сможете ярко представить события детективного романа. Часть маршрута увидите глазами Сеньки Скорика: отыщете места, где Сенька нашел клад, где прятался в подвалах от Масы, где жила хитровская Кармен, красавица по прозвищу «Смерть». А ещё мы увидим церковь, в подвале которой Фандорин блестяще провел операцию «Пауки в банке».

Организационные детали

Маршрут полностью пешеходный. Запасайтесь удобной обувью и соответствующей одеждой во время жаркого или холодного периода.

Место встречи

Начало экскурсии м. Китай-город. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты.