Хитровка: криминальная аристократия Москвы. По следам Эраста Фандорина

Путешествие по следам Эраста Фандорина и Сеньки Скорика перенесет вас в Москву конца 19 века. Узнайте тайны Хитровки и Китай-города
История Москвы оживает на экскурсии по Хитровке и Китай-городу.

Погружение в мир Эраста Фандорина и Сеньки Скорика позволит увидеть столицу рубежа веков глазами героев романа «Любовник Смерти».

Прогулка по старинным улицам, где когда-то уживались купцы и оборванцы, раскрывает тайны ночлежек и трактиров.

Вдохновляющие рассказы о судьбах персонажей и исторических событиях делают это путешествие незабываемым. Бронируйте экскурсию и откройте для себя новую грань Москвы
5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в атмосферу XIX века
  • 🕵️‍♂️ Следы Фандорина и Скорика
  • 🏙️ Уникальные исторические факты
  • 📸 Старинные снимки района
  • 🎭 Литературные и реальные истории
Что можно увидеть

  • Хитровская площадь
  • Китай-город
  • Соляной двор
  • Толкучий рынок

Описание экскурсии

Окрестности Хитровки и Китай-города

На нашей экскурсии мы перенесемся в столицу рубежа веков. Вы вообразите атмосферу Толкучего рынка на Старой и Новой площадях и раскроете его секреты. Во дворе бывшего Соляного двора выясните, где находился вход в легендарный подвал, все еще хранящий тайны 16 века;
Гуляя по Солянке, обсудим, как здесь уживались состоятельные московские купцы и не вполне безобидные оборванцы.
Вы разберетесь в уставе ночлежек и трактиров на Хитровской площади, узнаете о серебряных жгутах, ефимках, талерах и монетах-чешуйках. А иллюстрациями к рассказу станут старинные снимки этого района.

Литературная Москва в жанре диккенсовского детектива

Особое внимание мы уделим судьбе героев популярной серии детективов и их жизни в районе Китай-города — и даже раскроем любопытные подробности о их прототипах.
Вы сможете ярко представить события детективного романа. Часть маршрута увидите глазами Сеньки Скорика: отыщете места, где Сенька нашел клад, где прятался в подвалах от Масы, где жила хитровская Кармен, красавица по прозвищу «Смерть». А ещё мы увидим церковь, в подвале которой Фандорин блестяще провел операцию «Пауки в банке».

Организационные детали

Организационные детали
Маршрут полностью пешеходный. Запасайтесь удобной обувью и соответствующей одеждой во время жаркого или холодного периода.

Маргарита — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 588 туристов
Путешествуя, человек становится счастливее. Предлагаю отправиться на прогулку по Москве — городу бесконечной красоты! Красоты архитектуры зданий и храмов, переплетений человеческих судеб и эпох. Пройдёмся вместе тропами легендарных личностей и
читать дальше

литературных героев, увидим нашу столицу и музыкальной, и криминальной, и романтичной, и мистической, но всегда невероятно женственно-притягательной. Я счастлива, что имея высшее медицинское образование, исполнила новую мечту — стала гидом Москвы! Искренне ваша, Маргарита.

Д
Дмитрий
2 ноя 2025
Не смотря на холодный день экскурсия получилась очень теплой. Маргарита открытая, улыбчивая и человек искренне любящий историю этого места, район и его исторических и современных жителей. Спасибо за экскурсию!
А
Анна
2 окт 2025
Однозначно рекомендую гида! Не смотря на то, что книгу не читали, было очень интересно. Маргарита доступно и увлекательно рассказывает историю Хитровки, водит по улочкам и «подворотням». Прямо ощущаешь дух того времени. Пришли домой и сразу сели пересматривать фильм Хитровка)
Маргарита готова подстроиться под желания туриста и возможности по времени и погоде. Спасибо за прекрасно проведенное время!
Анна
Анна
27 сен 2025
Маргарита, огромное спасибо за незабываемую прогулку! Всё прошло просто великолепно! Грамотно выстроен маршрут. Рассказ не нагружен сложными датами, а звучит как сказка, оторваться невозможно (поэтому фотографий почти не сделали). Обязательно пойду любить Москву с Маргаритой ещё не раз и буду советовать друзьям и знакомым! И что самое главное: Маргарита не только превосдный рассказчик, но и очень красивая и приятная девушка!
С
Светлана
8 сен 2025
Отличная экскурсия!!! Маргарита прекрасный рассказчик с впечатляющими знаниями. Узнали много интересных фактов и легенд. Все прошло на одном дыхании и время пролетело не заметно. Спасибо!!!
Ирина
Ирина
31 авг 2025
Маргарита-прекрасный экскурсовод. Время пробежала незаметно😊. Очень познавательная экскурсия, узнали много интересного, несмотря на то, что живем в Москве уже 30 лет. Маргарита много прочитала о Москве. Чувствуется, что человек занимается любимым делом.
С
Светлана
20 авг 2025
Экскурсия прошла замечательно, гид прекрасно владеет материалом
Любовь
Любовь
11 авг 2025
Спасибо, очень интересная экскурсия!
Ч
Чихарев
28 июл 2025
Прекрасная экскурсия.
Маргарита помогла понять и раскрыла Хитровку, превратив ее из просто красивого района в историю улиц. Прошли по закрытым дворам, увидели сады и скверы. Поверьте, тут есть много потайных мест.
Виолетта
Виолетта
19 июл 2025
Для фанатов Фандарианы и не только. Увлекательное путешествие по следам одного из моих любимых книжных персонажей. Узнали по топонимике Москвы, почему так много церквей, сравнили как было и как стало.
Однозначно рекомендую фанатам и не только.
К
Константин
30 мая 2025
Лучше всех ожиданий)
Прекрасное путешествие с потрясающим послевкусием. Бесподобная экскурсия. Маргарита профессионал своего дела. Приятно видеть как человеку нравится своё ремесло. Если вы хотите узнать Москву и интересно и полезно провести свой досуг, то вам, однозначно, к Маргарите)
Алёна
Алёна
14 апр 2025
Долгожданная экскурсия. Сын заинтересовался историей района после прочтения книг про Эраста Фандорина. Экскурсия была организована очень логично и интересно. Узнали много нового и по другим, сопутствующим темам. Получилось такое необычное
погружение в эпоху. Гид Маргарита увлекла нас своим рассказом, неожиданными вопросами). Было очень комфортно, легко, непринужденно. Мальчикам-подросткам очень понравилось, даже тому, который не читал еще этих книг). Очень советуем эту экскурсию и взрослым, и детям.

А
Анна
13 апр 2025
Очень понравилась экскурсия! Увлекательно, познавательно, интересно! Очень многое узнали о тех местах, где часто гуляем. На экскурсии рассказывается о разных периодах из жизни района, показываются фотографии прошлых годов. Маргарита -
очень приятный в общении человек! Было ощущение, что гуляем с хорошей знакомой. Интересно будет как тем, кто читал «Любовника смерти», так и тем, кто не знаком с данным произведением, ведь Маргарита показывает не только места, связанные с книгой, но и в принципе значимые исторические места района. Также тут есть две локации, где снимали фильм Брат - было очень неожиданно! Спасибо за экскурсию! Всем будем рекомендовать 👍🏻

Р
Роман
16 мар 2025
Огромная благодарность Маргарите! Отлично подготовленная экскурсия и искренний интерес к своему делу подкупают с первых минут! Рекомендую! И обязательно вернусь еще сам
Ф
Фирюза
18 фев 2025
Очень довольны экскурсией, покупала её в подарок мужу на день рождения.
Много любопытных фактов и об истории города, и о жителях, и даже о кино и литературе узнали.
Также отмечу удобство того,
как территориально продуман маршрут, и начало, и финал - возле метро. Гид Маргарита приятная в общении, видно, что занимается любимым делом, доброжелательная, грамотная речь, много наглядных материалов, даже музыку успели послушать, разгадывая загадки Хитровки.
К Маргарите придем еще на другие экскурсии, и порекомендую всем друзьям!

Александра
Александра
6 фев 2025
Отличная экскурсия, рады, что вернулись к гиду Маргарите на новую прогулку.

В очередной раз понимаешь, насколько контрастной была жизнь в Москве. И купцы, и оборванцы - все рядом. Очень интересно было
узнать о нравах ночлежек и трактиров, про их иерархии. Потом весь вечер еще своей компанией делились впечатлениями.
И Маргарита рассказала столько забавных историй и фактов, что даже самые серьезные моменты экскурсии воспринимались легко и весело.

Всем советую.

