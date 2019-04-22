4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Американский след в истории Москвы

Городской квест «В гостях у дяди Сэма»

Олег
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Олег – ваш гид
Экскурсию по «американским» местам Москвы проведет для вас дядя Сэм собственной персоной.

Вас ждут творческие задания в виде мастер-класса по танцевальному флэшмобу, кастинг на главную роль в совместном фильме, выполнение шпионской миссии в отеле «Националь» и поиск артефактов по маршруту.

В результате вы откроете множество интересных фактов о Москве и взглянете на город с нового ракурса.
15000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Американский след в истории Москвы
Американский след в истории Москвы

Что вас ожидает

Американцы и москвичи
Вы погрузитесь в мир шпионажа и узнаете о тайных операциях ЦРУ, об успехах и провалах самых ценных агентов США, работавших против СССР в Москве. Попробуете найти ответ на вопрос возможно ли счастье в браке с американкой (одним из примеров станет история совместной жизни Сергея Есенина и Айседоры Дункан). Я расскажу вам, какое отношение имеют США к храму Христа Спасителя, кого из американских певцов так любили в СССР и из-за кого однажды перекрыли движение на площади Маяковского. Поговорим об известных американских писателях, посещавших Москву, а также о родственниках Льва Толстого, среди которых — вы удивитесь — есть американец. Кроме того, вам предстоит раскрыть тайну любовного треугольника, в центре которого оказались Альберт Эйнштейн, жена известного советского скульптора и государственные интересы США.

Кому подходит экскурсия

Это приключение предназначено для тех, кто интересуется американской культурой и историей отношений между двумя странами, кто уже побывал или собирается посетить США.

Организационные детали

Время в пути займет около трех часов, сказать друг другу «thank you and see you later» можно будет около станции метро «Тверская».

Американский след в истории Москвы
Американский след в истории Москвы
Американский след в истории Москвы
Американский след в истории Москвы
Американский след в истории Москвы
Американский след в истории Москвы
Американский след в истории Москвы
Американский след в истории Москвы
Американский след в истории Москвы
Американский след в истории Москвы
Американский след в истории Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Я — профессиональный гид, аккредитованный экскурсовод, филолог и переводчик по образованию. Финалист конкурса «Лучший гид Москвы-2018» по версии Русского географического общества. Моей специализацией является проведение экскурсий-квестов. Очень хочется, чтобы люди, доверившие мне свое время, не только видели и слышали, но и творили! В этом мне помогает опыт работы сценаристом, ведущим тематических программ в ивент-индустрии. Долгое время проводил квесты за границей на английском языке. Люблю удивлять людей и удивляться самому.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 апреля 2019
Это было феерично и увлекательно! И маршрут учитывал все наши пожелания и возможности. Нас было 11 человек и каждый получил колоссальное удовольствие! В таком формате я отпраздновала свой день рождение и теперь все друзья хотят повторить мой опыт. Спасибо Олегу Геннадьевичу за индивидуальный подход и нескончаемый энтузиазм!
22 апреля 2019
Я педагог английского и люблю вывозить своих учеников на разные экскурсии. Эта экскурсия-квест превзошла все наши ожидания! Мои подростки в полном восторге! Наш гид Олег Геннадьевич сумел их раскрепостить и расшевелить даже самых стеснительных. Нашел подход к каждому. Они не только повесилились, но и узнали много нового и интересного. Танцы в центре города, царь Иван Грозый на Красной площади все было просто супер! Спасибо вам огромное! Мы обязательно еще вернемся!!!
16 ноября 2018
водила на экскурсию 14 американцев. Всем очень понравилось! экскурсия носит развлекательный характер. Идеально подходит для иностранцев.
29 мая 2018
Экскурсия в целом понравилась, но хотелось бы немного больше исторических фактов. У нас была компания коллег, совершенно разные люди, но гид нашел подход ко всем, поэтому всем было весело и интересно, особенно квест в отеле.
Понравилась «экипировка» гида, создает настроение и атмосферу и сложно потеряться)))
Спасибо Олегу за интересно проведенный день!

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