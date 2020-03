4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает Американцы и москвичи

Вы погрузитесь в мир шпионажа и узнаете о тайных операциях ЦРУ, об успехах и провалах самых ценных агентов США, работавших против СССР в Москве. Попробуете найти ответ на вопрос возможно ли счастье в браке с американкой (одним из примеров станет история совместной жизни Сергея Есенина и Айседоры Дункан). Я расскажу вам, какое отношение имеют США к храму Христа Спасителя, кого из американских певцов так любили в СССР и из-за кого однажды перекрыли движение на площади Маяковского. Поговорим об известных американских писателях, посещавших Москву, а также о родственниках Льва Толстого, среди которых — вы удивитесь — есть американец. Кроме того, вам предстоит раскрыть тайну любовного треугольника, в центре которого оказались Альберт Эйнштейн, жена известного советского скульптора и государственные интересы США. Кому подходит экскурсия Это приключение предназначено для тех, кто интересуется американской культурой и историей отношений между двумя странами, кто уже побывал или собирается посетить США.

Организационные детали

Время в пути займет около трех часов, сказать друг другу «thank you and see you later» можно будет около станции метро «Тверская».