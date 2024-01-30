4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия "Американский след в истории Москвы" предлагает уникальное путешествие по местам, связанным с США.
Участники выполнят творческие задания: танцевальный флэшмоб, кастинг на роль в фильме и шпионскую миссию в отеле "Националь".
Участники выполнят творческие задания: танцевальный флэшмоб, кастинг на роль в фильме и шпионскую миссию в отеле "Националь".
5 причин купить этот квест
- 🕵️♂️ Уникальные шпионские истории
- 🎭 Творческие задания и мастер-классы
- 🎬 Кастинг на роль в фильме
- 🇺🇸 Интересные факты об американцах в Москве
- 📚 Истории о знаменитых писателях
Что можно увидеть
- Отель ’Националь’
- Площадь Маяковского
- Храм Христа Спасителя
Описание квеста
Кому подходит экскурсия
- Полиглотам и космополитам, которых интересует американская культура и история отношений между двумя странами
- Заядлым путешественникам, которые уже побывали в США или собираются туда
- Любителям теорий о международном шпионаже, тайных операций и интриг
Что вас ожидает
- Вы станете частью мира шпионажа и тайных операций ЦРУ и КГБ
- Выясните, возможно ли счастье в браке с американкой (на примере совместной жизни Сергея Есенина и Айседоры Дункан)
- Найдёте ответы на вопросы, какое отношение имеют США к храму Христа Спасителя, кто из американских певцов был особенно любим в СССР и из-за кого однажды перекрыли движение на площади Маяковского
- Отыщете следы известных американских писателей, посещавших Москву
- Удивитесь, что среди родственников Льва Толстого тоже есть американец
- Раскроете тайну любовного треугольника, в центре которого оказались Альберт Эйнштейн, жена известного советского скульптора и государственные интересы США
Организационные детали
Маршрут займёт около 3 часов, сказать друг другу «thank you and see you later» можно будет около станции метро «Тверская».
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1611 туристов
Я — профессиональный гид, аккредитованный экскурсовод, филолог и переводчик по образованию. Финалист конкурса «Лучший гид Москвы-2018» по версии Русского географического общества. Моей специализацией является проведение экскурсий-квестов. Очень хочется, чтобы люди,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательная экскурсия с веселыми заданиями. Олег преобразует в созданном квесте опыт двух любимых игр - КВН и ЧГК. Мы были подготовленной группой, потому что буквально за три недели до этого
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Е
Несмотря на морозную зимнюю погоду, в этот день нам не пришлось скучать и мерзнуть! Два часа пролетели незаметно: успели и попеть, и потанцевать, и побывать в совершенно неожиданных местах. Олег
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В
Я педагог английского и люблю вывозить своих учеников на разные экскурсии. Эта экскурсия-квест превзошла все наши ожидания! Мои подростки в полном восторге! Наш гид Олег Геннадьевич сумел их раскрепостить и
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С
Экскурсия в целом понравилась, но хотелось бы немного больше исторических фактов. У нас была компания коллег, совершенно разные люди, но гид нашел подход ко всем, поэтому всем было весело и интересно, особенно квест в отеле.
Понравилась «экипировка» гида, создает настроение и атмосферу и сложно потеряться)))
Спасибо Олегу за интересно проведенный день!
Понравилась «экипировка» гида, создает настроение и атмосферу и сложно потеряться)))
Спасибо Олегу за интересно проведенный день!
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А
Это было феерично и увлекательно! И маршрут учитывал все наши пожелания и возможности. Нас было 11 человек и каждый получил колоссальное удовольствие! В таком формате я отпраздновала свой день рождение и теперь все друзья хотят повторить мой опыт. Спасибо Олегу Геннадьевичу за индивидуальный подход и нескончаемый энтузиазм!
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Экскурсия прошла на отлично! Нам очень понравилось) мы заказали ее на английском языке и Олег от начала до конца был в образе, на русском не говорил совсем и увлекал детей на 5+
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