4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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С Светлана Экскурсия в целом понравилась, но хотелось бы немного больше исторических фактов. У нас была компания коллег, совершенно разные люди, но гид нашел подход ко всем, поэтому всем было весело и интересно, особенно квест в отеле.

Понравилась «экипировка» гида, создает настроение и атмосферу и сложно потеряться)))

Спасибо Олегу за интересно проведенный день! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Это было феерично и увлекательно! И маршрут учитывал все наши пожелания и возможности. Нас было 11 человек и каждый получил колоссальное удовольствие! В таком формате я отпраздновала свой день рождение и теперь все друзья хотят повторить мой опыт. Спасибо Олегу Геннадьевичу за индивидуальный подход и нескончаемый энтузиазм! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет