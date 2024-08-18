Поварская улица — место легенд и реальных сюжетов, стиля и уюта, вдохновения и душевного спокойствия. Здесь переплетаются судьбы совершенно разных людей, истории успеха и краха.
Мы пройдём по местам, где любили селиться аристократы и интеллигенция — их вкусы отражены в красивой архитектуре улицы. А ещё вспомним анархистов, нобелевских лауреатов и других персонажей!
Мы пройдём по местам, где любили селиться аристократы и интеллигенция — их вкусы отражены в красивой архитектуре улицы. А ещё вспомним анархистов, нобелевских лауреатов и других персонажей!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Представьте себе, как кто-то устраивал шумные приёмы ночь напролёт, а днём спал из-за тревожных предсказаний. Или как будущий нобелевский лауреат наблюдал за анархистами через щель в стене и томно вздыхал. А кто-то увидел, как муж застрелился прямо в зале суда… Эти истории пронизывают Поварскую улицу, создавая особую атмосферу, в которую мы с вами будем погружаться.
Важно отметить, что Поварская — одна из самых фотогеничных улиц Москвы. На ней, помимо прочего, находится отлично сохранившийся Дом литераторов, в котором сейчас ресторан. А до революции располагалась масонская ложа. Но об этом на экскурсии!
Организационные детали
- Мы пройдём от станции метро «Арбатская» до Садового кольца
- Некоторые истории 18+, но, если вы будете с ребёнком, их можно опустить
- В конце маршрута будет ресторан в Доме литераторов. Мы туда не заходим, но, если вы хотите поужинать в нём после экскурсии, напишите мне, я забронирую
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 56 туристов
Привет! Меня зовут Наталья. Я выросла в центре Москвы и очень внимательна к городу. Слежу за всеми изменениями и регулярно закатываю глаза из-за новых. Поэтому с радостью расскажу как всёЗадать вопрос
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