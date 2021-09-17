В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка

В гостях у аристократов

В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Пречистенские Ворота
  • Дом с рюмкой Филатого и бывший дом Филиппова
  • Красные и Белые палаты
  • Ул Пречистенка
  • Городская усадьба Хрущевых – Селезневых – с1961 Музей АС Пушкина
  • Усадьба А. И. Коншиной / Дом ученых
  • Усадьба Лопухиных-Станицких -1920г. Музей Л. Н. Толстого
  • Дом Ермолова – с1921-1922 Дом А. Дункан – С. А. Есенин
  • Усадьба Дениса Давыдова
  • Доходный дом И. П. Исакова
  • Дворец Долгоруковых – ныне Галерея искусств Зураба Церетели
  • Усадьба И. А. Морозова
  • Гимназия Поливанова и московский дворик
  • Ул Остоженка
  • Памятник Павлу Фитину – руководитель сов внешней разведки в годы ВОВ
  • Особняк Абрикосовых
  • Музей И. С. Тургенева
  • Центр Оперного пения Галины Вишневской
  • Особняк А. И. Кекушевой
  • Зачатьевский монастырь – Памятник Святителю Алексию, Митрополиту Московскому
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Описание

Боярские палаты, дворянские усадьбы, доходные дома в стиле модерн и настоящие дворцы, древние монастыри и лучшие примеры современной архитектуры - все это смешалось в двух улицах, ныне получивших название «Золотая миля» Москвы.

История и ее герои

По двум этим улицам можно составить «Букварь русской культуры». Вы увидите дома, над которыми трудились лучшие зодчие своей эпохи. Узнаете, где бывал с визитами Александр Сергеевич Пушкин, и погрузитесь в мир великосветских балов и званых обедов. А когда вынырнете из пушкинского мира, то узнаете, как воспитывались и где учились сыновья Льва Толстого. А еще расскажу, откуда пошло выражение «лодыря гонять», и как Сергей Есенин создал свою «Исповедь хулигана» и где он был счастлив с Айседорой Дункан. Где жили герои тургеневского произведения «МУ-Му», и где профессор Преображенский встретил пса Шарика и угощал его краковской колбаской.

Архитектура в деталях

Посмотрим и главные шедевры архитекторов Льва Кекушева, Валентина Дубовского, Франца Шехтеля, обсудим занимательные истории и факты из жизни архитекторов. Вы научитесь различать характерные для модерна вещи, отличать венский модерн от прибалтийского и французского. Посмотрим уголки, благодаря которым этот район Москвы стал походить на Европу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услучи гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: у выхода из метро «Кропоткинская»
Завершение: Зачатьевский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия полностью пешеходная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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