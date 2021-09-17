Боярские палаты, дворянские усадьбы, доходные дома в стиле модерн и настоящие дворцы, древние монастыри и лучшие примеры современной архитектуры - все это смешалось в двух улицах, ныне получивших название «Золотая миля» Москвы.

История и ее герои

По двум этим улицам можно составить «Букварь русской культуры». Вы увидите дома, над которыми трудились лучшие зодчие своей эпохи. Узнаете, где бывал с визитами Александр Сергеевич Пушкин, и погрузитесь в мир великосветских балов и званых обедов. А когда вынырнете из пушкинского мира, то узнаете, как воспитывались и где учились сыновья Льва Толстого. А еще расскажу, откуда пошло выражение «лодыря гонять», и как Сергей Есенин создал свою «Исповедь хулигана» и где он был счастлив с Айседорой Дункан. Где жили герои тургеневского произведения «МУ-Му», и где профессор Преображенский встретил пса Шарика и угощал его краковской колбаской.

Архитектура в деталях

Посмотрим и главные шедевры архитекторов Льва Кекушева, Валентина Дубовского, Франца Шехтеля, обсудим занимательные истории и факты из жизни архитекторов. Вы научитесь различать характерные для модерна вещи, отличать венский модерн от прибалтийского и французского. Посмотрим уголки, благодаря которым этот район Москвы стал походить на Европу.