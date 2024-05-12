Л Лидия

Прогулка была чудесная, перед салютом над нами сдвинули стеклянную крышу и все мы оказались под открытым небом. Место положение судно было около Воробьиных гор. Салют был виден превосходно!!! На обратном пути, спасибо, включили музыку, под которую хотелось танцевать. Услышала Миладзе, Лолиту. Побольше бы их песен, на мой вкус, да ещё добавить Итальянцев и разбавить Дмитрием Малиновым!