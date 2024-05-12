Приглашаем вас насладиться увлекательной речной прогулкой по самому центру города с просмотром праздничного городского салюта 9 мая. Вас ожидает лучшая прогулка по эксклюзивному маршруту на панорамном теплоходе «Москва Ривер».
Ближайшие даты:9
мая
Время начала: 20:00
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Праздничный рейс по Москве-реке 9 мая будет включать в себя вечернее путешествие через центр города, замечательные виды на главные достопримечательности столицы в ночной иллюминации, а также праздничный фейерверк, который будет прекрасно виден с лучшей точки обзора — акватории реки. Важная информация:
- На борту судна для вас работает кафе с горячими и прохладительными напитками, а также аппетитными закусками.
- По окончанию мероприятия, теплоход доставит вас к причалу высадки — «Зарядье».
- Судоходная компания не несет ответственности за организацию и проведение городского салюта и не несет ответственности, если властями города будет принято решение об отмене салюта по тем или иным причинам.
9 мая в 20:45
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Московский театр эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Крымский мост
- Парк Горького
- Стадион «Лужники»
- Московская канатная дорога
- Воробьёвы горы
Что включено
- Прогулка с просмотром салюта
Что не входит в цену
- Трансфер до / от места проведения
- Питание
Место начала и завершения?
Причал "Зарядье" (сектор "A")
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лидия
12 мая 2024
Прогулка была чудесная, перед салютом над нами сдвинули стеклянную крышу и все мы оказались под открытым небом. Место положение судно было около Воробьиных гор. Салют был виден превосходно!!! На обратном пути, спасибо, включили музыку, под которую хотелось танцевать. Услышала Миладзе, Лолиту. Побольше бы их песен, на мой вкус, да ещё добавить Итальянцев и разбавить Дмитрием Малиновым!
Н
Навратил
12 мая 2024
Все прошло отлично, особенно понравилось когда на время салюта открыли палубу. Спасибо. Будем рекомендовать
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