По Москве-реке - на теплоходе-ресторане

Отправиться в 3-часовое гастрономическое путешествие по главной водной артерии города (в группе)
Приглашаем вас на прогулку на комфортабельном теплоходе с рестораном на борту! Во время путешествия от причала «Крымский мост» до «Сити-Экспоцентра» и обратно вам откроются виды блистательной Москвы, а премиальное меню ресторана и незаурядная подача блюд станут изюминкой программы.
По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
Ближайшие даты:
Время начала: 11:40, 14:40, 17:40, 20:40

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На этой прогулке вы сможете не только взглянуть на Москву с нового ракурса, но и заказать авторские блюда от шеф-повара и коктейли в баре (оплачиваются отдельно).

Достопримечательности по маршруту

Парящий мост парка «Зарядье» — собор Василия Блаженного — Кремль — храм Христа Спасителя — памятник Петру I — Новая Третьяковка — парк Горького — Академия наук РФ — стадион «Лужники» — МГУ — Новодевичий монастырь — Киевский вокзал — Правительство Москвы — гостиница «Украина» — «Москва-Сити».

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Волна» вместимостью до 150 пассажиров
  • Сопровождение гида не предполагается
  • Еда и напитки в ресторане оплачиваются дополнительно
  • Приносить свои продукты питания и напитки не разрешается

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый Волна ПН-ПТ1 790 ₽
Детский Волна(6-12лет) ПН-ПТ1 090 ₽
Взрослый Волна ВС2 190 ₽
Детский Волна СБ-ВС1 390 ₽
Взрослый Волна СБ2 490 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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