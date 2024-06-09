Приглашаем вас на прогулку на комфортабельном теплоходе с рестораном на борту! Во время путешествия от причала «Крымский мост» до «Сити-Экспоцентра» и обратно вам откроются виды блистательной Москвы, а премиальное меню ресторана и незаурядная подача блюд станут изюминкой программы.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:40, 14:40, 17:40, 20:40
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На этой прогулке вы сможете не только взглянуть на Москву с нового ракурса, но и заказать авторские блюда от шеф-повара и коктейли в баре (оплачиваются отдельно).
Достопримечательности по маршруту
Парящий мост парка «Зарядье» — собор Василия Блаженного — Кремль — храм Христа Спасителя — памятник Петру I — Новая Третьяковка — парк Горького — Академия наук РФ — стадион «Лужники» — МГУ — Новодевичий монастырь — Киевский вокзал — Правительство Москвы — гостиница «Украина» — «Москва-Сити».
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Волна» вместимостью до 150 пассажиров
- Сопровождение гида не предполагается
- Еда и напитки в ресторане оплачиваются дополнительно
- Приносить свои продукты питания и напитки не разрешается
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый Волна ПН-ПТ
|1 790 ₽
|Детский Волна(6-12лет) ПН-ПТ
|1 090 ₽
|Взрослый Волна ВС
|2 190 ₽
|Детский Волна СБ-ВС
|1 390 ₽
|Взрослый Волна СБ
|2 490 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
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