Прогулка по Рогожской и Алексеевской слободам

Погрузиться в неочевидную историю столицы на Таганке
Рогожская и Алексеевская слободы уникальны тем, что сохранили отпечатки ушедшей Москвы.

Здешние постройки расскажут нам истории из 19–20 веков: о быте, купечестве и промышленности, церковном строительстве и театральном искусстве.

Мы отыщем приметы ушедших столетий и рассмотрим места, где современность вдохнула в забытое прошлое новую жизнь.
5
2 отзыва
Прогулка по Рогожской и Алексеевской слободам
Прогулка по Рогожской и Алексеевской слободам
Прогулка по Рогожской и Алексеевской слободам
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Технологические новинки в жизни Москвы конца 19 века
  • Фабрику, театр и современный бизнес-центр «в одном флаконе»
  • Лучший памятник классицизма в Москве
  • Усадьбу, где 170 лет живут представители одной семьи

Вы узнаете:

  • Что такое «рогожский чай»
  • Как выглядит «ушастый» наличник
  • Как не перепутать ампир и барокко
  • Зачем улицам дают странные названия

И многое другое!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Ильича»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
29 сен 2024
Великолепная экскурсия! Гид Екатерина Суртаева точно и вместе с тем творчески представила нам историю, быт, архитектуру Рогожской и Алексеевской слободы, рассказала о судьбах многих ее известных жителей. Рассказ касался не только истории, была взаимосвязь с современностью, рекомендую экскурсию.
О
23 сен 2024
Добрый день! В солнечный воскресный день посетила замечательную экскурсию: Прогулка по Рогожской и Алексеевской слободам! Очень грамотно был представлен демонстрционный материал, экскурсовод была очень внимательна к интересным деталям, которые дают возможность лучше прочувтвовать место и время. Замечательная речь и доброжелательная атмосфера побудили меня и дальше искать интересные экскурсии этой фирмы.

Входит в следующие категории Москвы

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