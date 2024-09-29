Рогожская и Алексеевская слободы уникальны тем, что сохранили отпечатки ушедшей Москвы.
Здешние постройки расскажут нам истории из 19–20 веков: о быте, купечестве и промышленности, церковном строительстве и театральном искусстве.
Мы отыщем приметы ушедших столетий и рассмотрим места, где современность вдохнула в забытое прошлое новую жизнь.
Здешние постройки расскажут нам истории из 19–20 веков: о быте, купечестве и промышленности, церковном строительстве и театральном искусстве.
Мы отыщем приметы ушедших столетий и рассмотрим места, где современность вдохнула в забытое прошлое новую жизнь.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Технологические новинки в жизни Москвы конца 19 века
- Фабрику, театр и современный бизнес-центр «в одном флаконе»
- Лучший памятник классицизма в Москве
- Усадьбу, где 170 лет живут представители одной семьи
Вы узнаете:
- Что такое «рогожский чай»
- Как выглядит «ушастый» наличник
- Как не перепутать ампир и барокко
- Зачем улицам дают странные названия
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Ильича»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 487 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
29 сен 2024
Великолепная экскурсия! Гид Екатерина Суртаева точно и вместе с тем творчески представила нам историю, быт, архитектуру Рогожской и Алексеевской слободы, рассказала о судьбах многих ее известных жителей. Рассказ касался не только истории, была взаимосвязь с современностью, рекомендую экскурсию.
О
Оксана
23 сен 2024
Добрый день! В солнечный воскресный день посетила замечательную экскурсию: Прогулка по Рогожской и Алексеевской слободам! Очень грамотно был представлен демонстрционный материал, экскурсовод была очень внимательна к интересным деталям, которые дают возможность лучше прочувтвовать место и время. Замечательная речь и доброжелательная атмосфера побудили меня и дальше искать интересные экскурсии этой фирмы.
Входит в следующие категории Москвы
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