Великолепная экскурсия! Гид Екатерина Суртаева точно и вместе с тем творчески представила нам историю, быт, архитектуру Рогожской и Алексеевской слободы, рассказала о судьбах многих ее известных жителей. Рассказ касался не только истории, была взаимосвязь с современностью, рекомендую экскурсию.

О Оксана

Добрый день! В солнечный воскресный день посетила замечательную экскурсию: Прогулка по Рогожской и Алексеевской слободам! Очень грамотно был представлен демонстрционный материал, экскурсовод была очень внимательна к интересным деталям, которые дают возможность лучше прочувтвовать место и время. Замечательная речь и доброжелательная атмосфера побудили меня и дальше искать интересные экскурсии этой фирмы.