Мы познакомим вас со знаковыми местами столицы. Вы проедете по самому центру и прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь городом с Воробьёвых гор, зайдёте в сталинскую высотку, сделаете фото в Москва-Сити. А ещё узнаете, откуда пошло выражение «к черту на кулички» и другие интересные факты. Это очень пластичная программа, мы подстроим её под ваши запросы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Исторический центр города. Начнём в удобном для вас месте и доедем до Кремля. Объедем его по кругу, не пропустив все основные достопримечательности поблизости:

Боровицкую башню — Памятник князю Владимиру — Дом Пашкова — Библиотеку им. Ленина — Манеж — Кутафью и Троицкую башни Кремля — МГУ на Моховой — Манежную площадь — Исторический музей — Отели Four Seasons и Националь — Государственную Думу — Большой и Малый театры — ЦУМ — Метрополь — Детский мир — Здание ФСБ на Лубянке — Администрацию президента

Проедем мимо парка Зарядье и собора Василия Блаженного. В Зарядье оставим машину и выйдем на Красную площадь. Затем по плану храм Христа Спасителя и Новодевичий монастырь — по желанию вы посетите их.

Воробьёвы горы. Мы расскажем, почему они так называются и зачем нужно было строить МГУ в 700 метрах от края холма. Со смотровой площадки Москва предстанет как на ладони: в частности, отсюда вы увидите величественный комплекс Лужники и сосчитаете семь сталинских высоток. Если захотите — прокатитесь на канатной дороге.

Гостиница «Украина». Внутри гостиницы вы полюбуетесь уникальной диорамой центра столицы 1977 года, а также интерьерами высотки. Экскурсия по гостинице сопровождается рассказом в наушниках (на 8 языках). Также тут есть бар, где можно сделать остановку:)

Небоскрёбы бизнес-центра. Проедем мимо башен Москва-Сити по набережной или остановимся на смотровой площадке напротив Москва-Сити — маршрут определим по вашему желанию. Мы расскажем о названиях башен и их особенностях. В конце экскурсии отвезём вас в отель или в любое другое место в пределах МКАД.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Skoda Octavia, Mazda 3, Honda CRV, Kia Rio, Ford Mondeo

Стоимость парковок в Зарядье и на Воробьевых горах включена в стоимость экскурсии. Дополнительные парковки (по желанию) оплачиваются отдельно — от 40 до 500 руб. /час

В автомобиле запрещено курить и принимать спиртные напитки

Если на экскурсии будут дети, необходимо предупредить об этом заранее

Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

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