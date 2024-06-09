Красавица-столица на автомобильной экскурсии

Изучить Москву от Кремля до современных небоскрёбов Сити за 3 часа
Мы познакомим вас со знаковыми местами столицы.

Вы проедете по самому центру и прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь городом с Воробьёвых гор, зайдёте в сталинскую высотку, сделаете фото в Москва-Сити. А ещё узнаете, откуда пошло выражение «к черту на кулички» и другие интересные факты. Это очень пластичная программа, мы подстроим её под ваши запросы.
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Исторический центр города. Начнём в удобном для вас месте и доедем до Кремля. Объедем его по кругу, не пропустив все основные достопримечательности поблизости:

Боровицкую башню — Памятник князю Владимиру — Дом Пашкова — Библиотеку им. Ленина — Манеж — Кутафью и Троицкую башни Кремля — МГУ на Моховой — Манежную площадь — Исторический музей — Отели Four Seasons и Националь — Государственную Думу — Большой и Малый театры — ЦУМ — Метрополь — Детский мир — Здание ФСБ на Лубянке — Администрацию президента

Проедем мимо парка Зарядье и собора Василия Блаженного. В Зарядье оставим машину и выйдем на Красную площадь. Затем по плану храм Христа Спасителя и Новодевичий монастырь — по желанию вы посетите их.

Воробьёвы горы. Мы расскажем, почему они так называются и зачем нужно было строить МГУ в 700 метрах от края холма. Со смотровой площадки Москва предстанет как на ладони: в частности, отсюда вы увидите величественный комплекс Лужники и сосчитаете семь сталинских высоток. Если захотите — прокатитесь на канатной дороге.

Гостиница «Украина». Внутри гостиницы вы полюбуетесь уникальной диорамой центра столицы 1977 года, а также интерьерами высотки. Экскурсия по гостинице сопровождается рассказом в наушниках (на 8 языках). Также тут есть бар, где можно сделать остановку:)

Небоскрёбы бизнес-центра. Проедем мимо башен Москва-Сити по набережной или остановимся на смотровой площадке напротив Москва-Сити — маршрут определим по вашему желанию. Мы расскажем о названиях башен и их особенностях. В конце экскурсии отвезём вас в отель или в любое другое место в пределах МКАД.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Skoda Octavia, Mazda 3, Honda CRV, Kia Rio, Ford Mondeo
  • Стоимость парковок в Зарядье и на Воробьевых горах включена в стоимость экскурсии. Дополнительные парковки (по желанию) оплачиваются отдельно — от 40 до 500 руб. /час
  • В автомобиле запрещено курить и принимать спиртные напитки
  • Если на экскурсии будут дети, необходимо предупредить об этом заранее
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные опции

  • По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников — Mercedes V, Volkswagen Caravelle (4-7 человек), Mercedes Sprinter (8-18 человек)
  • Продление экскурсии — 4000 руб. /час

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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