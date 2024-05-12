Мы предлагаем вам отличную возможность отпраздновать День России на борту комфортабельного панорамного теплохода.
Насладитесь видами вечерней Москвы, расслабьтесь под звуки живой музыки, поужинайте и понаблюдайте за красочным салютом с одной из лучших точек города. Поднимайтесь на борт и забудьте о повседневной суете!
Насладитесь видами вечерней Москвы, расслабьтесь под звуки живой музыки, поужинайте и понаблюдайте за красочным салютом с одной из лучших точек города. Поднимайтесь на борт и забудьте о повседневной суете!
Ближайшие даты:
Время начала: 20:15, 20:20, 20:35
Что вас ожидает:
- Парк искусств «Музеон»
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Крымский мост
- Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького
- Нескучный сад
- Воробьёвы горы
Описание круиза
Что вас ждёт: Мы отправимся на прогулку по вечерней Москве-реке. Столица в праздник особенно прекрасна: яркая иллюминация и вечерние огни набережных надолго останутся в вашей памяти. Вы полюбуетесь шикарными видами на центр города, насладитесь чарующими звуками живой музыки, вкусно поедите и увидите праздничный салют. Меню:
Салат «Греческий» 150 гр.
• Горячее блюдо:
- Куринная отбивная, картофель запеченный по-деревенски 250 гр. (меню «Соболь»);
- Шашлык куриный с гарниром (картофель запеченный по-деревенски) 250 гр. (меню «Августина»).
- Десерт: пирожное «Медовик».
• Горячий напиток на выбор: чай или кофе (200 мл). Важная информация:
- Алкоголь можно приносить с собой. Обязательно имейте при себе чек о покупке алкоголя. Запрещается приносить с собой еду и безалкогольные напитки.
- После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
9 мая в 20:00
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+) с питанием
|от 3 000 ₽
|Детский (от 3 до 12 лет) с питанием
|2 500 ₽
|Детский (от 0 до 3 лет)
|500 ₽
|Взрослый (12+)
|2 500 ₽
|Детский (от 3 до 12)
|1 500 ₽
|Детский (с 0 до 3 лет)
|500 ₽
|Детский (от 6 до 12) с питанием
|2 000 ₽
|Детский (от 1 года до 5 лет) без ужина
|500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк искусств «Музеон»
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Крымский мост
- Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького
- Нескучный сад
- Воробьёвы горы
Что включено
- Виды ночного города
- Праздничный салют с борта теплохода
- Ужин
- Живая музыка
Что не входит в цену
- Проезд до/от места отправления
Место начала и завершения?
Причал «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
12 мая 2024
Нам понравился салют и живая музыка, песни которые пели, возможность потанцевать, все это было супер. Плохо было то что гида не было, приезжим гостям это необходимо.
А
Андреева
12 мая 2024
Полнейший восторг!!!
После салюта протанцевали под живую (спасибо артисту) музыку!
Великолепно!!!
После салюта протанцевали под живую (спасибо артисту) музыку!
Великолепно!!!
И
Ирина
10 мая 2024
Салют увидели во всей красе!
К
Кристина
10 мая 2024
Л
Людмила
10 мая 2023
Очень понравилась экскурсия! Внимательный персонал, красивые виды Москвы, отличная музыка и супер диджей исполнил на ура музыкальную программу! Рекомендую!
Л
Лада
10 мая 2022
s
siggi.ve
11 мая 2021
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