Если вы хотите внести капельку романтики в повседневность — проходите на борт теплохода «Соболь».
Для вас мы подготовили вечернюю прогулку по Москве от причала «Сити-Экспоцентр» до парка Зарядье и обратно. Перед вами будут проплывать уже знакомые виды, но в свете вечерних фонарей.
По вашему желанию вы можете заказать ужин от шеф-повара и насладиться деликатесами под звуки живой музыки.
Для вас мы подготовили вечернюю прогулку по Москве от причала «Сити-Экспоцентр» до парка Зарядье и обратно. Перед вами будут проплывать уже знакомые виды, но в свете вечерних фонарей.
По вашему желанию вы можете заказать ужин от шеф-повара и насладиться деликатесами под звуки живой музыки.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
16
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Дом правительства
- Гостиница Украина
- Киевская площадь
- Новодевичий монастырь
- МГУ им. М. В. Ломоносова
- Стадион «Лужники»
- Воробьевы горы
- Парк Горького
- Парк искусств «Музеон»
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский театр эстрады
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Парящий мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Меню
Салат:
Салат «Мечта Капитана» 150 гр (листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой).
Горячее блюдо на выбор:
- Шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом и гарниром 300 гр.
- Запечённая куриная грудка «Нежность» под шубой с гарниром 300 гр. (куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр).
Десерт:
пирожное «Медовик» или «Рахат-лукум».
Горячий напиток на выбор:
Чай или кофе 200 мл.
Важная информация:
- Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
- Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
- Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 46 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка по центру столицы
- Живая музыка
- Ужин, в зависимости от типа выбранного билета
- Что не входит
- Трансфер до/от места проведения
- Ужин, в зависимости от типа выбранного билета
- Место начала и завершения?
- Причал «Сити-Экспоцентр»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
- Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
- Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
20 июля 2022
О
Оксана
17 июля 2022
Впечатления замечательные, но это больше от нашего настроения. Музыка была конечно, мягко говоря, глубокий прошлый век))
Экскурсия без Гида. Это просто речная прогулка с музыкой.
По теплоходу: на удивление очень хороший чистый туалет, несмотря на постоянную очередь.
Экскурсия без Гида. Это просто речная прогулка с музыкой.
По теплоходу: на удивление очень хороший чистый туалет, несмотря на постоянную очередь.
О
Осийская
13 июля 2022
R
Romashka
11 июля 2022
А
Алина
9 июля 2022
Г
Гарголло
4 июля 2022
Экскурсии как таковой не было была только организация вечерней прогулки на теплохоле
А
Алена
2 июля 2022
С
Светлана
14 июня 2022
Е
Елена
22 мая 2022
И
Инна
19 окт 2021
Е
Елена
22 сен 2021
Все было не плохо. Правда заявлено было, что будет нас сопровождать саксофон и авторская кухня по меню, но этого ничего не было, была дискотека 80-х и комплексный ужин. Но мы не скучали и не обращали внимание на нестыковки, музыкант хорошо пел.
З
Захарченко
22 авг 2021
Отличная экскурсия, ночная Москва, саксофон. Это здорово! Масса положительных эмоций, вежливый персонал, не плохой ужин. Просто класс!!! Спасибо!
С
Сулейманова
15 авг 2021
А
Алла
30 июля 2021
А
Андрей
26 июля 2021
Ещё 7 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Водные развлечения
Вечерние
Ночные
Летние
Гастрономические
Романтические
Речные прогулки
На теплоходе
Кремль
Популярные места
Музыкальные теплоходы
Круизы
Музыкальные
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2 часа
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
у м. Библиотека имени Ленина
Сегодня
Завтра
3 июня
4 июня
43003 870₽ за всё до 6 чел.
Круиз
2.5 часа
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
Причал «Китай-город / Устьинский»
Завтра
3 июня
9 июня
10 июня
от 1 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Автобусная экскурсия «Огни вечерней Москвы»
Проехать по главным улицам и полюбоваться городом в волшебном ночном свете
у парка Зарядье
9 июня
10 июня
16 июня
17 июня
15991 440₽ за человека
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании