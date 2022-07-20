Все было не плохо. Правда заявлено было, что будет нас сопровождать саксофон и авторская кухня по меню, но этого ничего не было, была дискотека 80-х и комплексный ужин. Но мы не скучали и не обращали внимание на нестыковки, музыкант хорошо пел.