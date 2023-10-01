Вечерний круиз по Москве: прогулка на теплоходе с музыкой и ужином от шеф-повара
У вас уже есть планы на вечер? Если еще нет, то мы все придумали за вас. Проходите на борт нашего теплохода. На 3 часа мы сбежим от городской суеты и трудовых будней.
На борту вас ждут зажигательная музыка от диджея, вкусный ужин от шеф-повара и вечерние виды Москвы в лучах уходящего солнца.
На борту вас ждут зажигательная музыка от диджея, вкусный ужин от шеф-повара и вечерние виды Москвы в лучах уходящего солнца.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
Что вас ожидает:
- Парк Зарядье
- Парящий мост
- Храм Василия Блаженного
- Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Стадион «Лужники»
- Новодевичий монастырь
- Воробьевы горы
- МГУ им. М. В. Ломоносова
- Нескучный сад
- Парк Горького
- Парк искусств Музеон
- Памятник Петру Первому
- Дом на набережной
- Театр Эстрады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вечерний ланч или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера, хиты 2000-х и современные хиты в танцевальных ремиксах.
- С борта теплохода откроется замечательный вид на парк «Зарядье» и парящий мост, Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, стадион «Лужники», Парк Горького и многие другие достопримечательности столицы.
Меню ужина от шеф-повара:
- Салат: Cалат «Овощной».
- Горячее блюдо: Сочный стейк из курочки (подаётся с черри-картофелем).
- Напитки: Чай, сок, вода (на выбор).
- Десерт: Рахат-лукум.
Меню ланча:
- Аппетитный круассан-сэндвич с ветчиной и сыром 170 гр. (2 шт).
- Чай черный или зеленый (0.4 мл).
Важная информация:
- На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки.
- Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.
С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Речная прогулка
- Музыка
- Вкусный ужин/ланч (при покупке билета с питанием)
- Что не входит
- Ужин/ланч (при покупке билета без питания)
- Место начала и завершения?
- Причал «Китай-город / Устьинский»
- Когда и сколько длится?
- Когда: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 135 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 147 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гегамян
1 окт 2023
Спасибо за прекрасную прогулку, атмосфера, музыка, ланч, всё отлично, каждый год катаемся с удовольствием,
А
Андрей
1 окт 2023
Было весело, а главное не дорого
Ш
Шумилина
1 окт 2023
Не поменяли нам билет, и возврата не было, сказали что не меняют (((
О
Олег
25 сен 2023
Д
Денис
19 сен 2023
Все было прекрасно, вкусно и изумительно
Обязательно к посещению!
Обязательно к посещению!
Н
Наталья
19 сен 2023
Л
Лариса
17 сен 2023
Б
Байкова
11 сен 2023
Спасибо, за отличное настроение
С
Санина
11 сен 2023
Т
Татьяна
11 сен 2023
К
Кашкина
10 сен 2023
S
Serzh_ar
9 сен 2023
Обещали аудиогида, но ничего не было. Играла музыка и все, также и диджея не было.
И
Ирина
4 сен 2023
Экскурсия супер. Очень красивые виды ночной Москвы. Ужин понравился, порции большие. Дискотека супер. В следующем году приедем с друзьями обязательно.
Ф
Федорова
4 сен 2023
Это было невероятно круто, нам повезло с компанией на теплоходе, все были веселые и душевные, еда достойная, музыка топ, виды потрясающие, погода выдалась классная, прям все сложилось! Всем советую!
D
Dosanova
2 сен 2023
Организация тура без нареканий!
Но, сам теплоход «Прага», конечно супер эконом вариант. Меню скромное, цены высокие. На верхней палубе бак с мусором полный, видимо не убирается после каждого рейса. Столы не протираются, мусор на полу) Музыка в плей-листе диджея на любителя (но это вкусовщина, поэтому лишь моё субъективное мнение).
Плюсом -подобралась веселая компания)) Умеют наши люди веселится👍🏻 Прогулку на катере такого уровня больше не выберу.
Но, сам теплоход «Прага», конечно супер эконом вариант. Меню скромное, цены высокие. На верхней палубе бак с мусором полный, видимо не убирается после каждого рейса. Столы не протираются, мусор на полу) Музыка в плей-листе диджея на любителя (но это вкусовщина, поэтому лишь моё субъективное мнение).
Плюсом -подобралась веселая компания)) Умеют наши люди веселится👍🏻 Прогулку на катере такого уровня больше не выберу.
Ещё 132 отзыва
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