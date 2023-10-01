У вас уже есть планы на вечер? Если еще нет, то мы все придумали за вас. Проходите на борт нашего теплохода. На 3 часа мы сбежим от городской суеты и трудовых будней.



На борту вас ждут зажигательная музыка от диджея, вкусный ужин от шеф-повара и вечерние виды Москвы в лучах уходящего солнца.