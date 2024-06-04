1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Нескучный сад хранит свои стволы
Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией
Начало: В районе метро Ленинский проспект
Расписание: в понедельник в 11:00
10 июня в 11:00
24 июня в 11:00
1 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Начало: Крымский Вал, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия с фотографом: Парк Горького и Музеон, Москва
Получите уникальный опыт от прогулки по историческим паркам Москвы и профессиональные фото в качестве бонуса
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Патриарший»
Завтра в 11:51
9 июня в 11:51
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Почувствовать город и себя по-новому: на ощупь, на слух и на аромат
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис4 июня 2024Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось. Спасибо!
- ЮЮлия27 мая 2024Спасибо за прекрасную прогулку Александру. Все очень душевно и позитивно.
- MMaрина20 мая 2024Хорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многие объекты очень долго ждут реставрацию. . но это уже другая история!
- ИИрина18 мая 2024Спасибо большое гиду Александру! Невзирая на малоснежный в этом году май, ему удалось создать приятную атмосферу во время прогулки, рассказывая нам о интересных событиях из жизни столицы, истории парка и Крымского моста! Полученные фотографии порадовали неожиданными ракурсами. Спасибо!
- ННаталья13 мая 2024В холодную майскую пору решили прогуляться по Нескучному саду, узнать причину названия. Получили исчерпывающий ответ, сдобренный историей про его прежних
- ММарина6 мая 2024Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.
- ММарина2 мая 2024Экскурсия была очень познавательная! Экскурсовод Оля очень доступно и интересно рассказывала. Много нового узнали и увидели. Маршрут интересный. Спасибо всем организаторам!!!
- ЮЮлия30 апреля 2024Супер!!!!!
- ММарта1 октября 2023Мне повезло - получился практически индивидуальный формат прогулки, поскольку нас было трое вместе с экскурсоводом. Общение с Марией очень комфортное, рассказ
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парк Горького»
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