Д Денис Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.

О Ольга Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья Все очень понравилось. Спасибо!

Ю Юлия Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом Спасибо за прекрасную прогулку Александру. Все очень душевно и позитивно.

M Maрина Нескучный сад хранит свои стволы Хорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многие объекты очень долго ждут реставрацию. . но это уже другая история!

И Ирина Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом Спасибо большое гиду Александру! Невзирая на малоснежный в этом году май, ему удалось создать приятную атмосферу во время прогулки, рассказывая нам о интересных событиях из жизни столицы, истории парка и Крымского моста! Полученные фотографии порадовали неожиданными ракурсами. Спасибо!

Н Наталья Нескучный сад хранит свои стволы читать дальше владельцев, некогда построенных усадеб; увидели сохранившиеся до наших дней постройки и надеемся, что большинство из них всё же отреставрируют должным образом. Несколько одичавший парк, как сказала нам экскурсовод, не теряет своей прелести, оставаясь прекрасным местом для прогулок и философских раздумий под шум шуршащей листвы и пения птиц…. Очень познавательной получилась прогулка! Отдельное спасибо экскурсоводу, что объяснила, как нам добраться на метро. В холодную майскую пору решили прогуляться по Нескучному саду, узнать причину названия. Получили исчерпывающий ответ, сдобренный историей про его прежних

М Марина Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.

М Марина Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе Экскурсия была очень познавательная! Экскурсовод Оля очень доступно и интересно рассказывала. Много нового узнали и увидели. Маршрут интересный. Спасибо всем организаторам!!!

Ю Юлия Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе Супер!!!!!