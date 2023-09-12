Салют в День России с борта теплохода с ужином

Как лучше всего отменить День России? Проходите на борт нашего теплохода — мы подготовили для вас идеальную программу. Вас ждет речная прогулка по центру Москвы. Перед вами проплывут уже известные достопримечательности в свете вечерних фонарей. В конце мы сделаем остановку — мы знаем идеальное место для просмотра праздничного салюта.
4.4
10 отзывов
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:50, 21:08

Что вас ожидает:

  • Кремль
  • Парк «Зарядье» (Парящий мост)
  • Дом на Набережной
  • Театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру 1
  • Крымский мост
  • Парк ИМ.А.М. Горького
  • Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
  • Президиум Российской Академии Наук
  • Нескучный сад
  • МГУ
  • Новодевичий монастырь
  • Стадион Лужники
  • Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах

Описание экскурсии

Романтический вечерний круиз с ужином и фейерверком День России в Москве славится своим размахом и зрелищными мероприятиями, самым популярным из которых остается вечерний салют. Мы предлагаем вам занять лучшие места и наслаждаться видами с борта теплохода. Здесь же для вас будет открыт буфет и поданы ужин или ланч, а наблюдать за залпами фейерверка мы будем с акватории Москва-реки. Меню ужина:
  • Cалат «Овощной».
  • Сочный стейк из курочки (подаётся с черри-картофелем).
  • Сок, вода (на выбор).

• Рахат-лукум. Меню ланча:

Пицца в ассортименте.

• Напиток (на выбор): газированный напиток в ассортименте (300 мл), чай чёрный или зелёный (200 мл). Важная информация:

  • Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса.
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков), приносить свои продукты питания на борт не разрешается.
  • После оплаты билетов мы запросим вашу электронную почту, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.

9 мая в 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (с 6 до 12 лет)990 ₽
Взрослый (12+)1 490 ₽
Взрослый (12+) с ланчем1 750 ₽
Детский (с 6 до 12 лет) с ланчем1 250 ₽
Билет с ужином2 790 ₽
Детский (с 6 до 12 лет) без питания990 ₽
Детский (с 0 до 5 лет)100 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кремль
  • Парк «Зарядье» (Парящий мост)
  • Дом на Набережной
  • Театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру 1
  • Крымский мост
  • Парк ИМ.А.М. Горького
  • Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
  • Президиум Российской Академии Наук
  • Нескучный сад
  • МГУ
  • Новодевичий монастырь
  • Стадион Лужники
  • Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
Что включено
  • Прогулка на теплоходе по центру Москвы
  • Просмотр праздничного салюта
  • Ужин (при выборе билета с питанием)
  • Музыкальная программа
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Ужин (при выборе билета без питания)
Место начала и завершения?
Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
2
3
2
2
1
М
12 сен 2023
О
12 сен 2023
Написано было в заголовке экскурсии «с ужином». Но ужин совсем не входил в стоимость. Его надо было купить. Сендвич, пиццу и т д
П
13 июня 2023
Все замечательно, очень красиво и очень весело.
А
13 сен 2022
Н
12 сен 2022
Виды Москвы с воды — это что-то невероятное, особенно когда город украшен в честь дня города. Ужин был вкусным,
K
12 сен 2022
Р
11 сен 2022
не пожалел!
К
11 сен 2022
Отличное мероприятие на день города.
D
13 июня 2022
П
11 сен 2021
Все понравилось, особенно ужин.

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