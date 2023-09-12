Романтический вечерний круиз с ужином и фейерверком День России в Москве славится своим размахом и зрелищными мероприятиями, самым популярным из которых остается вечерний салют. Мы предлагаем вам занять лучшие места и наслаждаться видами с борта теплохода. Здесь же для вас будет открыт буфет и поданы ужин или ланч, а наблюдать за залпами фейерверка мы будем с акватории Москва-реки. Меню ужина:

Cалат «Овощной».

Сочный стейк из курочки (подаётся с черри-картофелем).

Сок, вода (на выбор).

• Рахат-лукум. Меню ланча:

Пицца в ассортименте.

• Напиток (на выбор): газированный напиток в ассортименте (300 мл), чай чёрный или зелёный (200 мл). Важная информация: