Как лучше всего отменить День России? Проходите на борт нашего теплохода — мы подготовили для вас идеальную программу. Вас ждет речная прогулка по центру Москвы. Перед вами проплывут уже известные достопримечательности в свете вечерних фонарей. В конце мы сделаем остановку — мы знаем идеальное место для просмотра праздничного салюта.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:50, 21:08
Что вас ожидает:
- Кремль
- Парк «Зарядье» (Парящий мост)
- Дом на Набережной
- Театр Эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру 1
- Крымский мост
- Парк ИМ.А.М. Горького
- Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
- Президиум Российской Академии Наук
- Нескучный сад
- МГУ
- Новодевичий монастырь
- Стадион Лужники
- Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
Описание экскурсии
Романтический вечерний круиз с ужином и фейерверком День России в Москве славится своим размахом и зрелищными мероприятиями, самым популярным из которых остается вечерний салют. Мы предлагаем вам занять лучшие места и наслаждаться видами с борта теплохода. Здесь же для вас будет открыт буфет и поданы ужин или ланч, а наблюдать за залпами фейерверка мы будем с акватории Москва-реки. Меню ужина:
- Cалат «Овощной».
- Сочный стейк из курочки (подаётся с черри-картофелем).
- Сок, вода (на выбор).
• Рахат-лукум. Меню ланча:
Пицца в ассортименте.
• Напиток (на выбор): газированный напиток в ассортименте (300 мл), чай чёрный или зелёный (200 мл). Важная информация:
- Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса.
- Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков), приносить свои продукты питания на борт не разрешается.
- После оплаты билетов мы запросим вашу электронную почту, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
9 мая в 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (с 6 до 12 лет)
|990 ₽
|Взрослый (12+)
|1 490 ₽
|Взрослый (12+) с ланчем
|1 750 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) с ланчем
|1 250 ₽
|Билет с ужином
|2 790 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) без питания
|990 ₽
|Детский (с 0 до 5 лет)
|100 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль
- Парк «Зарядье» (Парящий мост)
- Дом на Набережной
- Театр Эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру 1
- Крымский мост
- Парк ИМ.А.М. Горького
- Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
- Президиум Российской Академии Наук
- Нескучный сад
- МГУ
- Новодевичий монастырь
- Стадион Лужники
- Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
Что включено
- Прогулка на теплоходе по центру Москвы
- Просмотр праздничного салюта
- Ужин (при выборе билета с питанием)
- Музыкальная программа
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Ужин (при выборе билета без питания)
Место начала и завершения?
Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мороз
12 сен 2023
О
Ольга
12 сен 2023
Написано было в заголовке экскурсии «с ужином». Но ужин совсем не входил в стоимость. Его надо было купить. Сендвич, пиццу и т д
П
Павел
13 июня 2023
Все замечательно, очень красиво и очень весело.
А
Алексей
13 сен 2022
Н
Николай
12 сен 2022
Виды Москвы с воды — это что-то невероятное, особенно когда город украшен в честь дня города. Ужин был вкусным,
K
Klyonina
12 сен 2022
Р
Роман
11 сен 2022
не пожалел!
К
Кристина
11 сен 2022
Отличное мероприятие на день города.
D
Demvv61
13 июня 2022
П
Павел
11 сен 2021
Все понравилось, особенно ужин.
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