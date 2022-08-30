(суббота) в 15,30 теплоход "Соболь"

Общее впечатление: душно, скучно, хамовато (!)…

Все зависит от того, чего вы изначально ждете от "Прогулки «Любимая столица» с питанием и без на люкс теплоходе". Если только "проплыть на кораблике по реке туда-сюда", с саморазвлечением, со своим питанием и питьем (как алкогольным, так и без), которое вы пронесли с собой и не заморачиваясь, как с вами общается персонал… то это - как раз для вас.

Организация:

Посадка на теплоход заняла минут 40 наверное, мы почему-то подумали, что если написано в билете - прибыть за 20 минут до посадки, то в 15.30 ровно мы и отправимся… наивность наше всё))). Хоть мы родом и из СССРа, но даже нам, заклённым и неизнеженным поездка показалась ниже среднего (учитывая все таки цену).

Если берешь билет с питанием, то его как раз и ждешь))), а ждать пришлось еще минут 30.

А теперь тадддам… питание):

не соответствует даже тому, что изначально было указано на сайте и на дополнительные 500 рублей явно не тянет.

- салат (капуста+морковь) - без выбора, является гарниром к шашлыку, который - только курица, свинины не наблюдали (возможно кусочки курицы были поджарены на свином жире). Все вместе возможно 300 гр. и будет, но сомнительно… Отдельно салата - не было.

- кусочек, именно кусочек торта (единственное, что понравилось)

- чай, его предлагают всем (выбрать кофе оказалось как-то сложновато)

забыла… кусочек черного хлеба и салфетки, и приборы - железные: нож и вилка, выдаются, согласно купленным билетам с питанием.

И даже за это пришлось побороться). Мы заказывали 3 билета с питанием, принесли только 2 порции. Когда спросили: а где наша 3-я порция - был ответ:"все уже раздали… и … у нас все сошлось!" Сразу скажу - недостачу нам принесли))), вероятно помогла проявленная настойчивость, а возможно угроза, что напишем жалобу (здесь есть выбор: санэпидстанция, Роспотребнадзор, Генпрокуратура, опять же, Приемная президента).

Самый главный человек на нашей прогулке оказалась барменша). В ее ведении были и питание по билетам, и сам бар, и кондиционер в баре, и музыка, она же согнала народ с одного борта и сказала им перейти на другой, дабы не кренить пароход)… а и пластиковыми стаканчиками в баре, которых не было, тоже она заведует.



Из плюсов:

туалет - открыт, просторный и относительно чистый, бумага в наличии)

многие посетители принесли с собой и выпивку и закуску). никто не проверял. Мы такой прозорливостью не отличились, за что и поплатились)



Это не экскурсия, а именно прогулка, информации о том, что справа-слева вы не услышите.