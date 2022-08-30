Круиз-прогулка с ужином от Москва Сити до Парк Горького и обратно

Когда вы хотите провести время в ресторане с хорошим видом, выбор не так уже велик

4.1
26 отзывов
Когда вы хотите провести время в ресторане с хорошим видом, выбор не так уже велик.

Предлагаем вам лучшую альтернативу — речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать панорамы исторического центра Москвы и современные высотки. В это же время для вас приготовят аппетитный ужин, который на воде покажется еще вкуснее. С пятницы по воскресенье вас также ждет живая музыка на борту.
Круиз-прогулка с ужином от Москва Сити до Парк Горького и обратно
Круиз-прогулка с ужином от Москва Сити до Парк Горького и обратно
Круиз-прогулка с ужином от Москва Сити до Парк Горького и обратно
Круиз-прогулка с ужином от Москва Сити до Парк Горького и обратно
Круиз-прогулка с ужином от Москва Сити до Парк Горького и обратно
Круиз-прогулка с ужином от Москва Сити до Парк Горького и обратно

Что вас ожидает 🤩

  • Экспоцентр (Москва-Сити)
  • Центр международной торговли
  • Дом Правительства России
  • Мэрия Москвы
  • Гостиница Украина
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • Стадион Лужники
  • Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
  • Канатная дорога
  • МГУ
  • Нескучный сад
  • Президиум Российской Академии Наук
  • Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
  • Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького и обратно в сторону Экспоцентра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Меню:

Салат:

Овощной салат «Мономах» 150 гр (свежие сезонные овощи, оливковое масло) или Салат «Юнга» 150 гр (огурчики с капустой и морковью по -корейски).

Горячее блюдо:

Шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом и гарниром 300 гр.

Десерт:

Пирожное «Медовик» или «Рахат-Лукум».

Горячий напиток на выбор:

Чай или кофе (200 мл).

Важная информация:

  • Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
  • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
  • На борту теплохода работает буфет.
  • Теплоход выходит в рейс, если набирается минимум 15 человек. Компания оставляет за собой право замены теплохода.
  • По погодным условиям компания может изменить дату и время прогулки. Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Питание в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит
  • Питание в зависимости от типа выбранного билета
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
  • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
  • На борту теплохода работает буфет.
  • Теплоход выходит в рейс, если набирается минимум 15 человек. Компания оставляет за собой право замены теплохода.
  • По погодным условиям компания может изменить дату и время прогулки. Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
8
3
4
2
1
2
Е
30 авг 2022
При входе образовалась давка, билетов было продано больше чем вместимость судна, многие остались на берегу. Когда мы все же с боем попали на судно, стульев на всех не хватало, обслуживание на нуле, еда- салат из капусты+3 маленьких кусочка шашлыка из куры естественно не филе, десерт кусок медовика, ни чая ни кофе ни даже просто воды предложено не было. Одним словом вечер был испорчен.
О
13 авг 2022
Маршрут хороший, время удобное 2 часов хватило. Просто плывёшь и наслаждаешься видом. Как таковой экскурсии нет, никакого гида не было, никто ничего не рассказывал.
Е
5 авг 2022
Переполненность теплохода, еда отвратительная, атмосфера ужасная, организаторам стоит задуматься, что возят людей а не скот!!!
Т
28 июля 2022
(суббота) в 15,30 теплоход "Соболь"
Общее впечатление: душно, скучно, хамовато (!)…
Все зависит от того, чего вы изначально ждете от "Прогулки «Любимая столица» с питанием и без на люкс теплоходе". Если только "проплыть на кораблике по реке туда-сюда", с саморазвлечением, со своим питанием и питьем (как алкогольным, так и без), которое вы пронесли с собой и не заморачиваясь, как с вами общается персонал… то это - как раз для вас.
Организация:
Посадка на теплоход заняла минут 40 наверное, мы почему-то подумали, что если написано в билете - прибыть за 20 минут до посадки, то в 15.30 ровно мы и отправимся… наивность наше всё))). Хоть мы родом и из СССРа, но даже нам, заклённым и неизнеженным поездка показалась ниже среднего (учитывая все таки цену).
Если берешь билет с питанием, то его как раз и ждешь))), а ждать пришлось еще минут 30.
А теперь тадддам… питание):
не соответствует даже тому, что изначально было указано на сайте и на дополнительные 500 рублей явно не тянет.
- салат (капуста+морковь) - без выбора, является гарниром к шашлыку, который - только курица, свинины не наблюдали (возможно кусочки курицы были поджарены на свином жире). Все вместе возможно 300 гр. и будет, но сомнительно… Отдельно салата - не было.
- кусочек, именно кусочек торта (единственное, что понравилось)
- чай, его предлагают всем (выбрать кофе оказалось как-то сложновато)
забыла… кусочек черного хлеба и салфетки, и приборы - железные: нож и вилка, выдаются, согласно купленным билетам с питанием.
И даже за это пришлось побороться). Мы заказывали 3 билета с питанием, принесли только 2 порции. Когда спросили: а где наша 3-я порция - был ответ:"все уже раздали… и … у нас все сошлось!" Сразу скажу - недостачу нам принесли))), вероятно помогла проявленная настойчивость, а возможно угроза, что напишем жалобу (здесь есть выбор: санэпидстанция, Роспотребнадзор, Генпрокуратура, опять же, Приемная президента).
Самый главный человек на нашей прогулке оказалась барменша). В ее ведении были и питание по билетам, и сам бар, и кондиционер в баре, и музыка, она же согнала народ с одного борта и сказала им перейти на другой, дабы не кренить пароход)… а и пластиковыми стаканчиками в баре, которых не было, тоже она заведует.

Из плюсов:
туалет - открыт, просторный и относительно чистый, бумага в наличии)
многие посетители принесли с собой и выпивку и закуску). никто не проверял. Мы такой прозорливостью не отличились, за что и поплатились)

Это не экскурсия, а именно прогулка, информации о том, что справа-слева вы не услышите.
И
27 июля 2022
Так как экскурсия была днём, пассажиров было немного, а это огромный плюс и кайф, больше места, меньше шума! Катались 2 с лишним часа, были впервые на такой прогулке,очень понравилось! Во время прогулки недолго шёл дождь, но навес спас от дождя. Конечно, теплоход не люкс, как указано))) но это ничем не поменяло впечатления от покатушек))) обед довольно простой, но вкусный. С собой можно взять покушать и попить, не обязательно заказывать обед. Всё в простоте, но из-за отсутствия толпы людей всё было очень уютно! Спасибо, рекомендую всем!
Е
18 июля 2022
Это не экскурсия, катание на кораблике. Музыка, хорошая погода, отдохнули с удовольствием!
К
18 июля 2022
Хороший маршрут, красивые виды. Чистый теплоход. Ужин брать не рекомендую, смысла в нём нет (жаренная курица, салат из капусты с морковью и кусок чёрного хлеба((С собой можно принести всё, что угодно. Это большой плюс. Музыки и танцев на верхних палубах не было.
А
17 июля 2022
Отличная прогулка по круиза по центру Москвы, всем очень понравилось
Р
14 июля 2022
Данная поездка не понравилась. Была заявлена поездка с живой музыкой. Музыки не было никакой.
К
10 июля 2022
Добрый день!
Положительные впечатления:
1. Красивые виды вечерней Москвы.
Отрицательные впечатления:
1. Нет доступных парковок.
2. Нет понятной схемы расположения причала.
3. Рассадка гостей не организована.
4. Разрешён алкоголь и курение на борту.
М
6 июля 2022
Что сказать. Как- то ожидала большего. Просто катание по реке. Скучновато. Ощущение ресторана на воде не произошло. У кого - то обед включён, у кого- то нет. Вот ешь ты, а кто - то на тебя смотрит - тот кто без обеда). Вот либо у всех обед включён, либо просто у всех просто прогулка. Мне не хватило экскурсии хотя бы по радио. Не хватило музыки фоном хотя бы. Что то играет, но очень тихо и репертуар 90-х. Лучшие места наверху за столиками, но в 30 градусов жары бедные люди под палящим солнцем. Даже зонтиков никаких не предусмотрено. В общем скучно. «В Бореньке чего то не хватает».
С
14 июня 2022
Кораблик до люкса точно не дотягивает.
L
8 июня 2022
Добрый день, в целом экскурсия понравилась, но просьба уточнить по одному вопросу.
За пол часа до начала пришло уведомление, что теплоход Соболь заменён на Алексию, будет ли возвращена разница между билетами, так как на Алексию билеты стоили на 200 рублей меньше?
K
22 мая 2022
Красивый маршрут. Чистый теплоход, правда один туалет была очередь.
A
3 сен 2021
Экскурсия понравилась, новые виды Москвы - необычно. Возвращались - был вечер и вся Москва в огнях, было очень красиво
Ещё 11 отзывов

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