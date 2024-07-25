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ужасную прогулку мы не выдержали и покинули теплоход через 1.40, покинули его не только мы, но и все гости этой прогулки, с так же испорчены настроением.

2. Мебель в ужасном состоянии. Подошла девушка (официантка похоже), с подносом на котором горой навалины столовые приборы, ими не то что кушать, до них прикоснуться жутко.

3. Когда принесли так называемый ужин, настроение упало окончательно (увидя приборы, мы конечно решили, что не будем кушать, но было интересно посмотреть).

4. Попросила поменять музыкальный репертуар, после которого создаётся впечатление, что капитан не давно откинулся, но мне сказали поменять нельзя у нас флешка.

Сумма прогулки с "ужином", у нас получилось без него, составила 5.670р.

ОБМАН! БЕССОВЕСТНЫЕ! ЧИСТОЙ ВОДЫ МОШЕННИЧЕСТВО!