Речная прогулка «Любимая столица» на теплоходе Соболь с питанием и без

Приглашаем вас на борт люкс-теплохода «Соболь». Вас ждет увлекательная речная прогулка по центру Москвы. Вы увидите уже привычные достопримечательности с непривычного ракурса. На борту вас ждет обед/ужин. Совместите приятное с полезным — откройте для себя другую Москву и попробуйте блюда от шеф-повара.
4.2
20 отзывов
Речная прогулка «Любимая столица» на теплоходе Соболь с питанием и без
Ближайшие даты:
Время начала: 11:20, 12:30, 14:00, 15:10, 16:40, 17:40, 19:00, 20:15

Описание водной прогулки

Добро пожаловать на борт теплохода «Соболь». Мы отправляемся в путешествие по центру столицы. Красота столицы С борта теплохода вы увидите уже привычные достопримечательности, но с непривычного ракурса. Перед вами проплывут Новодевичий монастырь, Нескучный сад, парк Горького, парк Зарядье, Киевская площадь… Меню:
  • Салат из свежих овощей 150 гр. или «Закуска пикантная Юнга» 150 гр. (огурчик соленый, морковь, капуста пикантная).
  • Шашлык (мясо курицы) с соусом 150 гр.
  • Десерт: пирожное «Медовик».

• Горячий напиток на выбор: чай или кофе 200 мл. Что важно знать:

  • алкогольные напитки (кроме пива) можно принести с собой — не забудьте чек из магазина;
  • безалкогольные напитки и продукты питания запрещено проносить на борт билет не распространяется на другие специальные предложения (9 мая, 12 июня, День города);
  • кают-компанию с кондиционером на 10 человек нужно бронировать заранее;
  • после оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.

Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+) без питания1 290 ₽
Взрослый (12+) с питанием1 890 ₽
Детский (с 6 до 12 лет) без питания890 ₽
Детский (с 6 до 12 лет) с питанием1 590 ₽
Отдельная кают-компания на 10 человек25 000 ₽
Детский (с 1 до 6 лет) без питания100 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крымский мост
  • Парк Горького
  • Парк искусств «Музеон»
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский театр эстрады
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Парящий мост парка Зарядье
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Питание (при покупке билета с питанием)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание (при покупке билета без питания)
Место начала и завершения?
Причал «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Экскурсия длится около 1 часа 25 минут 48 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
2
1
2
В
25 июл 2024
Буфета нет, бар не работает. Информации об этом не было. Очень жаль.
В
24 июл 2024
Д
24 июл 2024
Хорошая экскурсия, наверное. Я не знаю, потому что я на нее не попала, потому что перепутала причалы, которые в ПГ и на Крымском мосту))
Л
23 июл 2024
Отмечали день рождения на теплоходе.
Посадка быстрая,мест хватило всем.
Погода была отличная,в связи с этим и негатив был компенсирован.
Сидели наверху,без крыши.
Сильно пахнет выхлопными газами теплохода.
Дымит прям на пассажиров.
В сете обеда в место
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салата с кеноа,дали тёртую капусту с огурцом.
В условиях поездки, запрещено приносить еду.
Значит надо предоставить ассортимент лёгкой закуски. В баре купить нечего,кроме чипсов.
В принципе все было хорошо,эти минусы надо учитывать в следующую поездку.

Ю
19 июл 2024
С
16 июл 2024
Экскурсионное судно не было готово к поездке. Столы и стулья были мокрые, после дождя. Пассажирам пришлось самим вытирать досуха всё. Обслуживала одна девушка, которая едва успевала. Бар полупустой. Отправились, с опозданием на 10 мин.
М
16 июл 2024
Понравилось, все здорово, 👍 даже ребенку чуть не опоздали, но нас дождались, просто супер!!!!
А
15 июл 2024
Т
15 июл 2024
Приехали на выходные в Москву из Санкт-Петербурга, сразу выбрали эту экскурсию, с питанием, Нам еды хватило. Шампанское принесли с собой, алкоголь можно в заводской закрытой таре, кроме пива. Теплоход чистый, комфортный. Наш маршрут был от Новоспасского моста до Крымского моста и обратно. 2,5 часа неспешной прогулки под хорошую фоновую музыку. Нам всё понравилось. Спасибо организаторам!
С
14 июл 2024
А
10 июл 2024
Наша прогулка состоялась 9 июля 2024 года
Это просто УЖАС! Это чистой воды ОБМАН!
1. При заказе на сайте было указано время прогулки 2.5 часа, на электронном билете 2 часа, но такую
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ужасную прогулку мы не выдержали и покинули теплоход через 1.40, покинули его не только мы, но и все гости этой прогулки, с так же испорчены настроением.
2. Мебель в ужасном состоянии. Подошла девушка (официантка похоже), с подносом на котором горой навалины столовые приборы, ими не то что кушать, до них прикоснуться жутко.
3. Когда принесли так называемый ужин, настроение упало окончательно (увидя приборы, мы конечно решили, что не будем кушать, но было интересно посмотреть).
4. Попросила поменять музыкальный репертуар, после которого создаётся впечатление, что капитан не давно откинулся, но мне сказали поменять нельзя у нас флешка.
Сумма прогулки с "ужином", у нас получилось без него, составила 5.670р.
ОБМАН! БЕССОВЕСТНЫЕ! ЧИСТОЙ ВОДЫ МОШЕННИЧЕСТВО!

Н
7 ноя 2023
В
30 сен 2023
Добрый день всем. Я был удивлён этим кораблём, его чистотой и комфортом. Я читал коментарии негативные на счёт питания и дождя с грубым обслуживанием и говорю что это бред, живая
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музыка по выходным только и это соотвецвует действительности, питание (ужин) у нас был просто замечательный (салат свежий и три маленьких кусочка шашлыка но этого достаточно, кусочек хлеба,кетчуп, кружка чая и кусочек торта). Конечно кто любит обжираться для них этого мало очень один коментариий оставили такие вот люд

И
27 сен 2023
Всё понравилось.
Н
19 сен 2023

Входит в следующие категории Москвы

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиДля пенсионеровЛетниеГастрономическиеРечные прогулкиНа теплоходеКруговой теплоходный маршрутЦентральный теплоходный маршрутОбзорные водные прогулкиПо рекам и каналам

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