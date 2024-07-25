Приглашаем вас на борт люкс-теплохода «Соболь». Вас ждет увлекательная речная прогулка по центру Москвы. Вы увидите уже привычные достопримечательности с непривычного ракурса. На борту вас ждет обед/ужин. Совместите приятное с полезным — откройте для себя другую Москву и попробуйте блюда от шеф-повара.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:20, 12:30, 14:00, 15:10, 16:40, 17:40, 19:00, 20:15
Описание водной прогулки
Добро пожаловать на борт теплохода «Соболь». Мы отправляемся в путешествие по центру столицы. Красота столицы С борта теплохода вы увидите уже привычные достопримечательности, но с непривычного ракурса. Перед вами проплывут Новодевичий монастырь, Нескучный сад, парк Горького, парк Зарядье, Киевская площадь… Меню:
- Салат из свежих овощей 150 гр. или «Закуска пикантная Юнга» 150 гр. (огурчик соленый, морковь, капуста пикантная).
- Шашлык (мясо курицы) с соусом 150 гр.
- Десерт: пирожное «Медовик».
• Горячий напиток на выбор: чай или кофе 200 мл. Что важно знать:
- алкогольные напитки (кроме пива) можно принести с собой — не забудьте чек из магазина;
- безалкогольные напитки и продукты питания запрещено проносить на борт билет не распространяется на другие специальные предложения (9 мая, 12 июня, День города);
- кают-компанию с кондиционером на 10 человек нужно бронировать заранее;
- после оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+) без питания
|1 290 ₽
|Взрослый (12+) с питанием
|1 890 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) без питания
|890 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) с питанием
|1 590 ₽
|Отдельная кают-компания на 10 человек
|25 000 ₽
|Детский (с 1 до 6 лет) без питания
|100 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крымский мост
- Парк Горького
- Парк искусств «Музеон»
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский театр эстрады
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Парящий мост парка Зарядье
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Питание (при покупке билета с питанием)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание (при покупке билета без питания)
Место начала и завершения?
Причал «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Экскурсия длится около 1 часа 25 минут 48 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
25 июл 2024
Буфета нет, бар не работает. Информации об этом не было. Очень жаль.
В
Вячеслав
24 июл 2024
Д
Дарья
24 июл 2024
Хорошая экскурсия, наверное. Я не знаю, потому что я на нее не попала, потому что перепутала причалы, которые в ПГ и на Крымском мосту))
Л
Людмила
23 июл 2024
Отмечали день рождения на теплоходе.
Посадка быстрая,мест хватило всем.
Погода была отличная,в связи с этим и негатив был компенсирован.
Сидели наверху,без крыши.
Сильно пахнет выхлопными газами теплохода.
Дымит прям на пассажиров.
В сете обеда в место
Посадка быстрая,мест хватило всем.
Погода была отличная,в связи с этим и негатив был компенсирован.
Сидели наверху,без крыши.
Сильно пахнет выхлопными газами теплохода.
Дымит прям на пассажиров.
В сете обеда в место
Ю
Юлия
19 июл 2024
С
Сойнова
16 июл 2024
Экскурсионное судно не было готово к поездке. Столы и стулья были мокрые, после дождя. Пассажирам пришлось самим вытирать досуха всё. Обслуживала одна девушка, которая едва успевала. Бар полупустой. Отправились, с опозданием на 10 мин.
М
Мария
16 июл 2024
Понравилось, все здорово, 👍 даже ребенку чуть не опоздали, но нас дождались, просто супер!!!!
А
Анжелика
15 июл 2024
Т
Татьяна
15 июл 2024
Приехали на выходные в Москву из Санкт-Петербурга, сразу выбрали эту экскурсию, с питанием, Нам еды хватило. Шампанское принесли с собой, алкоголь можно в заводской закрытой таре, кроме пива. Теплоход чистый, комфортный. Наш маршрут был от Новоспасского моста до Крымского моста и обратно. 2,5 часа неспешной прогулки под хорошую фоновую музыку. Нам всё понравилось. Спасибо организаторам!
С
Светлана
14 июл 2024
А
Анастасия
10 июл 2024
Наша прогулка состоялась 9 июля 2024 года
Это просто УЖАС! Это чистой воды ОБМАН!
1. При заказе на сайте было указано время прогулки 2.5 часа, на электронном билете 2 часа, но такую
Это просто УЖАС! Это чистой воды ОБМАН!
1. При заказе на сайте было указано время прогулки 2.5 часа, на электронном билете 2 часа, но такую
Н
Наталья
7 ноя 2023
В
Виталий
30 сен 2023
Добрый день всем. Я был удивлён этим кораблём, его чистотой и комфортом. Я читал коментарии негативные на счёт питания и дождя с грубым обслуживанием и говорю что это бред, живая
И
Ирина
27 сен 2023
Всё понравилось.
Н
Надежда
19 сен 2023
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